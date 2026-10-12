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    Brasil: Tribunal interpela a Meta tras denuncias de Lula de "interferir" en las elecciones

    El tribunal electoral de Brasil pidió explicaciones el sábado a la gigante tecnológica Meta luego de que la campaña del mandatario Lula denunció un intento de "interferir" en las elecciones presidenciales con supuestas restricciones a sus contenidos. La empresa estadounidense calificó de "falsas" estas acusaciones

    Bolsonaro Lula
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La campaña del presidente de Brasil y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva denunció el sábado una "interferencia" en las elecciones mediante supuestos bloqueos a sus contenidos en redes de Meta, acusaciones que la empresa estadounidense calificó de "falsas".

    "Sucesión de problemas técnicos"

    El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca un cuarto mandato en el balotaje del 25 de octubre ante el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022). Lula ha denunciado intentos de injerencia electoral de su par estadounidense Donald Trump para favorecer a Bolsonaro. El gobierno del presidente octogenario, que intensifica su campaña en redes para el balotaje, evalúa si las grandes empresas tecnológicas pueden servir como canal para ese propósito.

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    La denuncia ocurre a una semana de la primera vuelta, en la que Flávio Bolsonaro quedó primero con el 47% de los votos, pese a que las encuestas daban a Lula (45%) como favorito. La campaña aseguró que Meta "impidió que el perfil del presidente Lula promocionara publicaciones del feed en Instagram", mientras que una publicación de su cuenta oficial "sufrió una interrupción en el registro de visualizaciones, lo que afectó su alcance".

    También sostuvo que las publicaciones de Flávio Bolsonaro tienen más interacciones pese a tener menos seguidores y que antes de la primera vuelta la cuenta de Lula y de otros dirigentes de izquierda "desaparecieron repentinamente del buscador de Instagram". "La sucesión de problemas técnicos que la empresa no ha explicado despierta fuertes sospechas de que las acciones de Meta constituyen un intento de interferir en el proceso electoral brasileño en beneficio" de Bolsonaro, añadió.

    "Las alegaciones son simplemente falsas"

    El Tribunal Superior Electoral (TSE) pidió al gigante de las redes sociales aclarar en un plazo de 48 horas si redujo la difusión de las publicaciones y explicar las anomalías denunciadas. La oficina de Meta en Brasil expresó a la AFP en un correo que cumple con las normas electorales, por lo que "las alegaciones son simplemente falsas y no encuentran respaldo en los hechos".

    Meta agregó que "muchos de los problemas técnicos mencionados no afectaron exclusivamente a Brasil ni a cuentas específicas": "Estamos comprometidos con la igualdad de condiciones en el uso de nuestras plataformas", agregó. El TSE solicitó a Meta "informar, perfil a perfil, todas las medidas aplicadas" a "las cuentas oficiales de Lula", además de "explicar las anomalías en las métricas" de los videos.

    La sombra de Trump

    Lula hizo de la soberanía una bandera al advertir sobre supuestos intentos de interferencia por parte del mandatario estadounidense, aliado de Jair Bolsonaro. Éden Valadares, secretario de comunicación del partido de Lula, dijo a la AFP que de momento no tienen "pruebas de ese vínculo concreto y formal" entre Trump y las plataformas.

    Sin embargo, recordó que cuando el presidente estadounidense intentó "interferir en las decisiones de la Corte Suprema brasileña" mencionó "los intereses de las llamadas big tech", lo que "constituye más que una evidencia de ese interés compartido mutuamente".

    Tras la primera vuelta, Lula, que usualmente no utiliza celular, puso en marcha una estrategia centrada en las redes sociales, donde comenzó a publicar contenidos.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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