Números de la semana 4,1% En setiembre, la recaudación bruta de impuestos por parte de la DGI fue de $ 61.859 millones

4,2% La mayoría de las divisiones manufactureras registraron una contracción en agosto, en particular la industria textil, del cuero y la vinculada al sector automotor

14,4% En junio-agosto, los indicadores del mercado laboral de varios departamentos mostraron una mejora en la comparación con el trimestre móvil previo