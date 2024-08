Con diez años de diferencia, los colorados sufren su segunda peor derrota electoral y ahora aconsejan votar por el candidato blanco

Quienes al caer la tarde iban por ese lugar, periodistas o militantes colorados, eran redirigidos por el pequeño grupo de funcionarios hacia la sede de la fórmula Pedro Bordaberry - Germán Coutinho , ubicada a unos cinco kilómetros, cerca del puerto del Buceo. Allí estaba la fórmula presidencial y algunos dirigentes, pero no todos. Batllistas de Ley, liderados por José Amorín, estaban en su sede sita en Pocitos. Bordaberry invitó a Amorín y a Tabaré Viera a que fueran, pero no aparecieron por ahí porque preferían ir a la Casa del Partido Colorado pese a las obras.

Este fue el marco de una de las noches más difíciles para los colorados. “¿Catorce por ciento? No puede ser, eso está mal”, decían dirigentes en la sede de la fórmula presidencial cuando un poco antes de las 20:30 del domingo empezaron a publicarse las primeras proyecciones del resultado de la elección. Con el paso de los minutos, algunos ya se conformaban con empatar la elección pasada (17%). “Te firmo un 17, un 16”, le dijo un militante a otro.

Por si fuera poco, lo único que habían podido festejar al terminar la veda era que el Frente Amplio no tendría mayoría parlamentaria y que se aprobaría la reforma constitucional por la baja de imputabilidad. Al final del día ninguna de esas dos cosas se confirmaron, lo que generó amargura y desazón.

En el subsuelo de la sede, Bordaberry, Coutinho y varios dirigentes —entre ellos Fernando Amado, Fitzgerald Cantero y Ope Pasquet— se juntaron para analizar la situación. A ese encuentro se sumó el ex presidente Julio María Sanguinetti, el ex vicepresidente Luis Hierro y el ex canciller Didier Opertti. Allí, Bordaberry anunció que haría pública su postura “personal” de apoyar a Lacalle Pou. Todos lo respaldaron.

Antes de que saliera la fórmula a hablar con los militantes —Lacalle y Tabaré Vázquez ya habían hablado—, Sanguinetti, Hierro y Opertti se pusieron a conversar con jóvenes militantes que estaban golpeados por el resultado. “Siempre hay posibilidad de levantarse”, les dijeron mientras algunos empezaban a llorar.

A las 22.30 apareció en el hall de la sede la fórmula presidencial. Bordaberry y Coutinho se mostraron muy consternados por el resultado. “Estamos contigo hasta el final”, le gritó una señora y eso provocó un largo aplauso y cánticos.

“El pueblo uruguayo habló”, dijo Bordaberry y agradeció el trabajo de todos y en especial de Coutinho, pues sin su “optimismo” y sus “ganas” habría sido “muy difícil” dar la pelea.

“El resultado no es el que queríamos y no estamos conformes”, afirmó. Se mostró “convencido” de que los “uruguayos quieren hacer cambios en seguridad y educación”. Para lograrlo, anunció que él votará por Lacalle Pou y que además hará campaña. Antes de decir esto, llamó a Tabaré Vázquez y le dijo que votaría por el candidato blanco. “Usted es un caballero”, le dijo Vázquez, y le planteó juntarse porque el líder colorado es alguien con el que “se puede hablar”. También llamó a Lacalle Pou. “¿Qué querés que hagamos para que ganes?”, le dijo, palabras más palabras menos, dos veces el dirigente colorado. No hubo una respuesta clara, según comentaron a Búsqueda varias personas que escucharon el diálogo.

Luego, junto a Coutinho se fueron hasta el NH Columbia para abrazar a Lacalle Pou y a Jorge Larrañaga.

“Errores”.

Con el paso de las horas, varios dirigentes comenzaron a analizar el magro resultado. “Cuando una colectividad tan importante como el Partido Colorado tiene una votación tan magra es natural que hemos cometido errores, (pero) no vamos ahora en esta etapa —sería injusto— señalar culpables”, dijo Amorín. En Radio Rural dijo que las críticas de Bordaberry a Lacalle durante la campaña “perjudicaron electoralmente” al Partido Colorado.

“Evidentemente, hemos cometido errores, creo que se procesaron cosas en forma equivocada y tendremos nuestra cuota parte de responsabilidad que tendremos que asumir”, dijo el senador de Batllistas de Ley Tabaré Viera el martes 28 en Radio El Espectador. Consultado si el liderazgo de Bordaberry está “agotado”, Viera respondió: “No, pero es evidente que no alcanza. Dos elecciones lo muestran. Con todo respeto, tendrá que seguir trabajando, pero creo que no alcanza, que se necesitan nuevos liderazgos y que el partido lo va a ir procesando”.

Fernando Amado, en tanto, se mostró contrario a que Bordaberry y Coutinho fueran a saludar a Lacalle. Durante una entrevista en “Observador TV”, Amado también marcó distancia con los dichos de Bordaberry al asesor Pablo da Silveira, que, cuando fue a saludar a Lacalle. Le dijo: “Vine para que hagan mierda a Tabaré Vázquez”, según informó el programa “No toquen nada” de Océano FM. “Fue un mal momento de Pedro, Pedro no es así, hay que entender lo que fue el día de ayer para el partido y para Pedro, y es natural. Pedro se equivocó feo pero en el marco de una situación compleja”, dijo el legislador. El lunes, Bordaberry pidió disculpas por lo que había dicho.

