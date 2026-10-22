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    La clase media brasileña apuesta por Flávio Bolsonaro bajo la promesa de una mejora económica

    Pese a los buenos datos económicos de Brasil, la clase media no percibe una mejora en sus condiciones de vida; esta brecha podría explicar parte del arraigo de Bolsonaro entre estos sectores y ser clave en las elecciones

    Un simpatizante del candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, sostiene una bandera con su rostro en un acto de campaña llamado bloquinho 22, cerca al Estadio Arena Castelão en Fortaleza, Ceará (Brasil).

    Un simpatizante del candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, sostiene una bandera con su rostro en un acto de campaña llamado 'bloquinho 22', cerca al Estadio Arena Castelão en Fortaleza, Ceará (Brasil).

    FOTO

    EFE/Jarbas Oliveira
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Voy a votar a Bolsonaro por la esperanza de una recuperación económica ante la situación de grandes dificultades que estamos viviendo”, dice Gustavo, un treintañero que tiene un pequeño comercio y que forma parte de esa clase media brasileña que no percibe que los datos macroeconómicos del país, con casi un 2% de crecimiento este año y un récord de empleo, se estén traduciendo en una vida mejor.

    La clase media se ha convertido en un granero de votos para el “bolsonarismo”. RFI ha reunido a tres expertos para explicar un fenómeno que puede ser clave en el voto del domingo.

    “Solo con Bolsa familia y con la mejora del salario mínimo, esa nueva clase media baja que tenía expectativas de seguir mejorando su vida, de consumir, etcétera, etcétera, se frustró automáticamente. Ahí era donde estaba, digamos, el mayor contingente de antipetismo, por un lado, pero también estaba la clase media alta que vio que esos pobres que se le aproximaron, llegaron muy cerca. Entonces se consolidó una clase media brasilera que es donde se concentra el mayor voto del bolsonarismo”, explica el sociólogo Silvio Salej.

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    “No creo que el foco en los pobres de derecha es realmente la cosa más importante. La cosa más importante es esta nueva formación de una alianza reaccionaria, de una nueva clase media con una clase media tradicional y la élite, una grande parte de la élite”, analiza por su parte Jorge Neves, investigador de movilidad social.

    El momento de ruptura de la clase media con Lula

    “En la primera y la segunda gestión de Lula hubo un crecimiento extraordinario y estábamos exactamente en el momento del boom de las commodities. Eso supuso un crecimiento considerable de la capacidad de consumo de clases que no estaban acostumbradas a consumir ciertos productos. Clases que empezaron a viajar en avión, clases que empezaron a tener una vida de clase media baja y que eso era una enorme diferencia y que proyectaban eso como un escenario futuro”, explica Adrián Gurza, del Centro Brasileño de Análisis y Planificación, el Cebrap.

    “Ese crecimiento económico y esa capacidad de consumo se vio seriamente limitado cuando acabó el boom de las commodities y eso produjo un cierto tipo de resentimiento en esa clase que perdió capacidad de consumo”, agrega Gurza.

    Los tres coinciden en que el rechazo al Partido de los Trabajadores y la frustración de expectativas explican una realidad de las clases medias brasileñas que las cifras macroeconómicas no hacen por sí mismas.

    FUENTE:RFI

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