Lula derrota a Flávio Bolsonaro y es reelegido presidente de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil este domingo 25 de octubre para un nuevo mandato de cuatro años. En una votación reñida, derrotó al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro

Con casi 81 años, Luiz Inácio Lula da Silva afrontaba una nueva batalla electoral, que podía ser la última de su carrera política. El presidente buscaba un cuarto mandato no consecutivo y se presentaba como defensor de la democracia y de la soberanía brasileña frente a las presiones comerciales y diplomáticas de Estados Unidos.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En la primera vuelta, Lula obtuvo el 45% de los votos, frente al 47% de su rival, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado por intento de golpe de Estado.

En el balotaje, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró revertir el resultado y obtuvo el 51,7% de los votos, frente al 48,3% del senador de derecha. La diferencia fue de 3,4 puntos porcentuales.

Simpatizantes del candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, reaccionan el domingo 25 de octubre de 2026, en el barrio Tijuca en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda De esta forma, Lula logró una victoria inédita desde la reforma constitucional de 1988, al convertirse en el primer candidato en revertir una derrota en la primera vuelta y ganar en el balotaje.

Unos 160 millones de brasileños estaban habilitados para votar y decidir si el país mantenía su rumbo político bajo un gobierno de izquierda o se sumaba al avance de la derecha en América Latina, una tendencia alentada por el presidente estadounidense Donald Trump.