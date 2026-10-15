Cryptotrust liquida un fideicomiso cripto ante cambios regulatorios y de impuestos

La recuperación del bitcoin mejoró el rendimiento de un vehículo de inversión en activos digitales en Uruguay, pero no cambió los planes de su fiduciaria de cerrarlo. Cryptotrust resolvió liquidar Génesis Block I por los cambios regulatorios y tributarios introducidos por la actual Ley de Presupuesto, que, según la empresa, encarecen su funcionamiento y afectan el retorno de los inversores.

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La decisión se comunicó a los fideicomitentes el 8 de agosto, luego de analizar “las implicancias de la Ley de Presupuesto y su reglamentación”, aprobada en mayo, explicó a Búsqueda el fundador y CEO de Cryptotrust, Martín Larzábal.

El contrato permite realizar retiros al cierre de cada trimestre calendario. En setiembre se retiró el 38% de los activos; los inversores restantes podrán solicitar la salida a fines de diciembre o en marzo de 2027, cuando está previsto completar la liquidación.

Larzábal identificó tres cambios normativos que incidieron en la decisión. El primero está vinculado al artículo 693 de la Ley de Presupuesto (20.446), que modificó la Carta Orgánica del Banco Central (BCU) equiparando el tratamiento de los activos virtuales financieros y no financieros, y modificando las exigencias de registro y las obligaciones de los distintos proveedores de servicios de activos virtuales. Eso “afecta a los administradores y custodios de activos digitales, elevando los requerimientos de capital y de soporte para seguir funcionando como proveedores de servicios de administración y custodia de activos virtuales”, expresó el ejecutivo.

El segundo cambio alcanza a las actividades que captan recursos del público para realizar operaciones financieras. Para Larzábal, la modificación “invalida la alternativa de seguir funcionando de Génesis Block I a través de un Fideicomiso de Administración y captando ahorro de sujetos que no sean considerados inversores calificados por el BCU”. La alternativa sería migrar hacia un fondo de inversión abierto, administrado por una entidad registrada, lo que, según él, “elevaría de manera sustancial los costos de funcionamiento del vehículo”.

El tercer aspecto refiere al artículo 653 de la Ley de Presupuesto, que establece que los rendimientos y los incrementos patrimoniales del exterior pasen a considerarse de fuente uruguaya y queden alcanzados por el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF). El CEO de Cryptotrust señaló que esto “afecta el retorno neto para el inversor, ya que la apreciación de capital de los activos digitales pasará a estar gravada a una tasa del 12%”. Según la interpretación tributaria que maneja la fiduciaria, la retención sería del 12% para los fideicomisos, frente al 8% aplicable a entidades que operan por cuenta y orden. Esto, a su juicio, los deja en desventaja frente a bancos y a los intermediarios de valores.

La liquidación del fondo coincide con la recuperación de las cotizaciones. En un reciente boletín para clientes, Cryptotrust afirma que la corrección a la baja de los precios activos digitales iniciada a fines de 2025 “parece haber encontrado su piso”, luego de que el bitcoin se acercara a los US$ 50.000. Durante el trimestre julio-setiembre se valorizó un 38,5%. El repunte llevó a Génesis Block I a registrar una rentabilidad neta de 51,2% en el trimestre y un retorno promedio neto de 43,4% anual, según el informe.

El bitcoin cotizó en los últimos días algo por encima de los US$ 81.000.

El boletín destaca, a su vez, que a escala mundial los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin recibieron ingresos por unos US$ 3.000 millones desde la reunión de setiembre de la Reserva Federal en la que subió la tasa de referencia para la política monetaria, mientras el índice bursátil S&P 500 acumulaba ganancias superiores a 10% en el año.

Ante los retiros previstos tras el anuncio de cierre del fideicomiso, en el transcurso del tercer trimestre Cryptotrust tomó la decisión de rebalancear prácticamente en mitades la inversión entre bitcoin y ethereum, y liquidar totalmente las posiciones de las criptomonedas solana y binance coin, “a efectos de hacer la liquidez para transitar las salidas”, detalla el boletín.