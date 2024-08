Magia que sucede en un solo día

“Grabado en vivo —Teatro del Notariado— Montevideo, 11 de abril de 1987”, reza la leyenda en letras celestes en la base de la imagen. Arriba, el nombre, “Mateo & Cabrera”. Bien al centro, la foto en blanco y negro. Todo muy veraniego y casual. Mateo de pantalón blanco, remera a rayas y zapatillas náuticas, leve sonrisa, cómodamente apoltronado, con una pierna por encima del apoyabrazos, en un viejo sillón de cuero del que se aprecia un resorte suelto. Cabrera de pie, detrás, codo sobre el respaldo, rostro serio, camisa desabrochada, vaqueros gastados y chancletas negras. La portada de Mateo & Cabrera, impresa en el estuche de cartón del disco de vinilo, luce resplandeciente. Solo con verla en la batea, dan ganas de apoyar la púa y escuchar este disco clave de la música uruguaya, tal como fue concebido originalmente, cuando fue editado en vinilo (y también casete) por el sello Orfeo. Tras adquirir ese inmenso e histórico catálogo, de casi mil títulos, Bizarro Records reeditó, previa restauración desde cintas originales, varias decenas de obras en CD, otro tanto fue subido directamente a plataformas y últimamente comenzó a publicar los más emblemáticos en vinilo. A partir de 2020 cuenta para esta línea de trabajo con Mauro Correa, director de Little Butterfly Records, quien se desempeña como curador y productor de los proyectos, que implican la remasterización en un estudio de Madrid y la impresión de los discos de vinilo en una fábrica especializada en República Checa.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Desde que Cabrera se inició como músico sabía quién era Eduardo Mateo. Sus canciones desde la época de El Kinto y sus primeros discos solistas estaban en el ADN del flaco de Paso Molino. “Tenía 16 años cuando lo escuché por primera vez, cuando salió Mateo solo bien se lame”, dijo Cabrera a Búsqueda esta semana, consultado sobre la génesis de Mateo & Cabrera. “Pero lo conocía de nombre desde mucho antes, de mi adolescencia, de boca de amigos que me contaban sobre El Kinto. Pero no lo podía escuchar porque no podía ir a sus recitales y ese grupo no había grabado ningún disco (recién saldría uno años después, con base en grabaciones de televisión). Un amigo del barrio los había visto en un teatro y se había muerto, decía que era lo mejor que había visto en su vida. Me hablaba maravillas de los temas, de los arreglos, de la guitarra de Mateo”.

Cuando Cabrera se cambió de liceo, para hacer el preparatorio, comenzó a frecuentar una barra nueva de amigos, y varios eran muy melómanos. Uno de ellos le mostró Mateo solo bien se lame. “Me sorprendió ese sonido, no se parecía a nada que hubiera oído antes. Y ahí me enamoré de La mama vieja, Quien te viera, Yu le le y todos los temas de ese disco increíble. En pleno auge del rock progresivo, de grupos como Emerson, Lake & Palmer, Yes y Genesis, ese sonido acústico era muy novedoso. Y fue muy llamativo que él tocara todo: guitarras, percusión y canto. ¡Y con ese swing! Ahora lo hace cualquiera con un mínimo de experiencia. De hecho, lo acabo de hacer en mi último disco, Simple (lo presenta el 1° de agosto en el Sodre)”. Cabrera enfatiza que en su obra cumbre Mateo también se reveló como un muy buen letrista, por la belleza y poder de síntesis de sus letras, y como un gran percusionista: “Era maravilloso verlo tocar bongós y congas en vivo. Te morías con la forma en que ponía las manos, los dedos, los nudillos, las yemas. Había trasladado un toque propio del tabla, el instrumento hindú, que se toca con todas las partes de las manos. Así él les sacaba múltiples sonidos a los parches”.

La amistad entre Cabrera y Mateo surgió en las antesalas de los estudios de grabación montevideanos. Se conocieron en 1983, en el estudio Sondor, mientras Cabrera grababa el único disco del grupo Baldío, y Mateo grababa Cuerpo y alma, su tercer trabajo de estudio tras el debut y Mateo y Trasante. En esas sesiones, ambos solían quedarse un rato a presenciar las grabaciones del otro. “Empezamos a charlar seguido de música y me contó que le gustaba mucho lo que estábamos grabando con Baldío y otros temas míos”. Se volvieron a encontrar tres años después, en La Batuta, sala de grabaciones que estaba en el Palacio Salvo, donde hoy funciona el estudio Vivace. “Yo grababa Buzos azules, un disco bien de banda, bien rockero, y Mateo era amigo del dueño, el músico e ingeniero de sonido Hugo Jasa, que solía darle trabajos en jingles, porque ahí también funcionaba una productora de jingles. Nos cruzábamos casi todos los días y un día fuimos a tomar un café en Antequera, un bar muy tradicional y famoso en los años 40 y 50, por Juncal, que poco tiempo después cerró definitivamente. Ahí, en noviembre de ese año surgió la idea de hacer un recital y en seguida nos pusimos a ensayar”.

Cuando apenas tenían cuatro temas, Maca (el poeta y diseñador Gustavo Wojciechowski) se enteró del incipiente dúo y los invitó a tocar en la presentación de un libro suyo, en el Circular. El video, con Mateo llamando insistentemente a Cabrera al escenario, puede verse en YouTube. “Tocamos los cuatro temas que sabíamos, y ensayamos todo ese verano. Dos meses después, en febrero de 1987, teníamos todo un repertorio pronto. Pedí La Candela y estrenamos”.