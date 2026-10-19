Trump respalda a Netanyahu, bajo presión política, de cara a las elecciones del 27 de octubre

El presidente Donald Trump expresó este domingo su respaldo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo presión política, en la recta final de su campaña de reelección.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Se trata de un apoyo codiciado por la popularidad de Trump, pero que el mandatario estadounidense había evitado ofrecer durante meses, mientras se acercaba la votación y divergían las estrategias de ambos dirigentes en Medio Oriente.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que Netanyahu “ha sido un gran primer ministro guerrero y un socio aún más importante para la paz en la lucha contra la República Islámica de Irán”.

Oro El mercado del oro de Londres se beneficia del efecto Trump

Los israelíes están llamados a votar el 27 de octubre, en las primeras elecciones nacionales desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

La ausencia de ese respaldo suponía un revés para el político del Likud, quien había presentado sus estrechos vínculos con el presidente republicano como un argumento para mantenerse en el poder.

“Gracias, presidente Trump, por el enorme apoyo y el trabajo conjunto”, afirmó Netanyahu en un comunicado en hebreo publicado en la red social X. “¡Juntos completaremos la misión!”.

President Trump, my friend Donald - thank you for your extraordinary endorsement. Israel has never had a greater friend in the White House. Together we will never let Iran's regime get nuclear weapons. Thank you for your clarity, courage and unwavering support.@realDonaldTrump https://t.co/GqaOVB74Dj — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) October 18, 2026

Su partido, el Likud, acompañó el comunicado con un video de 35 segundos que mostraba imágenes de ambos dirigentes juntos y a Trump elogiando a Netanyahu.

No estaba claro de inmediato qué impacto tendría ese respaldo en una contienda que se prevé reñida.

Trump sigue siendo popular en Israel, pero muchos israelíes, incluidos destacados comentaristas, han expresado su decepción por el resultado no concluyente de la guerra con Irán y por la propuesta de alto el fuego de Trump, que no cumplió muchos de los principales objetivos de ambos países cuando iniciaron conjuntamente la guerra en febrero.

En su publicación, Trump volvió a amenazar con “terminar pronto el trabajo” contra Irán, “a menos que cambien rápidamente su forma de actuar”, pero añadió que podría no querer hacerlo si Netanyahu pierde las elecciones.

“Si Israel tiene al líder equivocado, que sería cualquiera que no sea Bibi, Estados Unidos tendrá que hacer este trabajo por su cuenta, y no estoy dispuesto a hacerlo”, afirmó Trump.

Añadió que Netanyahu había sido “fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluida la del propio Israel”.

El principal rival electoral de Netanyahu respondió al respaldo de Trump al actual primer ministro afirmando que “solo los israelíes pueden elegir a su líder”.

Durante una conferencia en Tel Aviv, de cara a los próximos comicios, el exjefe militar Gadi Eisenkot dijo que “admira” a Trump, pero que “Israel es un país democrático: solo los israelíes pueden elegir a su líder”.

“Sigue sin estar claro si Netanyahu pagará un precio por lo ocurrido durante su mandato”

Trump respaldó a Netanyahu en elecciones anteriores y en noviembre envió una carta al presidente israelí, Isaac Herzog, en la que le pidió que indultara a Netanyahu por los cargos de corrupción que afronta.

Sin embargo, los comentarios de Trump sobre Netanyahu en los últimos meses habían sido mucho más moderados, y el mandatario había evitado reiteradamente responder cuando se le preguntaba si apoyaría al primer ministro. Consultado sobre ese respaldo en una entrevista con la revista Time publicada en octubre, respondió: “Ya no me involucro en política”, pese a que hace campaña y expresa su apoyo a políticos estadounidenses.

Trump, especialmente durante su segundo mandato, ha buscado dar su respaldo a candidatos en elecciones extranjeras y atribuirse parte del mérito cuando han ganado. Apoyó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en su intento fallido de lograr un quinto mandato, así como a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, al presidente polaco, Karol Nawrocki, y a varios dirigentes latinoamericanos.

Trump y Netanyahu han sido aliados cercanos y parecían más alineados que nunca tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes en 2025. Sin embargo, durante la guerra de casi ocho meses contra Irán este año, han mantenido discrepancias.

Trump criticó la decisión de Israel de atacar un importante yacimiento de gas iraní en las primeras semanas de la guerra. En junio, calificó a Netanyahu de "loco". También dijo estar "un poco molesto" porque los combates de Israel contra los militantes de Hezbolá en Líbano estaban frenando las negociaciones de paz con Irán.

Más allá de Irán, Netanyahu rechazó en agosto el último plan de Trump para impulsar un alto el fuego estancado en Gaza. El primer ministro se opuso al llamado de la Administración estadounidense a que Israel se retirara del territorio que controla en Gaza antes de que Hamás hubiera sido desarmado.

FUENTE:FRANCE24