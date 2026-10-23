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    Netanyahu ordena preparar el “cierre total” de Cisjordania tras un ataque cerca de Hebrón

    La oficina de Netanyahu ordenó preparar el “cierre total” de Cisjordania ocupada tras la muerte a tiros de dos hombres cerca de la ciudad de Hebrón, acusados por Israel de perpetrar un ataque terrorista; cinco personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas

    Soldados de las FDI y agentes de la Policía de Fronteras de Israel inician operaciones ofensivas en la zona de Hebrón. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el cierre “total” e indefinido de Cisjordania a partir del viernes 23 de octubre de 2026 tras un ataque a tiros perpetrado por palestinos contra israelíes cerca de Hebrón, ubicado en el sur de este territorio ocupado.&nbsp;

    Soldados de las FDI y agentes de la Policía de Fronteras de Israel inician operaciones ofensivas en la zona de Hebrón. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el cierre “total” e indefinido de Cisjordania a partir del viernes 23 de octubre de 2026 tras un ataque a tiros perpetrado por palestinos contra israelíes cerca de Hebrón, ubicado en el sur de este territorio ocupado. 

    FOTO

    EFE/ FDI
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Soldados israelíes abatieron a tiros a dos hombres que, según el ejército, habían perpetrado un ataque cerca de la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, este viernes 23 por la mañana. Al menos cinco personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

    Horas después, Benjamin Netanyahu ordenó al ejército prepararse para el “cierre total” de Cisjordania. La oficina del primer ministro, informó que había instruido a las fuerzas de seguridad a acordonar de inmediato la ciudad de Hebrón y a prepararse para imponer el cierre de todo el territorio a partir de este viernes.

    Anteriormente, el ejército afirmó haber frustrado un “ataque terrorista contra civiles israelíes” y que los atacantes portaban un fusil M16 y una pistola. No se especificó el objetivo del presunto ataque. Tampoco se dieron a conocer las identidades de los dos fallecidos ni de los heridos.

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    Posteriormente, los militares instalaron barricadas y cerraron carreteras en las ciudades palestinas de la zona.

    Los servicios de emergencia informaron que cinco personas resultaron heridas, algunas de gravedad, y fueron evacuadas a hospitales en Israel . En un comunicado, los servicios de emergencia indicaron que los disparos continuaban cuando llegaron al lugar del ataque, cerca del cruce de Yehuda, por la mañana.

    Dos hombres de unos 20 años presentaban heridas de bala en las extremidades inferiores; uno de ellos estaba inconsciente y gravemente herido, según informaron los servicios de emergencia.

    “Llegamos a una escena difícil mientras aún se estaban produciendo disparos en la zona”, dijo Tzuriel Edri, miembro del equipo de respuesta. Las autoridades informaron que se ha iniciado una investigación.

    El tiroteo mortal se produce cuando los votantes israelíes decidirán el próximo martes si otorgan a Netanyahu otro mandato como primer ministro o si dan paso a una nueva era en la política israelí . Las elecciones se celebran tres años después de los ataques liderados por Hamás contra Israel que desencadenaron la guerra en Gaza .

    El gobierno de Israel ha advertido sobre posibles ataques por parte de los “enemigos” del país en el período previo a las elecciones.

    El viernes, el ministro de Seguridad Nacional de Israel , Itamar Ben-Gvir , de extrema derecha y conocido por sus posturas extremistas , afirmó que el ataque en Hebrón demuestra que Israel necesita restringir la libertad de movimiento de los palestinos en Cisjordania.

    “Las vidas de los habitantes de Judea y Samaria, de los colonos, las vidas de los soldados, las vidas de los policías, las vidas de nuestros combatientes son un millón de veces más importantes que la libertad de movimiento”, dijo.

    En vísperas del aniversario del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, Netanyahu afirmó que el grupo militante palestino podría atacar a Israel para influir en el resultado de las elecciones. No aportó pruebas que respaldaran esta afirmación.

    Con AP

    FUENTE:FRANCE24

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