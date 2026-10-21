Brasil denuncia un intento de “injerencia” en el balotaje tras unos comentarios de Milei
La cancillería de Brasil acusó este martes al presidente argentino Javier Milei de “intento de injerencia” en el balotaje presidencial del domingo, luego de que el mandatario dijera que su homólogo Lula podría “robarse la elección”
Esta combinación de imágenes, creada el 2 de agosto de 2026, muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, hablando durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026, y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablando durante un evento para destacar los logros de sus dos primeros años de mandato en Brasilia el 3 de abril de 2025.
La relación bilateral ya se tensó en julio, cuando Javier Milei tildó al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario”, durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, que disputará la segunda vuelta ante Lula.
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Este martes, el presidente ultraliberal argentino volvió a cargar contra Lula: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”, escribió Milei en X.
LOS PROGRES MACHIRULOS...Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes...Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón.VLLC!