El Partido Nacional busca aprobar la nueva Ley Orgánica de las FFAA este año

La intensidad y los tiempos políticos del año electoral no parecen ser un obstáculo para la bancada de senadores del Partido Nacional , que se apresta a apretar el acelerador en la Comisión de Defensa y aprobar un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Ley de medios Lacalle Pou "no respetó lo acordado" con aval de Delgado, dicen en Cabildo Abierto

El exministro del Interior advirtió el 4 de diciembre que el proyecto debía ser tratado de forma urgente porque de lo contrario “se podrían generar problemas con los próximos ascensos”. En esa sesión, el senador consultó si la comisión no lo había tratado “por alguna razón”, y su compañero de bancada Carlos Camy le respondió que si bien se había acordado priorizar el proyecto, finalmente se fue “postergando” por “circunstancias de las últimas sesiones”. Aunque ratificó que había una decisión de “dar prioridad” al tratamiento del texto. La intención de darle celeridad al proyecto, explicaron fuentes de la bancada, provienen también del Poder Ejecutivo, que quiere terminar el gobierno con el proyecto aprobado, pese a que también debe pasar por Diputados.

No obstante, Heber no volvió a integrar la comisión cuando comenzó el último año legislativo y tampoco lo hizo el exministro y ahora senador García, quien prefirió no ser parte del cuerpo asesor para evitar tener que estudiar un proyecto que él mismo envió al Parlamento. Esto fue percibido por algunos integrantes de la coalición como señales de desinterés en el Partido Nacional hacia el proyecto. Lo mismo ocurrió con Cabildo Abierto, dijo a Búsqueda un integrante de la comisión, que indicó que tampoco su líder, Guido Manini, impulsó activamente el tratamiento del tema.