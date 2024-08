Los tupamaros querían secuestrar a Miguel Sofía en abril de 1972

Casi medio siglo después, Rodolfo Wolf Valente (el Mojarra, alias Héctor), entonces integrante del Estado Mayor de Montevideo del MLN, contó por primera vez, en una grabación a la que accedió Búsqueda, que el plan de la organización en realidad no era matar a Sofía, sino secuestrarlo e interrogarlo en un local de la llamada cárcel del pueblo.

Elecciones en Venezuela Mujica dice que no es “creíble” lo ocurrido en Venezuela y asegura que no tiene “nada que ver” con el comunicado del MLN

“Los seis (blancos del 14 de abril) no eran todos ajusticiamientos en Montevideo; había un secuestro y el candidato era Sofía (…), tenía mucha información, muchísima. Nosotros no torturábamos, ojo, pero… (…) Lo teníamos todo muy estudiado, no sé qué pasó, pero el tío olfateó algo raro”, contó Wolf en 2020.