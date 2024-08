Lo nuevo en libros

Precio: $ 890

Título: Keith Jarrett, una biografía (Libros del Kultrum)

Autor: Wolfgang Sandner

Una vez suspendió un concierto porque alguien le sacó una foto con flash; otra vez porque el piano no era el adecuado; y otra más porque alguien del público tosió más de la cuenta y así no puede concentrarse un artista. Polémico, irascible e irritante, pero antes que nada genial, así es Keith Jarrett (Allentown, 1945). Esta biografía se basa principalmente en el análisis de su enorme producción discográfica y en los caminos que se le abrieron con la banda de Miles Davis o junto con el saxofonista Charles Lloyd; desde su primer disco solista para ECM (Facing You, 1971) hasta su famoso trío con Gary Peacock y Jack DeJohnette, posiblemente uno de los más importantes en la historia del jazz. Primera línea del prólogo de Sandner: “No tiene la amabilidad por costumbre figurar entre los atributos consustanciales a la condición de artista”. Significativo.

Precio: $ 940

Título: Medio siglo con Borges (Alfaguara)

Autor: Mario Vargas Llosa

“Mi estrecha relación de lector con los libros de Borges contradice la idea según la cual uno admira ante todo a los autores afines”, escribe Mario Vargas Llosa en el prólogo sobre su distancia con los temas tratados por el maestro de las letras argentinas. Sin embargo, el escritor peruano siente una gran admiración por el genio, la inteligencia y la belleza del mundo literario de Borges, y de esa admiración surge este volumen que reúne notas periodísticas, conferencias y reseñas que le dedicó desde muy joven. La mayor curiosidad: una nota de 1981 en la que describe el apartamento de Borges, pequeño, con muebles raídos por la humedad y una gotera que cae sobre la mesa del comedor. Le sigue una entrevista en esa misma casa, con un Borges que lleva la conversación hacia donde él quiere. Vargas Llosa lo sigue, lo venera. Y en 2014 hasta le escribe un poema.

Precio: 550 pesos

Título: Sinfín (Literatura Random House)

Autor: Martín Caparrós

Es uno de los mayores cronistas latinoamericanos, y así se puede comprobar en sus artículos y libros periodísticos donde ha abordado la realidad argentina, el cambio climático o el hambre en el mundo. Pero Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) también ha publicado varias obras de ficción, como lo hace ahora con su nueva novela. El escenario es 2070, un futuro distópico en el que los problemas que hoy aquejan a la humanidad se multiplicaron. Sin embargo, hay una esperanza: un invento llamado tsian, que significa paraíso, y promete la vida eterna. Esta novela se publicó al mismo tiempo que explotaba en el mundo la pandemia provocada por el coronavirus, por eso, a pesar de ser futurista, se parece tanto a las crónicas del escritor sobre la realidad. Hay masas migrantes, guerras religiosas, enfermedad y el invento de alguien llamado Samar, que es tan alentador como secreto.

Precio: 790 pesos

Título: Bucarest, polvo y sangre (La Caja Books)

Autora: Margo Rejmer

Este libro ha sido traducido a cuatro idiomas y su autora, la polaca Margo Rejmer (Varsovia, 1985), es considerada una de las mejores periodistas de su país. El tema: el dictador Nicolae Ceausescu y su delirio mesiánico y totalitario a la rumana, herencia de uno de los padres de la nación en el combate contra los turcos, el sanguinario Vlad Tepes (Drácula). Hablan las voces anónimas que padecieron al dictador y al sistema comunista, desde abuelas, oficinistas e historiadores hasta taxistas o la hija de una lavandera. Un canto coral, plagado de aullidos y desgarros, pero también de añoranzas que dan forma a una sociedad compleja. En 2010, una encuesta arrojaba que 61% de los rumanos consideraban al comunismo una ideología justa. Según Rejmer, los rumanos “temen a un terremoto más que a la muerte”. Quizá ese terremoto haya sido Ceausescu. ¿Será posible otro?

Precio: $ 1.190

Título: Juventud y cine (Ned ediciones)

Autor: Alejandro Ventura

La rebeldía sin causa de James Dean, la hiperviolencia de Malcolm McDowell en La naranja mecánica, la libertad veraniega de Richard Dreyfuss en American Graffiti. Los retratos de la juventud en la historia del cine son tan eclécticos como numerosos. En este libro Ventura se propone investigar la construcción de esta faceta de la vida en el séptimo arte y lo hace analizando largometrajes populares y otros títulos menos explorados. El recorrido abarca desde el conformismo de la década de 1950 hasta el desencanto posmoderno de la actualidad, mientras establece contraposiciones entre Busco mi destino y Mi mundo privado mediante un ejercicio de diálogo interfílmico. El trabajo se desprende de la tesis doctoral que Ventura, quien ha sido docente y programador en el Centro Cultural y la Escuela de Cine Dodecá, realizó en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Precio: $ 1.250

2020-07-30T00:00:00

