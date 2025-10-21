  • Cotizaciones
    martes 21 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    Oficina pública.
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    El organismo analiza aplicar algoritmos a los concursos públicos del Estado a través de Uruguay concursa, aunque todavía no hay planificación, presupuesto ni cronograma definidos
    Por José Frugoni
    La plataforma china Temu.
    Temu

    Compras con franquicia y Temu: “compulsivos”, “racionales” y un crecimiento de casi 60% hasta setiembre

    El Ministerio de Economía visualiza este régimen como una moneda de dos caras, una tiene como efecto positivo que “democratiza” el acceso a productos del exterior para aquellos que no pueden viajar; los efectos esperados por el IVA

    Por Ismael Grau
    Los diputados Agustín Quintana (suplente) y Paula de Armas (Partido Colorado), Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), Federico Preve y Alejandro Zavala (Frente Amplio).
    Ley de Presupuesto

    Oficialismo logró sortear su falta de mayoría en Diputados y acordar con varios sectores de la oposición un apoyo “histórico” al Presupuesto

    El Frente Amplio acordó crear y aumentar impuestos con Cabildo Abierto, pero también selló alianzas con sectores del Partido Nacional y el Colorado para aprobar otras iniciativas

    Por Nicolás Delgado
    Diadema, collar y pendientes de zafiros que pertenecieron a la reina María Amelia y a la reina Hortensia; algunas de las piezas robadas del Louvre.
    Las joyas de la Corona

    Siete minutos, cuatro ladrones y joyas de valor incalculable: las claves del “robo del siglo” en el Louvre

    Poco a poco se conocen nuevos detalles del hurto en el museo de Louvre: los ladrones se vistieron de obreros y se llevaron ocho joyas de la colección napoleónica, de valor incalculable

    Por France 24
     László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025. 
    Video
    Premio Nobel de Literatura

    László Krasznahorkai, un aluvión narrativo melancólico y apocalíptico

    Un aluvión narrativo melancólico y apocalíptico: una de sus novelas de oraciones largas inspiró la película Sátántangó del cineasta Béla Tarr, que dura siete horas

    Por Silvana Tanzi
    La muerte es uno de los grandes tabúes de la sociedad.
    Muerte digna

    Si todos los seres humanos mueren, ¿por qué la muerte sigue siendo un tabú?

    Uruguay aprobó la Eutanasia: un filósofo, un intensivista, una magíster en cuidados paliativos y una integrante de Tenemos ELA reflexionan sobre la muerte

    Por Federica Chiarino Vanrell
    Nacional fue sancionado deportivamente por el lanzamiento de una bengala por parte de un hincha. 
    Seguridad Pública

    Los dirigentes de Nacional aseguran que ya no lidian con barras bravas, sino con “mafias organizadas”

    En el Parlamento, una delegación del club discrepó con un proyecto de ley sobre violencia en el fútbol e insistió en más respaldo del Ministerio del Interior

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Directora de Relaciones Internacionales y Cooperacion de la Intendencia de Montevideo Daiana Ferraro, embajador de Japón Kenichi Okada y director interino del Museo Blanes Germán Hasko.
    Fiesta internacional

    Festival de Japón: un día de té, arte y cerezos en Montevideo

    El Festival de Japón volvió a sorprender un año más en el Museo Blanes y el Jardín Japonés, consolidándose como uno de los encuentros culturales más esperados del año
    Por Felipe Barbeito

    Manifestación de la Organización Sionista del Uruguay bajo el lema “Basta de antisemitismo en el Uruguay” 
    Conflicto en Medio Oriente

    Nivel de antisemitismo en Uruguay enciende “una luz amarilla”, según informe de Opción

    Entre el 10% y el 20% de la población uruguaya tiene una actitud hostil o negativa hacia los judíos; las opiniones desfavorables solían ser más prevalentes entre personas de derecha, pero ahora crecieron entre los votantes de izquierda, según revela un estudio a cargo del sociólogo Rafael Porzecanski
    Por Redacción Búsqueda
    Para escribir este libro, la escritora italiana Francesca Cavallo investigó, y la investigación le dio vuelta las certezas.

    Francesca Cavallo: “Los hombres tienen la mayoría del poder económico, pero eso no los hace más felices”

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Embajador de la Unión Europea en Montevideo, Petros Mavromichalis.

    Embajador de la UE: agricultores europeos no deben sentirse “chivos expiatorios” del acuerdo con el Mercosur

    Por Guillermo Draper
    Banderas de la Unión Europea y el Mercosur.

    Uruguay empuja firma del acuerdo Mercosur-UE, prevista para diciembre

    Por Guillermo Draper
    Juan Martín Fernández, director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides.

