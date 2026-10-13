Cínico acuerdo de diésel de Trump con Putin no funcionará

El presidente de EE.UU. corre el riesgo de perjudicar a Ucrania para frenar el aumento de los precios provocado por su propia guerra

Donald Trump ha caído aún más bajo en sus esfuerzos por apaciguar a los votantes antes de las elecciones de mitad de período del próximo mes. Mientras los hogares estadounidenses sufren debido a los precios récord del diésel (casi en su totalidad consecuencia de la guerra mal concebida del presidente mismo con Irán), su administración ha pasado días realizando contorsiones diplomáticas en busca de una solución conveniente que socave a Ucrania en su lucha contra la Rusia de Vladimir Putin.

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El viernes, Trump anunció un acuerdo con Putin para liberar los suministros rusos de diésel a los mercados globales, ignorando las sanciones internacionales diseñadas para privar a Moscú de los ingresos que ayudan a financiar su invasión ilegal de Ucrania. Durante el fin de semana, funcionarios estadounidenses intimidaron a Kiev para que detuviera sus ataques a las refinerías de petróleo rusas y presionaron a las capitales europeas para que presionaran a su aliado. Los funcionarios respaldaron su demanda con amenazas de cortar el intercambio de inteligencia con Ucrania y su acceso a armas fabricadas en EE.UU. bajo un plan administrado por la OTAN, informó el Financial Times (FT).

Para colmo, el domingo Trump afirmó en su plataforma de redes sociales, Truth Social, que Ucrania y Rusia habían acordado un “alto el fuego energético”. Ninguna de las partes ha confirmado el acuerdo. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que drones y misiles rusos habían seguido atacando instalaciones de energía y gas ucranianas durante la noche. “Putin no lee Truth Social”, bromeó Zelensky.

Hay mucho que deplorar en el plan de Trump. Por un lado, debilita la posición de Ucrania. Un alto el fuego energético integral podría ofrecerle a Kiev un alivio muy necesario de los ataques a su red eléctrica antes del invierno. Pero, según se informa, la propuesta actual se limita a las refinerías de petróleo, lo cual beneficia a Moscú, que tiene muchas más instalaciones que proteger, al tiempo que priva a Ucrania de una valiosa ventaja. Además, como advirtió la jefa de política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, no hay garantía de que Putin cumpla ningún acuerdo. Y si EE.UU. cumple con sus amenazas de retirar el apoyo a Ucrania, eso debilitaría aún más las defensas y la posición negociadora de Kiev.

La hipocresía es igualmente flagrante. Después de criticar a India y China por comprar petróleo ruso y amenazar con sanciones por sus compras, Trump mismo ahora quiere facilitar las exportaciones de diésel ruso. Esto sólo socava la credibilidad de los esfuerzos occidentales por aislar a Putin, haciendo más difícil persuadir a otros países para que asuman los costos económicos de hacerlo también.