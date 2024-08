“True detective: night country” es casi un triunfo

La historia sigue a los detectives Rusty Cohle (McConaughey) y Marton Hart (Harrelson) primero a mediados de los años 90, cuando comienzan a investigar un horrendo sacrificio ritual en la desolada Luisiana, y luego en 2012, cuando resuelven el caso. Los dos no pueden ser más distintos. Hart es tosco, predecible, buen policía pero con imaginación limitada. Cohle es un tiro al aire, un nihilista extremo, casi misántropo, obsesivo y solitario. Hart es un hombre de familia, pero engaña a su mujer. Los dos deben investigar el mencionado crimen ritual, lo que los lleva a una espiral descendente de misterio y horror cuyo fondo solo podrán encontrar años después. La pista los conduce hacia una especie de secta siniestra con ramificaciones en política, religión y finanzas, algo turbio y confuso sobre un lugar llamado Carcosa, estrellas negras y un tal rey en amarillo. Cohle tiene alucinaciones (o no) y se obsesiona con el caso. El pedestre Hart no conecta con el costado místico de la investigación, pero la barbarie de los crímenes termina obsesionándolo también. El final de la investigación no los deja satisfechos, pero Hart sigue adelante y Cohle abandona la policía. Años después se reencuentran y deciden seguir hasta encontrar al instigador de los rituales, lo enfrentan y derrotan a duras penas. En la pelea final Cohle tiene una visión alucinada del cielo de estrellas negras, y malherido termina por renegar de su nihilismo previo.