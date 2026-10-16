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    Nicolás Maduro y su esposa rechazan en Nueva York nuevas acusaciones por tortura

    Mientras a las puertas del Tribunal de Nueva York se encontraban este jueves decenas de manifestantes anti-Maduro, adentro, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declaraban “no culpables” de los nuevos cargos que se les imputan

    Nicolás Maduro, en una imagen difundida en su cuenta oficial de X.

    Nicolás Maduro, en una imagen difundida en su cuenta oficial de X.

    FOTO

    @maduroguerra
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “No culpables”. Así se han declarado este jueves Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante el Tribunal de Nueva York por los nuevos cargos de tortura y represión. Esta declaración es un capítulo más en el proceso judicial al que se enfrentan ambos, quienes podrían acabar en prisión de por vida.

    Dos frentes en la estrategia de defensa

    Pero… ¿qué significa esta declaración? ¿Beneficiará esto al exmandatario en su estrategia judicial? “Esto obliga a la Fiscalía a demostrar, lógicamente, más allá de toda duda, que los acusados, es decir, Maduro y su esposa, cometieron los delitos que se les imputa”, responde Santiago Torrijos, abogado en Nueva York.

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    “En cuanto a la estrategia de defensa, yo creería que debemos distinguir dos frentes. El primer frente es jurídico. La defensa busca cuestionar la posibilidad de que Estados Unidos juzgue a Maduro, particularmente utilizando argumentos relacionados con inmunidad soberana, por su condición de jefe de Estado. Y el segundo frente es netamente probatorio, porque si el tribunal permite que el caso continúe, la defensa va a tener que cuestionar las pruebas, las específicas que vinculan personalmente a Maduro y a Cilia”, detalla.

    Maduro, ¿prisionero de guerra?

    Declararse no culpable no es una sorpresa, pero es el primer paso para que la Fiscalía inicie su trabajo de probar los cargos por los que se acusa a la pareja Maduro y preparar así la defensa en base a la jurisdicción estadounidense. La pareja rechaza todas estas imputaciones y Maduro fue más allá, definiéndose como un auténtico “prisionero de guerra”.

    “Es importante aclarar que una persona no se convierte en prisionero de guerra simplemente porque haya sido capturada por fuerzas militares extranjeras, ni tampoco porque decida presentarse públicamente como tal. Ese término tiene un significado jurídico muy específico establecido en el Tercer Convenio de Ginebra. Su aplicación depende de que exista un conflicto armado internacional, y que además la persona reúna condiciones específicas. El señor Maduro, por más que quiera, no puede atribuirse automáticamente esa condición”, explica el abogado.

    Represión y tortura

    A los anteriores cargos por narcotráfico y tenencia y tráfico de armas, se suman ahora el de represión y tortura, que incluye a tres víctimas norteamericanas. Maduro y Flores no son señalados como autores materiales de estos supuestos crímenes, pero sí de ordenarlos y supervisarlos directamente.

    Santiago Torrijos subraya que “la justicia estadounidense cuenta con una herramienta muy poderosa: los testigos que cooperan. Figuras como Alex Saab, como Hugo Carvajal, conocido como El Pollo Carvajal, así como posibles integrantes de organizaciones criminales mexicanas, podrían aportar testimonios sobre el funcionamiento de estas estructuras y sobre la participación de Nicolás Maduro. Aunque no está confirmado que todos ellos vayan a declarar, sus testimonios respaldados por otras pruebas podrían resultar decisivos para obtener una condena en contra de Maduro”.

    Ahora, Nicolás Maduro y su esposa deberán esperar a la nueva fecha del juicio, que tendrá lugar el 14 de junio de 2027.

    FUENTE:RFI

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