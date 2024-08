Denuncias de clientelismo en Salto Grande: blancos piden explicaciones a Albisu

El diputado blanco Sebastián Andújar argumentó que “perfectamente se podía haber hecho un llamado a comisión de quienes gestionan Salto Grande, y después analizar si se puede hacer la interpelación”. Y añadió: “Es reiterativo lo que está haciendo el Frente Amplio. Tendrán sus razones. Quizás en este caso no lo compartimos, no entendemos que los méritos sean tan suficientes como para traer a la ministra de Economía, al ministro de Relaciones Exteriores”.

La molestia con Albisu fue expuesta por distintos dirigentes blancos. El senador Sergio Botana dijo al programa Doble Click, de Radio Del Sol, que al delegado uruguayo en la CTM “se le fue la mano en alguna cosita”, como en “contrataciones y en algunos salarios”. “Se encuentra con plata y se cree Papá Noel”, agregó.

El senador Jorge Gandini dijo que cuando se entera de estas cosas, se “enoja mucho”. “No es una cuestión de privilegios de los partidos, sino de situaciones excepcionales que algunos políticos utilizan”. Agregó que hará lo que “tenga que hacer dentro” de su partido.

El exdirigente colorado Pedro Bordaberry también se mostró muy crítico con Albisu. En una columna publicada en el El País, escribió que le resultan “insólitas” las respuestas del involucrado

“Aclaró que los refuerzos se piden desde hace varios años, incluyendo el último período de gobierno del Frente Amplio. Incurre en esa rara justificación de que los que estaban antes también lo hacían. Que otro lo haya hecho no significa que esté bien. En segundo lugar, expresó que la CTM ayuda a muchas instituciones destinando a ello más de un millón y medio de dólares por año. Puso como ejemplo que ¡entregó 2.600 camisetas a todos los equipos de baby fútbol del departamento! No aclares que oscurece, dice el refrán popular”, cuestionó. “Para peor, si uno pone el buscador de Google encuentra al presidente de CTM, ex y futuro candidato a la intendencia, entregando las camisetas a los niños. Qué tufillo a uso del aparato del Estado con fines electorales tiene esto”.

En agosto del 2021, Búsqueda informó que la ejecución presupuestal de la CTM crecería US$ 2 millones. Albisu justificó el incremento por un “cambio en la impronta” del trabajo, “en articulación con el gobierno nacional”.

Confianza

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también habló sobre el tema. Lo hizo el martes 5 durante una visita al departamento de Artigas. “Nosotros hemos visto una muy buena gestión” en Salto Grande, afirmó. “Hace muchos años que se reclamaba que las regalías de Salto Grande no fueran al sur, terminaran en el gobierno central o gastándose allá, pedían —y es lo que se está cumpliendo— que haya una fuerte inversión en la sociedad de la región, que no es solo Salto, también es Paysandú, Río Negro, Artigas”, señaló el presidente, y destacó el uso del dinero de Salto Grande en “obras sociales que eran necesarias”.

Sobre Albisu, dijo que es “una persona de confianza, que ha trabajado muy fuertemente por el departamento”. Y agregó: “Además cuenta con mi aprecio y mi afecto personal. Eso no cuenta a nivel gobierno, pero lo tengo que decir porque hablo no solo como presidente sino como persona”.

Acerca de las denuncias sobre posible clientelismo, señaló que se está haciendo “un estudio acabado de cada una de esas contrataciones”. “Yo no puedo ser concluyente si no ha habido una exageración en el tipo de contratos y en la forma que han ingresado algunos de estos contratos en Salto Grande”, dijo. “Estamos estudiando, lo estamos analizando tranquilamente, porque si hay que tomar alguna medida se va a tomar, como no nos ha temblado el pulso en ninguna otra situación desde que empezó el gobierno”, afirmó. Fuentes de Presidencia dijeron ayer a Búsqueda que hasta que no concluya esa investigación no habrá cambios en la integración de la CTM.