    Con el sistema de transferencias en un “estadio de madurez”, el Mides hace ajustes para mejorar su “eficiencia”

    Por Martín Mocoroa
    Lola Moreira

    Lola Moreira: “No me siento muy cómoda interactuando con niños; siento que les voy a caer mal”

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    León XIV.
    Video

    El Vaticano enfrenta críticas internas por su manejo del escándalo de abusos del clero

    Por France 24
    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Barracas Central es el equipo del presidente de la AFA desde 2017, Claudio Chiqui Tapia.

    Barracas Central y Deportivo Riestra: dos equipos vistos como  las “Cenicientas del poder” que logran cruzar las fronteras

    Por Andrés Burgo
    Reunión de la bancada bicameral del Partido Colorado, el 1 de octubre.

    Presupuesto dividió al Partido Colorado y legisladores ponen en duda continuidad de coordinación bicameral

    Por Leonel García

    OPINIÓN

    Varones asesinos
    Opinión y Análisis

    Varones asesinos

    Por Paula Scorza

    Economía

    Indicadores económicos

    Los principales indicadores macroeconómicos de Uruguay y la región, ejecución presupuestal y unidades y precios de referencia.

     

    Indicadores bursátiles

    Índices de precios de los bonos emitidos por el gobierno bajo leyes internacionales en dólares y en unidades indexadas a la inflación

    Indicadores financieros

    El mercado uruguayo del dólar y otras divisas monedas, y tasas de interés bancarias y de otros activos financieros.
    Sede del Banco Central del Uruguay.
    Estafa

    Caso Goldring: liquidador llama a adherir a acuerdo privado como “algo concreto” frente a “meras promesas”

    Por Redacción Búsqueda
    El ministro Gabriel Oddone.
    Premio Nobel

    Gabriel Oddone celebra nuevos Nobel, justo cuando Uruguay tiene “en el centro” el crecimiento

    Por Ismael Grau
    La refinería durante la detención para su mantenimiento en 2023. 
    Ancap

    Refinería de petróleo: Ancap planifica próxima parada de mantenimiento para 2030

    Por Ana Morales
    El director general de Rentas, Gustavo González Amilivia.
    DGI

    La DGI pasó del “pánico” al “entusiasmo” en la adopción de un modelo para facilitar pagos y recaudar más

    Por Redacción Búsqueda
    dLocal ofrece soluciones de pago electrónicas en varios continentes
    dLocal

    Acciones de dLocal se valorizan a un máximo en casi un año y medio

    Un informe que aconseja su compra hizo subir la cotización de los títulos de la fintech de pagos y primer “unicornio” uruguayo en Nasdaq

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Alur, Marcelo Sadres.
    Entrevista

    Alur está en “proceso de consolidación”, aunque en Bella Unión hay “muchas oportunidades” de bajar costos

    Por Ana Morales
    Sede de Ancap.
    Rediseño operativo

    Ancap definió reestructura que crea gerencias y unifica jefaturas; busca mejorar ejecución de inversiones

    Por Ana Morales
    Números de la semana
    4,1%

    En setiembre, la recaudación bruta de impuestos por parte de la DGI fue de $ 61.859 millones

    4,2%

    La mayoría de las divisiones manufactureras registraron una contracción en agosto, en particular la industria textil, del cuero y la vinculada al sector automotor

    14,4%

    En junio-agosto, los indicadores del mercado laboral de varios departamentos mostraron una mejora en la comparación con el trimestre móvil previo

    22%

    Las tasas de informalidad o de empleo “en negro” fueron muy disímiles por departamentos en junio-agosto, con un 15,2% en Montevideo como la más baja y 39,1% en Cerro Largo, la mayor

    Cultura

    Felipe Palomeque.
    Literatura uruguaya

    El escritor Felipe Palomeque y su libro ‘El diario de los cien onettis’, mención en los Premios Onetti 2024

    Con una escritura cargada de humor y reflexión, Palomeque ha desarrollado una literatura en formato de diarios, en la que él mismo es un personaje real y de ficción

    Por Silvana Tanzi
    ‘Intimidades del Che’, biografía de Marcos Aguinis
    Biografía

    ‘Intimidades del Che’, biografía de Marcos Aguinis

    Difícil diálogo con un muerto: el escritor inventa una entrevista en la actualidad, cuando las cartas están a la vista y Cuba ha corrido una suerte bastante diferente a la que Guevara y otros revolucionarios hubieran querido

    Por Sergio Israel
    Rosana García, restauradora cromática de imágenes de arte con IA. 
    Facultad de Ingeniería

    Restauración cromática con inteligencia artificial de obras de Joaquín Torres García

    En un trabajo colaborativo entre el Museo Torres García y la Udelar, la investigadora Rosana García trabaja con modelos de inteligencia artificial para hallar los colores que usó Torres García en obras que se quemaron; el viernes 10 y sábado 11 se expondrá este trabajo con otros proyectos de la Facultad de Ingeniería

    Por Silvana Tanzi
    Federico Falco en Montevideo.
    Libros

    Federico Falco: “Reconozco en mí una especie de decepción con lo fantástico”

    El cordobés, autor de Los llanos y Un cementerio perfecto, participó de la Feria Internacional del Libro de Montevideo y conversó con Búsqueda sobre sus inquietudes, su escritura y la novela que "no iba a leer nadie"

    Por Federica Ham
    Búsqueda | Galeria
    Para escribir este libro, la escritora italiana Francesca Cavallo investigó, y la investigación le dio vuelta las certezas.

