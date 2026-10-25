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    Brasil cerró las urnas tras extender dos horas la votación y comenzó el escrutinio del balotaje

    Las urnas cerraron dos horas más tarde de lo previsto, luego de que la Justicia electoral autorizara una extensión del horario de votación

    Personas asisten a votar durante las elecciones presidenciales, legislativas y regionales este domingo en Sao Paulo (Brasil).

    Personas asisten a votar durante las elecciones presidenciales, legislativas y regionales este domingo en Sao Paulo (Brasil).

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    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Las urnas cerraron este domingo a las 19, hora local de Brasil, tras una extensión de dos horas en el horario de votación. La medida fue autorizada por el juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin, minutos después del horario previsto para el cierre de los comicios.

    La decisión respondió a un pedido de la campaña de Luiz Inácio Lula Da Silva, que argumentó problemas con el transporte público en tres ciudades del estado de Bahía. Flávio Bolsonaro también había solicitado extender el horario, aunque por otros motivos.

    La resolución llegó cuando el plazo original ya había vencido y obligó a la autoridad electoral a frenar el conteo de votos hasta el cierre definitivo de las urnas.

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    Con el 6,97% de los votos escrutados, los primeros resultados mostraban una ventaja para el presidente Lula, que reunía el 50,84% de los sufragios, frente al 49,16% de Bolsonaro. Se trata de datos preliminares, correspondientes a una etapa inicial del conteo.

    La elección enfrenta al mandatario, que busca continuar en el poder, con Bolsonaro, dirigente de ultraderecha e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La contienda llega a su definición después de una primera vuelta en la que, según los datos difundidos, Flávio Bolsonaro aventajó a Lula por dos puntos.

    Dos candidatos con mensajes opuestos

    Después de votar, Lula afirmó que los brasileños habían salido a “defender las conquistas”. Su mensaje apuntó a reivindicar los avances de su gestión y convocar a quienes respaldan la continuidad de su gobierno.

    Flávio Bolsonaro, en cambio, sostuvo que “llegó el momento del cambio”. El candidato buscó presentarse como una alternativa al actual mandatario en una elección marcada por la disputa entre dos proyectos políticos enfrentados.

    El cierre de las campañas

    Los dos candidatos terminaron sus campañas el sábado con actos multitudinarios.

    Lula encabezó una actividad en São Paulo, mientras que Flávio Bolsonaro eligió Río de Janeiro, una ciudad considerada uno de los principales bastiones del movimiento político que lidera su familia.

    FUENTE:FRANCE24

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