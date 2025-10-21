¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.
$
299
/mes*
El organismo analiza aplicar algoritmos a los concursos públicos del Estado a través de Uruguay concursa, aunque todavía no hay planificación, presupuesto ni cronograma definidos
El Ministerio de Economía visualiza este régimen como una moneda de dos caras, una tiene como efecto positivo que “democratiza” el acceso a productos del exterior para aquellos que no pueden viajar; los efectos esperados por el IVA
El Frente Amplio acordó crear y aumentar impuestos con Cabildo Abierto, pero también selló alianzas con sectores del Partido Nacional y el Colorado para aprobar otras iniciativas
Poco a poco se conocen nuevos detalles del hurto en el museo de Louvre: los ladrones se vistieron de obreros y se llevaron ocho joyas de la colección napoleónica, de valor incalculable
Una falla en Amazon Web Services, un servicio de alojamiento de datos en nube de Amazon, ha provocado errores en el funcionamiento de plataformas como AirBnB, juegos como Fortnite y servicios digitales de bacos como Lloyds. Los responsables del gigante de las ventas en línea aseguran que su funcionamiento está restablecido en su mayoría
Un aluvión narrativo melancólico y apocalíptico: una de sus novelas de oraciones largas inspiró la película Sátántangó del cineasta Béla Tarr, que dura siete horas
Uruguay aprobó la Eutanasia: un filósofo, un intensivista, una magíster en cuidados paliativos y una integrante de Tenemos ELA reflexionan sobre la muerte
En el Parlamento, una delegación del club discrepó con un proyecto de ley sobre violencia en el fútbol e insistió en más respaldo del Ministerio del Interior
Entre el 10% y el 20% de la población uruguaya tiene una actitud hostil o negativa hacia los judíos; las opiniones desfavorables solían ser más prevalentes entre personas de derecha, pero ahora crecieron entre los votantes de izquierda, según revela un estudio a cargo del sociólogo Rafael Porzecanski
Los principales indicadores macroeconómicos de Uruguay y la región, ejecución presupuestal y unidades y precios de referencia.
Índices de precios de los bonos emitidos por el gobierno bajo leyes internacionales en dólares y en unidades indexadas a la inflación
El mercado uruguayo del dólar y otras divisas monedas, y tasas de interés bancarias y de otros activos financieros.
Un informe que aconseja su compra hizo subir la cotización de los títulos de la fintech de pagos y primer “unicornio” uruguayo en Nasdaq
La intérprete de El Padrino y Annie Hall desafió los cánones del cine de Hollywood sin dejar de ser fiel a sus contradicciones
Con una escritura cargada de humor y reflexión, Palomeque ha desarrollado una literatura en formato de diarios, en la que él mismo es un personaje real y de ficción
Difícil diálogo con un muerto: el escritor inventa una entrevista en la actualidad, cuando las cartas están a la vista y Cuba ha corrido una suerte bastante diferente a la que Guevara y otros revolucionarios hubieran querido
En un trabajo colaborativo entre el Museo Torres García y la Udelar, la investigadora Rosana García trabaja con modelos de inteligencia artificial para hallar los colores que usó Torres García en obras que se quemaron; el viernes 10 y sábado 11 se expondrá este trabajo con otros proyectos de la Facultad de Ingeniería
El cordobés, autor de Los llanos y Un cementerio perfecto, participó de la Feria Internacional del Libro de Montevideo y conversó con Búsqueda sobre sus inquietudes, su escritura y la novela que "no iba a leer nadie"
Monseñor Luis del Castillo, Ignacio de Posadas, Juan José Arteaga y Cecilia Zaffaroni recibieron la máxima distinción académica que otorga la institución
Las clases estarán a cargo de los bailarines Pablo Sosa y Evelyn Rivera, y una hora después la pista se abrirá para el baile
El estudio de la Entertainment Software Association revela que los videojuegos cumplen funciones sociales, emocionales y cognitivas de gran impacto
Bolivia se encuentra en un momento de inflexión. Por primera vez desde el retorno a la democracia, el país llega a una segunda vuelta presidencial, marcando el fin de la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y abriendo la puerta a una reconfiguración de su política exterior. ¿Qué alianzas se mantendrán, cuáles se romperán y hacia qué coordenadas geopolíticas se moverá el país andino?
La congresista peruana Sigrid Bazán presentó una denuncia constitucional contra el nuevo presidente del país, José Jerí, y dos miembros de su gobierno por presunta responsabilidad política en la muerte del joven Eduardo Ruiz Sanz durante las protestas el pasado 15 de octubre en Lima. Por su lado, el gobierno peruano prometió una investigación sobre este deceso “hasta las últimas consecuencias”