Una larga y entreverada lista de nombres para el sillón de Montevideo que desembocó en la economista Laura Raffo

Nadie se imaginaba el temporal de nombres girando sobre un sillón municipal que se desataría tras el “no” de Sebastián Bauzá. El expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y próximo secretario nacional de Deportes era el favorito del presidente electo Luis Lacalle Pou para la Intendencia de Montevideo. Era una opción de consenso. Todos los socios de la coalición estaban de acuerdo en impulsar su candidatura para competirle al Frente Amplio en la capital. Pero Bauzá dijo que no, que no se sentía capacitado para el cargo. Y no hubo manera de convencerlo. Y entonces se complicó un partido fácil.