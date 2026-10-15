La Embajada de Corea conmemoró 'Gaecheonjeol' en el Radisson Victoria Plaza

La recepción acercó la cultura coreana a Montevideo con demostraciones de artes marciales, presentaciones de k-pop y platos tradicionales

La Embajada de Corea celebró el martes 6 su fiesta nacional en el ballroom del Radisson Victoria Plaza Hotel. La recepción, ofrecida por el embajador Wonil Noh y su esposa, conmemoró Gaecheonjeol, el Día de la Fundación Nacional de Corea del Sur, que se celebra cada 3 de octubre. La expresión significa “el día en que se abrió el cielo” y hace referencia a la fundación del primer reino coreano, Gojoseon, en el año 2333 a. C.

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A la entrada del salón, los miembros del cuerpo diplomático recibían a los invitados uno por uno, vestidos con trajes coloridos y representativos de su cultura. La recepción reunió a autoridades, empresarios y miembros de la comunidad coreana residente en Uruguay. Ya dentro del salón, varios invitados se detenían a observar fotografías que retrataban distintos paisajes y aspectos de la cultura coreana.

La gala también incluyó demostraciones de taekwondo, hapkido y sipalkido, que acercaron a los invitados a distintas artes marciales de origen coreano, mientras que las presentaciones de k-pop mostraron otra faceta de la cultura contemporánea del país. También se anunciaron funciones de cine coreano para el 19 y 20 de noviembre en Cultural Alfabeta, una propuesta que permitirá seguir acercándose a la cultura coreana más allá de esta celebración.

Por su parte, la propuesta gastronómica incluyó diversos platos tradicionales, como bulgogi (carne marinada a la parrilla) y dakgangjeong (pollo frito glaseado con salsa agridulce), entre otros.