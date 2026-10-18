Menopausia: lo que dice un relevamiento uruguayo sobre los síntomas, los hábitos y la falta de orientación

Una mujer dice estar tan cansada que no logra disfrutar de nada. Otra asegura quedarse en blanco en el trabajo. Dos más se refieren a su vida sexual: “Evito el sexo por dolor o vergüenza y me siento culpable”, dice una. “Quiero volver a sentir”, expresa otra. Una de ellas también dice no reconocerse al mirarse en el espejo.

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Todas estas mujeres coinciden en algo: tienen entre 40 y 55 años y manifiestan preocupación por los cambios asociados a la menopausia.

Sus testimonios forman parte de un relevamiento liderado por la nutricionista Luciana Lasus —autora de Hormonadas, publicado en 2025— titulado Menopausia: la deuda silenciosa de la salud femenina, cuyos resultados fueron compartidos con Galería en el marco del Día Internacional de la Menopausia, conmemorado el 18 de octubre.

Históricamente relegada al ámbito privado, silenciada, invisibilizada y patologizada, la menopausia ha sido tratada como un tema de nicho en la medicina y la sociedad, pese a que biológicamente concierne a la mitad de la población mundial. Recién en los últimos años la ciencia y la medicina volcaron mayores esfuerzos y herramientas para estudiarla; con sus hallazgos surgieron también nuevas preguntas sobre cómo vivirla y tratarla.

En esa línea, el relevamiento de Lasus busca echar luz, ya que atraviesa el rendimiento laboral, los vínculos, la economía y la salud pública, con una interferencia funcional y emocional también en la autoestima o el rol materno.

Sin hoja de ruta

A partir de una encuesta online autoadministrada a 1.642 mujeres —en su mayoría uruguayas, de entre 40 y 55 años—, el relevamiento mostró que sigue habiendo una brecha clínica en el diagnóstico y los tratamientos. Un 62% de las encuestadas dijo nunca haber recibido un diagnóstico oficial de menopausia, mientras que un 54% no consultó ni recibió información acerca de tratamientos hormonales. “Sin diagnóstico ni orientación, las mujeres quedan a la deriva. Se normaliza el malestar, se posterga la consulta y se pierden oportunidades de prevención (masa muscular, salud ósea, cardiometabólica y mental)”, concluye el relevamiento.

Históricamente relegada al ámbito privado, silenciada, invisibilizada y patologizada, la menopausia ha sido tratada como un tema de nicho en la medicina y en la sociedad, pese a que biológicamente concierne a la mitad de la población mundial.

Entre los principales síntomas, señalaron que el que más molesta es la grasa abdominal (23%), y los que más interfieren con la vida diaria son el insomnio y la fatiga (14% y 13%). Por otro lado, de la muestra también se desprende que existe un alto interés por aprender, ya que el 39% de las encuestadas dijo que quiere saber más para empezar a ocuparse.

“La evidencia existe, pero no siempre llega a tiempo ni en un lenguaje claro. Cuando una mujer entiende lo que le pasa, puede accionar y transformar su salud”, sostiene la autora de Hormonadas, una guía práctica para mujeres que atraviesan la perimenopausia, el climaterio y la menopausia, así como de Mujer+40, un programa de acción y acompañamiento.

Lo que sí y lo que no

Algunos hábitos agudizan y otros mejoran la transición a la menopausia. Entre los primeros están el sueño y el estrés. De las encuestadas, un 44% aseguró que duerme entre cinco y siete horas con despertares, un 52% padece alto estrés laboral y un 73% apaga pantallas después de las 22 horas.

El alcohol y la hidratación también son puntos a atender: el 29% de las encuestadas dijo olvidarse de tomar agua y el 38% consume alcohol semanalmente, contra otro 38% esporádico. Esta combinación entre sueño fragmentado, pantallas tardías y alcohol resultan, indica el relevamiento, en un círculo vicioso que empeora los vasomotores, el humor, la memoria y el peso.

Considerados como la “medicina” de la menopausia, los ejercicios de fuerza ayudan a preservar músculos, huesos y metabolismo.

Pero hay hábitos que efectivamente funcionan, como la actividad física. De las encuestadas, un 83% entrena, pero un número más bajo (72%) incluye ejercicios de fuerza, considerados como la “medicina” de la menopausia, ya que ayudan a preservar músculos, huesos y metabolismo.

La proteína también hace lo suyo y para bien. Sin embargo, su consumo es todavía bajo por ingesta: el 60% incluye solo una porción en el desayuno y el 44% solo una en el almuerzo o la cena. La recomendación general es apuntar a entre 25 y 30 gramos de proteína por comida, y otros 25 o 30 gramos por día de fibras y grasas de calidad.

Un precipicio

Mundialmente, uno de los últimos estudios realizados sobre menopausia fue publicado el pasado 12 de octubre en Nature Medicine, y vino a desterrar la creencia de que la menopausia es una transición suave. A partir de un análisis de 300 millones de pruebas clínicas de más de un millón de mujeres, un equipo del Instituto Weizmann de Ciencias (Israel) comprobó que el cese permanente de la menstruación se parece mucho más a un “precipicio” y que afecta a los huesos, el hígado, el riñón y el colesterol. Además de la caída de las hormonas sexuales, también impacta en la densidad ósea, en las enzimas hepáticas, la función renal, los glóbulos rojos, y aumenta el plomo en sangre debido a que el hueso lo libera cuando pierde densidad.

“La menopausia no es solo dejar de tener la regla, ni son solo los sofocos. Los estrógenos actúan en casi todos los tejidos del organismo y su caída afecta al hueso, al metabolismo y al corazón”, señala Ari Alon, biólogo de sistemas y autor principal de este estudio.

La evidencia es cada vez mayor. El desafío está en hacerla visible y continuar proponiendo soluciones y orientación clara. Como dice Lasus en su relevamiento, “traducir ciencia en decisiones cotidianas. No para medicalizar la vida, sino para devolver control y bienestar”.