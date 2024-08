Por boom del agro aumentaron importaciones de fertilizantes, tractores y otros insumos, pero con más costo y dificultades

En 2017 el monto de esos negocios fue de casi US$ 240 millones y en 2019 llegó a US$ 377 millones. Al año siguiente, en pleno comienzo de la pandemia de Covid-19, la cifra fue de US$ 343 millones y en 2021 trepó a US$ 511 millones, según datos de la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería ( MGAP ) solicitados por Búsqueda .

Dichos datos registran a su vez el aumento de casi 50% en el último año respecto a 2020 en el monto de las importaciones de fertilizantes, con la urea como principal producto, seguido por los productos fosfatados. En 2014 esos negocios marcaron una cifra de US$ 526 millones, de los cuales US$ 95 millones correspondieron a urea.

Las cifras registran que hubo un pico de importaciones de fertilizantes en los años de mayor intensificación agrícola, específicamente en 2014, para luego darse una caída a casi US$ 270 millones en 2015 y a US$ 192 millones en 2016.

Al cierre del año pasado las estadísticas de Uruguay XXI mostraron un incremento en las importaciones de insumos para el agro respecto a 2020. Específicamente en el caso de los abonos el aumento fue de 95% en nitrogenados, al pasar de US$ 103 millones a US$ 201 millones, y del 75% en los químicos con dos o tres fertilizantes, que subieron de US$ 81 millones a US$ 142 millones.

En el caso de los insecticidas el monto de las importaciones registró un aumento de 37% en 2021, respecto al año anterior, ya que pasaron de US$ 159 millones a US$ 218 millones, según Uruguay XXI.

En el caso de los tractores el monto de las importaciones también creció el año pasado cuando alcanzó los US$ 111 millones, lo que representó 65% más que la cifra registrada por esos negocios en 2020.

Ese dinamismo en el comercio de productos e insumos para la agricultura se registró en un contexto de alza en los valores de los granos, principalmente de la soja, la colza, el maíz y el trigo, pero también en paralelo hubo un constante incremento en los costos de los agroquímicos y fertilizantes.

El principal herbicida utilizado en las chacras agrícolas del campo local, como lo es el glifosato, prácticamente duplicó su precio entre 2021 y 2022 si se considera que de un promedio de US$ 6 por litro subió a más de US$ 12 el litro, dijeron a Búsqueda empresarios del sector.

Precisaron a modo de ejemplo que al comparar mayo de 2021 con igual mes de este año en el caso específico del glifosato Roundup pasó de US$ 5,3 a US$ 15,7 por litro y el de la marca Gliserb Sun pasó de US$ 5 a US$ 10 por litro.

Y comentaron que algo similar sucedió con los valores de los fertilizantes, como la urea, que superó los US$ 1.200 por tonelada y hace un año estaba en poco más de US$ 400 la tonelada.

Fletes y repuestos

Entre los factores que inciden en esa situación mencionaron los problemas en la logística marítima y portuaria internacional debido a las estrictas medidas sanitarias adoptadas por China ante una nueva ola de Covid, además del impacto provocado por la invasión rusa a Ucrania.

El mercado registró en los valores el efecto generado en cuanto a la incertidumbre sobre la disponibilidad de los productos, ya sean agroquímicos o fertilizantes, en un contexto de creciente demanda mundial para apuntalar la producción granelera, señalaron.

En el agro local en los últimos años hubo una mayor apuesta a la combinación de las producciones de carne y de granos para intensificar y acelerar los procesos de engorde y terminación del ganado.

Ese perfil de negocios tiende a sacar provecho de las perspectivas favorables para las exportaciones cárnicas, principalmente a China, que sigue siendo el mercado más importante para ese rubro.

Una muestra de eso es que el ingreso promedio de carne bovina exportada de Uruguay registró el récord de US$ 5.018 por tonelada en el acumulado de enero a abril de este año, lo que es 30% superior al registrado en el mismo período de 2021, según datos del Instituto Nacional de Carnes (Inac).

En momentos de pleno avance de la cosecha de soja y en simultáneo de siembra de cultivos de invierno (trigo, cebada y colza), los productores enfrentan una serie de dificultades con el fin de asegurarse los insumos necesarios para esas labores.

Al encarecimiento de los repuestos de las maquinarias agrícolas, que aumentaron 60% en comparación al año pasado, se sumó el inconveniente de conseguirlos en el mercado. “No hay repuestos, no hay fletes, los contenedores no vienen y eso complica la zafra”, comentó a Búsqueda un prestador de servicios agrícolas, mientras operaba una máquina en el campo.

Algo que brinda cierta tranquilidad a los productores es que si bien hubo un incremento significativo de los insumos, en meses recientes tienden a estabilizarse los valores.

