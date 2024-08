Oppenheimer: la genialidad que impacta

Genial o no, una persona se compone de sus aciertos y arrepentimientos. Oppenheimer , la última película del cineasta Christopher Nolan, nos enfrenta al padre de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer, en una biografía dramática que evita los clichés del género cinematográfico para construir una épica científica en torno a la genialidad del físico teórico estadounidense y su rol en la invención responsable de los mayores horrores del siglo XX. La película se divide en tres facetas de la vida de Oppenheimer (la academia, el trabajo y la política), y compone un personaje que experimenta sentimientos similares a los del joven Victor Frankenstein al enfrentarse a su propia criatura: una admiración que no demorará en devenir en remordimiento.

La culpa en Oppenheimer, quien lideró el proyecto Manhattan encargado de crear las dos bombas que Estados Unidos arrojó en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, es evidente en los ojos de Cillian Murphy, el actor encargado de personificarlo a lo largo de las varias décadas que la película recorre. El irlandés, célebre por su papel protagónico en la serie criminal Peaky Blinders, logra una transformación asombrosa, a tal punto que olvidamos sus ojos penetrantes y su rostro tallado en piedra para dar paso a la soberbia contagiosa de un hombre que compartió salones, simposios y oficinas con las mentes más brillantes de su campo. Oppenheimer es también un desfile de físicos celebrados, y la elección de Albert Einstein como el contrapunto emocional no es casual. Einstein, presentado aquí en su ocaso, transmite la emoción que Oppenheimer inicialmente no puede: la labor de ambos ha cambiado al mundo, y no precisamente para mejor. Nolan, quien quizás cargue con la responsabilidad de haber convertido el cine de superhéroes en el espectáculo definitivo de la última década gracias al éxito comercial y crítico de El caballero de la noche, establece que un artista trasciende su obra, pero jamás puede desprenderse del todo de ella.