El día después del caso Montagno: una “traición a la confianza” y una investigación exprés que terminó con el cese de unos 40 cargos

El Directorio de ASSE actuó con una celeridad acaso inusitada. Pasaron horas antes de que empezara la purga. Se desvinculó a Machado de la Comisión de Apoyo y a su adjunta, así como a la directora del Hospital Ciudad de la Costa, Mercedes Menéndez —hermana del diputado de Cabildo Abierto Rafael Menéndez—, y a su subdirectora. También se cesó a la directora del Hospital Saint Bois, Teresa Sanabria. Desde ASSE explicaron a Búsqueda que la gestión de ambos hospitales ya estaba bajo la lupa del directorio por distintas “irregularidades” que no fueron detalladas y sobre las que se buscará profundizar en una investigación administrativa. Pero el grueso de las remociones —unas 28— se dieron en el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) 105.

En el audio de la discordia, Montagno hace referencia a su injerencia en SAME. La revista Caras y Caretas había informado tiempo atrás que a esa unidad ingresó como auxiliar administrativa Luisa Isabel Rubino Andrade, supuesta “consuegra” de Montagno. “Vienen pegando como que yo acomodé —es gracioso, ¿no?— a mi consuegra. ¡Mi hija es soltera! Y ‘la consuegra’ famosa fue puesta en el SAME por un tipo, el Cono Márquez, por la agrupación de la Ciudad de la Costa, con la que no tengo ningún tipo de vinculación”, dijo el exvocal. Márquez ya está afuera de Cabildo porque “ese tipo fue un gran hijo de puta”, señaló, y agregó que por “un tema de faldas” perjudicó al partido: “¡Nos hizo perder 40 cargos!”.

“Todavía nosotros estábamos poniendo todos los choferes... O sea, toda esa gente que necesitaba trabajo la estábamos haciendo entrar al SAME... El SAME 105 ya lo perdimos... A no ser que ponga a algún suplente, alguna cosa así, que cada tanto puedo ir poniendo. Pero ya no puedo poner más gente hasta que este director del SAME caiga. Si cae el director del SAME, yo nuevamente: ‘Bueno, ahora cayó el director del SAME, negociemos de vuelta, pongan a uno y pongo yo… La carrera es larga”, dijo. El director del SAME es José Antonio Rodríguez.

Más allá de los ceses, el caso Montagno dejó heridas en la coalición. Lastimaduras que aunque se busquen maquillar desde los altos cargos dirigenciales, se hacen evidentes más abajo. “No son acomodos. Son sueldos de 20.000 o 25.000 pesos. Nos llama la atención la falta de sensibilidad y humanidad con la que se maneja. Dejan a gente en la calle en el medio de una pandemia. Es una caza de brujas”, dijo el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano en declaraciones a El Observador. “Nos sorprendió mucho el tono de la conferencia del doctor Cipriani pero más nos sorprendimos cuando nos enteramos que estaban cesando personas”, agregó. El diputado blanco Álvaro Viviano contraatacó en diálogo con M24 y señaló que Cabildo Abierto aportó al gobierno gente que “no destacaba por su experiencia o eventualmente por su expertise”.

Elevar controles

Además de una investigación administrativa que buscará detectar si hubo otras irregularidades en las contrataciones, en ASSE están definiendo al sucesor de Montagno. Y al parecer este no será un trámite sencillo. Manini Ríos propuso a Julio Micak, que también es un coronel retirado. Pero según fuentes del Frente Amplio citadas por El País, la oposición no votará la venia sin antes conocer en detalle sus antecedentes. “Tenemos que estudiar el tema, no se puede aprobar a tapa cerrada”, argumentó un senador frenteamplista.

En la última reunión de directorio en ASSE, los integrantes acordaron “elevar los controles” para que este tipo de situaciones, que admitieron como corrientes a la hora de designar cargos, no sigan ocurriendo. ASSE tiene una estructura de algo más de 20.000 funcionarios públicos y alrededor de 7.000 contratos por Comisión de Apoyo.

2021-03-17T23:50:00

