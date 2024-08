En el nombre del padre

No es la primera vez que Armstrong, quien también fue premiado como guionista gracias al episodio This Is Not For Tears (final de la segunda temporada), se muestra como un autor interesado por el humor y la política. De su trabajo en Inglaterra como guionista surgieron ficciones icónicas como The Peep Show; series precursoras del humor incómodo de The Office como The Thick of It y la película In the Loop, donde comparte crédito con el creador de Veep, Armando Ianucci, otro británico importado por HBO.