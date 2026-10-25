Lula derrota a Flávio Bolsonaro y es reelegido presidente de Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil este domingo 25 de octubre para un nuevo mandato de cuatro años. En una votación reñida, derrotó al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro
Con casi 81 años, Luiz Inácio Lula da Silva afrontaba una nueva batalla electoral, que podía ser la última de su carrera política. El presidente buscaba un cuarto mandato no consecutivo y se presentaba como defensor de la democracia y de la soberanía brasileña frente a las presiones comerciales y diplomáticas de Estados Unidos.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
En la primera vuelta, Lula obtuvo el 45% de los votos, frente al 47% de su rival, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado por intento de golpe de Estado.
En el balotaje, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró revertir el resultado y obtuvo el 51,7% de los votos, frente al 48,3% del senador de derecha. La diferencia fue de 3,4 puntos porcentuales.
Simpatizantes del candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, reaccionan el domingo 25 de octubre de 2026, en el barrio Tijuca en Río de Janeiro (Brasil).
EFE/ Antonio Lacerda
De esta forma, Lula logró una victoria inédita desde la reforma constitucional de 1988, al convertirse en el primer candidato en revertir una derrota en la primera vuelta y ganar en el balotaje.
Unos 160 millones de brasileños estaban habilitados para votar y decidir si el país mantenía su rumbo político bajo un gobierno de izquierda o se sumaba al avance de la derecha en América Latina, una tendencia alentada por el presidente estadounidense Donald Trump.
Simpatizantes del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebran el domingo 25 de octubre de 2026, en Río de Janeiro (Brasil).
El equipo de campaña de Lula presentó una denuncia ante el máximo tribunal del país por la presunta retirada de autobuses del servicio en ciudades como São Paulo, en el sureste, gobernada por un alcalde de derecha, y Salvador de Bahía, en el noreste. Según la denuncia, la reducción del transporte público pudo dificultar el traslado de votantes a los centros de votación.