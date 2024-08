Llegar a la edad de retiro y seguir trabajando: el dinero, la vida social y la “satisfacción” son las razones principales

Entre las recomendaciones aprobadas por ese grupo asesor —que el lunes 22 Saldain entregó a la vicepresidenta Beatriz Argimón y el martes 23 al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés— hay una que atiende a ese tipo de situaciones. Se propone “considerar habilitar el cúmulo de jubilación y actividad laboral” y también el “retiro parcial”. En el documento de la CESS se describe que la compatibilidad entre la jubilación y la labor remunerada fue “habilitada como principio general”, pero las “excepciones” han hecho que la “regla no se aplique para la mayoría de las personas”.

En el sistema actual, ese “retiro parcial” ocurre de forma arbitraria e injusta y solo cerca de la mitad de los trabajadores puede acceder, según Saldain. “Los públicos pueden tener su actividad privada, su quiosco, su librería, su Uber, su taxi”, comentó. Y lo mismo se replica para los bancarios, los militares y los policías. Pero los trabajadores de la actividad privada no se pueden jubilar parcialmente. “Eso no tiene lógica, no tiene sentido”, comentó en esa entrevista televisiva.