    Francesca Cavallo: “Los hombres tienen la mayoría del poder económico, pero eso no los hace más felices”

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    En Uruguay se registran cada día cinco casos nuevos de cáncer de mama

    En Uruguay se registran cada día cinco casos nuevos de cáncer de mama

    Por Federica Chiarino Vanrell
    10 maratones fuera del mapa: el lado más extremo y original del deporte

    10 maratones fuera del mapa: el lado más extremo y original del deporte

    Por Santiago Perroni
    La colombiana Karol G llevó su potencia latina a la pasarela.

    Victoria's Secret busca reinventarse con Karol G y deportistas en su pasarela en Nueva York

    Por Redacción Galería
    Bananas a la plancha de Lucía Soria

    Lucía Soria presenta la fruta ideal para comer caramelizada todo el año

    Por Lucía Soria
    La UCU distinguió a cuatro referentes con el título de doctor honoris causa.
    Reconocimiento

    La UCU distinguió a cuatro referentes con el título de doctor ‘honoris causa’

    Monseñor Luis del Castillo, Ignacio de Posadas, Juan José Arteaga y Cecilia Zaffaroni recibieron la máxima distinción académica que otorga la institución

    Por Katherine Kilian
    Medio y Medio crea El Milongón, una propuesta que combina clases de tango, milonga y música en vivo
    Recomendado

    Medio y Medio crea El Milongón, una propuesta que combina clases de tango, milonga y música en vivo

    Las clases estarán a cargo de los bailarines Pablo Sosa y Evelyn Rivera, y una hora después la pista se abrirá para el baile
    Casi la mitad de los ‘gamers’ son mujeres: datos clave del informe “Global Power of Play 2025”
    Videojuegos

    Casi la mitad de los ‘gamers’ son mujeres: datos clave del informe “Global Power of Play 2025”

    El estudio de la Entertainment Software Association revela que los videojuegos cumplen funciones sociales, emocionales y cognitivas de gran impacto

    Por Redacción Galería
    Nine Orchard Hotel
    Diseño en hospitalidad

    Cinco hoteles que marcan la nueva escena boutique de Nueva York

    Experiencias memorables, arquitectura emblemática, diseño con propósito y atención personalizada, en eso se basan cinco hoteles nuevos de Nueva York

    Por Gabriela Pallares

    Internacional

    Mineros participan en una manifestación este jueves, en La Paz (Bolivia).
    Video
    Elecciones presidenciales

    Bolivia redefinirá su relación con el mundo tras el balotaje

    Bolivia se encuentra en un momento de inflexión. Por primera vez desde el retorno a la democracia, el país llega a una segunda vuelta presidencial, marcando el fin de la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y abriendo la puerta a una reconfiguración de su política exterior. ¿Qué alianzas se mantendrán, cuáles se romperán y hacia qué coordenadas geopolíticas se moverá el país andino?

    Por France 24
    Una persona observa un muro con carteles durante una velatón este jueves, en homenaje a Eduardo Ruiz Saenz, quien falleció el miércoles durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso de Perú, en Lima (Perú).
    Video
    Perú

    Perú: la muerte de un manifestante escala contra el presidente y dos ministros

    La congresista peruana Sigrid Bazán presentó una denuncia constitucional contra el nuevo presidente del país, José Jerí, y dos miembros de su gobierno por presunta responsabilidad política en la muerte del joven Eduardo Ruiz Sanz durante las protestas el pasado 15 de octubre en Lima. Por su lado, el gobierno peruano prometió una investigación sobre este deceso “hasta las últimas consecuencias”

    Por France 24

    SELECCIÓN SEMANAL

    CARTAS AL DIRECTOR

    Búsqueda | Busqueda
    Edición SEMANAL: 16 de octubre de 2025
    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto
    Seguridad Pública
    Carlos Negro asegura que no entrará en un debate de “talenteo ni de zócalo” con la oposición: “nos dejaron una situación crítica”
    Entrevista
    Alur está en “proceso de consolidación”, aunque en Bella Unión hay “muchas oportunidades” de bajar costos
    Seguridad Pública
    Los dirigentes de Nacional aseguran que ya no lidian con barras bravas, sino con “mafias organizadas”
    Frente Amplio
    Dirigentes comunistas buscan que Juan Castillo continúe como secretario general del partido
    Suscribite por $299 por mes