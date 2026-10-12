El Premio Nobel de Economía 2026 fue concedido a Robert Hall y Michael Woodford

Gracias a los modelos desarrollados por estos dos economistas, “las medidas presupuestarias y monetarias adoptadas en el momento adecuado pueden atenuar los altibajos de la actividad económica”, explicó el jurado en un comunicado.

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En lugar de basar estos modelos en relaciones estadísticas entre variables macroeconómicas como la inflación, la producción y el consumo, optaron por construirlos sobre fundamentos microeconómicos.

Este enfoque se basa, en particular, en la comprensión de cómo el conjunto de los hogares y las empresas, a través de sus acciones individuales, influyen en la economía, según el jurado.

Defensora del derecho internacional La jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay gana el premio Nobel de la Paz

“Los trabajos de los galardonados nos han proporcionado una base teórica sólida para los modelos que hoy en día utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, elogió John Hassler, presidente del comité del Premio de Economía.

“Gracias a estos modelos, estamos mejor preparados para hacer frente a las crisis económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares”, añadió.

El año pasado, el premio fue otorgado al estadounidense-israelí Joel Mokyr, al francés Philippe Aghion y al canadiense Peter Howitt por sus trabajos sobre el impacto de la innovación en el crecimiento económico.

La edición de 2026 de los premios Nobel ha galardonado al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel en la categoría de Medicina.

El premio Nobel de Física se ha otorgado al belga Francis Halzen y el de Química, al francés Henri Kagan y al japonés Kenso Soai.

Por último, el Premio Nobel de Literatura ha recaído en la canadiense Anne Carson, y el más esperado, el de la Paz, ha sido otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay.

El Premio Nobel, que este año también incluye un diploma y un cheque de 12 millones de coronas suecas (algo más de un millón de euros), se entregará el 10 de diciembre.

FUENTE:RFI