Amado dijo en la nota que Bordaberry fue un “titán en la campaña” y que hizo un “esfuerzo intelectual, humano, físico, absolutamente impresionante”. “Si hay algo que destacar, es que él fue el generador y el artífice de la posibilidad de que varios compañeros pudiéramos ingresar al Parlamento en 2009”, agregó.

Tensión en la interna.

Los colorados resolvieron dejar para diciembre el análisis y discusión de por qué se cayó en la votación. En ese mes será electo el nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El CEN actual se reunió el martes para resolver qué recomendar a los colorados de cara al balotaje. Alberto Iglesias envió una carta de renuncia argumentando que Bordaberry quería condicionar a los demás dirigentes al decir a quién apoya.

En la sesión del martes no solo estaban los integrantes del CEN, sino también legisladores y dirigentes. Apretados y con mucho calor, comenzaron a analizar si había que redactar una declaración de apoyo a Lacalle Pou.

Previamente, el secretario general, Max Sapolinsky, destacó el trabajo de la fórmula colorada y dijo sentirse “orgulloso” por lo que hicieron pese a las condiciones “muy adversas” que enfrentaron. Tras decir esto, la mayoría aplaudió por un largo a rato a Bordaberry.

En la reunión, Roberto Yavarone, Yeanneth Puñales, Ope Pasquet, José Amy y Martha Montaner (por carta) apoyaron lo que había hecho Bordaberry el domingo al decir a quién votaba e ir a saludar personalmente a Lacalle Pou.

Según los participantes en la reunión, Pasquet dijo que había que apoyar a Lacalle Pou porque “garantiza un apego” al orden constitucional.

Viera señaló que hay diferencias “muy grandes” con Vázquez y por eso hay que respaldar a los blancos. Agregó que se le debía plantear al candidato nacionalista que hay temas programáticos que preocupan a los colorados, como el IRPF y la educación.

El diputado Juan Ángel Vázquez dijo que para noviembre “la cosa es entre libertad y despotismo” y que ante esto su grupo trabajaría para que gane Lacalle. Puñales anunció que en Rocha dejará sus locales abiertos para trabajar de cara al balotaje.

La reunión tuvo momentos de tensión por discrepancias entre dirigentes de Vamos Uruguay. Puñales pidió no destrozarse y culminó con una frase que decía su padre Adauto, ex intendente de Rocha: “Los perros a veces orinan en los monumentos grandes”.

El problema se suscitó a partir de las intervenciones de Amado. El diputado reiteró que no estaba de acuerdo con que Bordaberry haya ido a saludar a Lacalle y planteó que en la declaración en la que se recomendara votar por el dirigente nacionalista, también se debía señalar que no se podía dejar “excluidos” a quienes iban a votar por Vázquez o en blanco. Afirmó que entendía que la opinión de los colorados hoy no era “determinante”, ya que el “peso” del partido “ahora es pequeño”.

Luego habló la diputada por Canelones Graciela Matiauda. Tras apoyar a Bordaberry, le dijo a Amado que la actitud que estaba teniendo con sus salidas a la prensa no le hace “nada bien” al partido.

Amy dijo que era tiempo de tener “grandeza” y “evitar el perfilismo” que busca ser la “tapa de los diarios”.

Amado insistió en que se debía ser “claros” en cuanto a lo que se decía y que en la declaración había que poner que hay “ciudadanos colorados que de cara al balotaje votarán en blanco o a Vázquez y son tan colorados como los que votan a Lacalle Pou”.

“Con eso después lo sacás a la prensa y te hacés la víctima”, le dijo Amy, según relataron participantes en la reunión.

“Pepe, tengo una lista pa’ vos sobre lo que has hecho”, le respondió Amado. La presidenta de turno del CEN, Andrea Maddalena, pidió calma.

Ronald Pais intervino y dijo que el planteo de Amado generaría confusión.

Minutos después se dio un intercambio entre Bordaberry y Amado, que, según los participantes en la reunión, fue “tenso”. Bordaberry le recordó que hace cinco años él firmó una declaración de apoyo a Lacalle Herrera y le pidió que se tomaran un tiempo para lograr una redacción de consenso. Le dijo a Amado que quería “forzar la votación” y eso no era “lo mejor”. Por eso rechazó que pusiera un ultimátum.

Amado le respondió que “siempre” acató lo que se resolvía pese a estar en minoría. Dijo que daba su opinión pese a que no gustaba. “Lo más fácil es decir siempre que sí”, afirmó, y le recordó que se mantuvo en “silencio en una cantidad de cosas” en beneficio del Partido Colorado y la fórmula. “Eso lo sabemos los dos, Pedro”, concluyó.

Finalmente, se anunció que se aconsejará votar por Lacalle Pou y que el CEN se reunirá la semana próxima con el candidato blanco, tras lo cual se escribirá una declaración formal.

Información Nacional

2014-10-30T00:00:00

2014-10-30T00:00:00