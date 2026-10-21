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    Brasil denuncia un intento de “injerencia” en el balotaje tras unos comentarios de Milei

    La cancillería de Brasil acusó este martes al presidente argentino Javier Milei de “intento de injerencia” en el balotaje presidencial del domingo, luego de que el mandatario dijera que su homólogo Lula podría “robarse la elección”

    Esta combinación de imágenes, creada el 2 de agosto de 2026, muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, hablando durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026, y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablando durante un evento para destacar los logros de sus dos primeros años de mandato en Brasilia el 3 de abril de 2025.

    Esta combinación de imágenes, creada el 2 de agosto de 2026, muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, hablando durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026, y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablando durante un evento para destacar los logros de sus dos primeros años de mandato en Brasilia el 3 de abril de 2025.

    FOTO

    FABRICE COFFRINI / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La relación bilateral ya se tensó en julio, cuando Javier Milei tildó al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario”, durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, que disputará la segunda vuelta ante Lula.

    Este martes, el presidente ultraliberal argentino volvió a cargar contra Lula: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”, escribió Milei en X.

    Brasilia rechazó las “ofensas” del mandatario y afirmó que “constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño”.

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    El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (i), y el opositor Flávio Bolsonaro, hablan en el primer debate presidencial el domingo 18 de octubre de 2026, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo (Brasil).
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    Amazonía, extractivismo y medio ambiente: los temas clave en la disputa entre Lula y Bolsonaro en Brasil

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    El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el opositor Flávio Bolsonaro, participan en el primer debate de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
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    Primer debate en Brasil: Bolsonaro y Lula se enfrentaron en un tenso cruce de acusaciones

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    La cancillería de Brasil ya había rebajado la relación diplomática con Argentina al retirar a su embajador en Buenos Aires por los dichos de Milei de julio.

    Lula, que busca su cuarto mandato no consecutivo, estuvo preso por corrupción antes de que su condena fuera anulada por defectos de forma.

    La publicación de este martes es “inaceptable, desequilibrada y no condice con la postura que debe adoptar el jefe de Estado de un país amigo”, agregó el ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

    Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, se impuso en la primera vuelta con 47% de los votos frente a 45% de Lula, de 80.

    Brasil es el mayor socio comercial de Argentina.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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