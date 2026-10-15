¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La Embajada de Corea conmemoró 'Gaecheonjeol' en el Radisson Victoria Plaza

La recepción acercó la cultura coreana a Montevideo con demostraciones de artes marciales, presentaciones de k-pop y platos tradicionales

Eun Sun Yi junto al embajador de Corea Wonil Noh.

Eun Sun Yi junto al embajador de Corea Wonil Noh.

FOTO

Lucila Castillo
Embajadora de Ecuador Isabel Wagner, Samantha Inger Persad y embajador de España Javier Salido Ortiz.

Embajadora de Ecuador Isabel Wagner, Samantha Inger Persad y embajador de España Javier Salido Ortiz.

FOTO

Lucila Castillo
Omar Rodríguez Erreca y Beatriz López Rodríguez.

Omar Rodríguez Erreca y Beatriz López Rodríguez.

FOTO

Lucila Castillo
Han y Yusol Bae, Jimin y Hanna Jung junto a Mica Bae.

Han y Yusol Bae, Jimin y Hanna Jung junto a Mica Bae.

FOTO

Lucila Castillo
Lujain Jallad, Kasia Spyridakis y Noha Khedr.

Lujain Jallad, Kasia Spyridakis y Noha Khedr.

FOTO

Lucila Castillo
Miguel Porrúa y la embajadora de Panamá María Gabriela Méndez.

Miguel Porrúa y la embajadora de Panamá María Gabriela Méndez.

FOTO

Lucila Castillo
Adrián Ávila y consejera de la Embajada de Panamá Mirlo Guerra.

Adrián Ávila y consejera de la Embajada de Panamá Mirlo Guerra.

FOTO

Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

La Embajada de Corea celebró el martes 6 su fiesta nacional en el ballroom del Radisson Victoria Plaza Hotel. La recepción, ofrecida por el embajador Wonil Noh y su esposa, conmemoró Gaecheonjeol, el Día de la Fundación Nacional de Corea del Sur, que se celebra cada 3 de octubre. La expresión significa “el día en que se abrió el cielo” y hace referencia a la fundación del primer reino coreano, Gojoseon, en el año 2333 a. C.

A la entrada del salón, los miembros del cuerpo diplomático recibían a los invitados uno por uno, vestidos con trajes coloridos y representativos de su cultura. La recepción reunió a autoridades, empresarios y miembros de la comunidad coreana residente en Uruguay. Ya dentro del salón, varios invitados se detenían a observar fotografías que retrataban distintos paisajes y aspectos de la cultura coreana.

La gala también incluyó demostraciones de taekwondo, hapkido y sipalkido, que acercaron a los invitados a distintas artes marciales de origen coreano, mientras que las presentaciones de k-pop mostraron otra faceta de la cultura contemporánea del país. También se anunciaron funciones de cine coreano para el 19 y 20 de noviembre en Cultural Alfabeta, una propuesta que permitirá seguir acercándose a la cultura coreana más allá de esta celebración.

Por su parte, la propuesta gastronómica incluyó diversos platos tradicionales, como bulgogi (carne marinada a la parrilla) y dakgangjeong (pollo frito glaseado con salsa agridulce), entre otros.

La recepción coincidió con los 62 años de relaciones diplomáticas entre Corea y Uruguay. Durante su discurso, Wonil Noh destacó los valores compartidos por ambos países, como la democracia, los derechos humanos y la paz, además de las oportunidades de cooperación bilateral en economía, biotecnología y cultura. Hacia el final, Noh citó versos de Mario Benedetti, antes de brindar por la continuidad de la amistad entre ambos países.

Selección semanal
Inversiones

El gobierno anuncia megainversión en parque de centros de datos: es “la más grande de la historia”

Por Redacción Búsqueda
Perros sueltos

Federación Rural elaboró el borrador del plan piloto para el control de perros en Cerro Largo

Por Lucas Farías
Finanzas públicas

DGI empezó a notificar a empresas con inconsistencias en el pago de IVA, para regularizar tributo

Por Redacción Búsqueda
Fútbol Uruguayo

La AUF sufrió un revés en el Parlamento, en pleno diálogo con el gobierno por la Libertadores y el 2030

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Augusto Gordillo, actor: “En esta carrera la realidad a veces supera a los sueños”

Augusto Gordillo, actor: “En esta carrera la realidad a veces supera a los sueños”

Por Cecilia Presa
Viviana Ruggiero, Romina Andrioli y Malena Castaldi exploran su lado más vulnerable en formato videopodcast
Video

Viviana Ruggiero, Romina Andrioli y Malena Castaldi exploran su lado más vulnerable en formato videopodcast

Por Cecilia Presa
Bruno junto a un grupo de niños en una aldea al sur de Cabo Delgado, tras el paso de un ciclón y revueltas poselectorales que afectaron la zona y dejaron miles de muertos.

De la Fuerza Aérea a Peñarol de Pemba: la historia de un uruguayo en Mozambique

Por Santiago Perroni
Data centers: las catedrales del siglo XXI se afincan en Uruguay

Data centers: las catedrales del siglo XXI se afincan en Uruguay

Por Tessa García Gori