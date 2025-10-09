  • Cotizaciones
    El mercado de criptoactivos alcanzó un nuevo pico gracias a las ‘altcoins’, según Cryptotrust

    Las criptomonedas como ethereum y tether superaron los rendimientos de bitcoin como reacción positiva a las regulaciones del gobierno de Donald Trump

    Las criptomonedas “alternativas” tienen un peso relativo del 43% frente a la capitalización total del mercado de monedas digitales.

    Redacción Búsqueda
    Redacción Búsqueda

    El total del mercado de criptoactivos a escala mundial llegó a un nuevo pico en el tercer trimestre, tras alcanzar un valor de US$ 4 billones, resaltó un informe de la fiduciaria uruguaya Cryptotrust.

    Es coincidente con una “mayor apreciación relativa” de las criptos “alternativas” —que tuvieron un aumento de su capitalización del 44%— en relación con el bitcoin, la más conocida y operada, que creció menos de 5% en el transcurso de julio-setiembre.

    El peso relativo de bitcoin en la capitalización total de mercado de criptoactivos se “desplomó”, cayendo más de seis puntos porcentuales, “un hecho que no se observaba desde el primer trimestre de 2021”, señaló el análisis.

    Las alts, no obstante, aún tienen un peso relativo de 43% frente a la capitalización total. Eso pauta que aún no se ha llegado al fenómeno “alt season”, un concepto utilizado para referirse al índice del portal CoinMarketCap, que registra cuando el 75% de las 100 principales criptos superan el rendimiento de bitcoin en los últimos 90 días.

    “La trayectoria descendente de la dominancia de bitcoin permitiría vislumbrar que nos deberíamos encaminar al rebrote de una nueva alt season”, señala. Algunas de esas monedas alternativas al bitcoin —entre muchas otras— son ethereum, cardano, tether y dogecoin.

    Efecto Fed y Trump

    La tendencia de las altcoins puede responder al anticipo del primer recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) de Estados Unidos en su reunión de setiembre, que demostró un cambio de preocupación —de la inflación al debilitamiento del mercado laboral— del organismo monetario de ese país, comentó Cryptotrust.

    Agregó que las primeras regulaciones del gobierno de Donald Trump para el mercado de monedas digitales —como la Ley Genius, la Ley de Claridad y la Ley Anti-CBDC—, así como la creación del “Grupo de Trabajo Cripto 2.0” por parte de la Securities and Exchange Commission, generaron “un notable aumento del interés por parte de firmas de capital privado y capital de riesgo”.

    Un estudio en esa línea es el del proveedor global de servicios financieros Ocorian, que registró que el 90% de las firmas encuestadas de Estados Unidos y de Canadá están invirtiendo en el sector cripto impulsadas por el nuevo entorno regulatorio. El 80% de ellas —que gestionan activos por unos US$ 335 billones— espera que sus inversiones aumenten en el próximo trimestre.

