Brasil cerró las urnas tras extender dos horas la votación y comenzó el escrutinio del balotaje

Las urnas cerraron dos horas más tarde de lo previsto, luego de que la Justicia electoral autorizara una extensión del horario de votación

Personas asisten a votar durante las elecciones presidenciales, legislativas y regionales este domingo en Sao Paulo (Brasil).

Las urnas cerraron este domingo a las 19, hora local de Brasil, tras una extensión de dos horas en el horario de votación. La medida fue autorizada por el juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin, minutos después del horario previsto para el cierre de los comicios.

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La decisión respondió a un pedido de la campaña de Luiz Inácio Lula Da Silva, que argumentó problemas con el transporte público en tres ciudades del estado de Bahía. Flávio Bolsonaro también había solicitado extender el horario, aunque por otros motivos.

La resolución llegó cuando el plazo original ya había vencido y obligó a la autoridad electoral a frenar el conteo de votos hasta el cierre definitivo de las urnas.

Lula comenzó arriba en el escrutinio Con el 6,97% de los votos escrutados, los primeros resultados mostraban una ventaja para el presidente Lula, que reunía el 50,84% de los sufragios, frente al 49,16% de Bolsonaro. Se trata de datos preliminares, correspondientes a una etapa inicial del conteo.

La elección enfrenta al mandatario, que busca continuar en el poder, con Bolsonaro, dirigente de ultraderecha e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La contienda llega a su definición después de una primera vuelta en la que, según los datos difundidos, Flávio Bolsonaro aventajó a Lula por dos puntos.