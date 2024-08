Lo nuevo en libros

Título: Los grandes no entienden nada (Fin de Siglo)

Autor: Jorge Denevi

“El que juega mal va al arco” es un dogma del fútbol callejero tan poderoso que puede enviar a un niño directo hacia los libros y los escenarios. Un tío que sabe mover las orejas. El amor imposible de la escuela. Los partidos en la cancha de Racing, por cábala, desde abajo de un árbol. El miedo a la explosión de una fábrica de fósforos. El imposible recuerdo de una quemadura, desde la cuna, cuando el protagonista era un bebé de dos meses. Este compendio de cuentos breves, escritos en primera persona, evidencian ese poder narrativo y esa capacidad de ir a lo esencial, que Denevi ha demostrado en sus 60 años de carrera como director, dramaturgo, guionista televisivo y actor. Entrañables y melancólicos, luminosos o sombríos, estos relatos logran transportar al lector a los ojos de un flaquito y tímido niño montevideano criado en los años 50.

Precio: $ 320

Título: El viento que arrasa (Penguin Random House)

Autora: Selva Almada

Con esta novela publicada en 2012 y ahora reeditada, Selva Almada (Entre Ríos, 1973) irrumpió en la narrativa argentina como una de sus voces más potentes. Su historia es la de un pastor protestante, el reverendo Pearson, que viaja en un auto destartalado por el norte argentino con su hija adolescente, Leni. El coche se les rompe en esa tierra reseca y vacía y acuden a un taller mecánico, o más bien cementerio de chatarra, que atiende el gringo Brauer y su hijo Tapioca. “El paisaje era desolador. Cada tanto un árbol negro y torcido, de follaje irregular, sobre el que se posaba algún pájaro que parecía embalsamado de tan quieto”. Mientras esperan el arreglo, surge la vida nómade del pastor y el desarraigo al que sometió a su hija y la relación conflictiva del mecánico y su hijo. Una conversación con madres borrosas en el recuerdo que transformará a los cuatro personajes.

Precio: $ 590

Título: Trascender el reactivo (Debate)

Autor: Julián Kanarek

En el prólogo el autor recuerda una escena de Taxi driver, aquella en la que Robert De Niro transformado en Travis Bickle habla frente al espejo y se pregunta: “You talkin’ to me? You talkin’ to me? You talkin’ to me?”. La cita le da pie para reflexionar sobre el papel de las redes sociales, sus discusiones y sus dinámicas en las que los usuarios parecen “hablar solos frente al espejo sin escuchar ni integrar el argumento del otro en el debate de turno”. Justamente sobre ese tema trata este libro, que analiza cómo las redes sociales y sus discursos agresivos y polarizados van moldeando la forma de pensar en las instituciones, la política y la democracia. “¿Hay espacio para insertarse en la agenda sin caer en la reacción o el extremismo? ¿Cómo ser optimistas en un mundo de incertidumbre?”, se pregunta el autor, quien apuesta a una buena política comunicacional como respuesta.

Precio: $ 590

Título: Horacio Quiroga. Textos políticos extraviados y dispersos (Quiroga Ediciones)

Autor: Alejandro Ferrari (selección y notas)

Este libro presenta al Quiroga menos difundido y leído: el pensador político. En el prólogo, Horacio Tarcus analiza cómo en sus textos de ficción Quiroga volcaba sus ideas anarquistas y llevaba a la anécdota la situación de los menos favorecidos, de los “desterrados”. Pero fue en sus cartas y artículos periodísticos donde sus opiniones sobre la sociedad, la política y la I Guerra Mundial se hicieron explícitas. Con selección de Alejandro Ferrari, el libro incluye artículos publicados en revistas y diarios (El Hogar, Mundo Argentino, La Nación, entre otros) y también cuatro textos que no aparecen en las bibliografías tradicionales: los cuentos Una cacería y Una carta de amor; su primera nota de cine El teatro mudo: elogio del cinematógrafo y una reseña del libro La fiebre del profesor Müller.

Precio: $ 550

Título: A través de un breve laberinto (Astromulo)

Autor: Pablo Silva Olazábal

“La bandada de pájaros rompió el vidrio más grande del ventanal del primer piso. Miles de cristales estallaron y se oscurecieron tomando la forma de alas que se abatieron sobre la casa inundándola con un griterío de aves enjauladas”. Ese es el inicio de Marea de pájaros, uno de los cincuenta relatos de microficción que integran este libro. Amante de los minicuentos, este es el segundo libro que Pablo Silva Olazábal, escritor y periodista, publica en este género sobre el arte de decir mucho con pocas palabras. Misteriosos o graciosos, estos relatos son siempre sugerentes. Hay bestias y monstruos, referencias bíblicas y cinematográficas, sabiduría cotidiana y ancestral. “Un recorrido veloz, pero a conciencia, por situaciones narrativas extremas y diversa en que un personaje se encuentra atrapado”, escribió el crítico Roberto Appratto sobre este libro.

Precio: $ 400

