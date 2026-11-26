Danubio cerró su participación en el Campeonato Uruguayo 2026 con un partido atípico. Se jugó el lunes por la noche en el estadio Franzini, de manera casi intrascendente, tres días después de que se disputara el resto de la última fecha del Torneo Clausura. Fue empate 1-1 ante Albion. El veterano delantero Sebastián Fernández marcó el gol de Danubio sobre el final, al aprovechar un rebote del arquero dentro del área chica.

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Con 33 puntos en la tabla anual, Danubio jugará en Segunda División Profesional en 2027, un descenso que había quedado sellado dos fechas antes. Es el cuarto de su historia, después de los registrados en 1959, 1969 y 2020. Lo acompañarán Progreso, que había descendido por última vez en 2021, y Cerro Largo, que dejará la categoría después de ocho temporadas consecutivas.

Los tres clubes son asociaciones civiles. Su salida, sumada a los ascensos de Plaza Colonia y Rentistas y al del ganador de la final entre Colón y Atenas de San Carlos, modificará aún más el mapa institucional del fútbol uruguayo.

La Primera División tendrá en 2027 10 sociedades anónimas deportivas (SAD) entre sus 16 participantes, el 62,5% del total. Sería una proporción récord. En 2026 eran siete.

La cifra refleja el crecimiento de este modelo de gestión, que permite a grupos inversores hacerse cargo de la actividad futbolística profesional de una institución, mientras que la asociación civil puede conservar su estructura social y otras actividades deportivas. En los últimos años, las SAD ganaron terreno en las dos divisionales profesionales y también en las categorías amateurs, con experiencias de distinto origen y resultados.

El proceso, impulsado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) desde 2019, continúa despertando interés internacional. En los últimos meses, inversores de Brasil y España consultaron a dirigentes de la AUF sobre la posibilidad de desembarcar en clubes tradicionales que todavía son asociaciones civiles, como River Plate o el propio Danubio. Este último atraviesa una delicada situación económica y ha tenido dificultades para competir con instituciones respaldadas por capital privado, una diferencia que se refleja en su segundo descenso en seis años.

En lugar de los tres descendidos llegarán a Primera Plaza Colonia, campeón de la Segunda División en 2026, y Rentistas, que terminó segundo. El tercer ascenso se definirá en una serie final de ida y vuelta entre Colón y Atenas de San Carlos que comienza esta semana.

Tres de estos cuatro clubes ya funcionan bajo el modelo de SAD. Plaza Colonia es uno de los proyectos más antiguos y reconocidos de este tipo en Uruguay. En 2015 el empresario uruguayo Roberto García, empresario de Nueva Helvecia, constituyó una SAD junto con el exentrenador Carlos Manta, hoy en el Comité Ejecutivo de la AUF. La sociedad asumió la gestión del fútbol profesional y formativo del club. Plaza alcanzó uno de los momentos más importantes de su historia al conquistar el Torneo Clausura 2016 y el Torneo Apertura 2021. Descendió en 2023.

Rentistas, por su parte, formalizó la SAD a comienzos de 2019 con el empresario Nicolás López como principal accionista, con el 50% de la participación, y otros empresarios uruguayos en el resto del capital. Consiguió el ascenso a Primera en 2019 y, al año siguiente, ganó el Torneo Apertura 2020, el primer título de su historia en la máxima categoría. En 2023, la sociedad anónima fue vendida en su totalidad a un empresario argentino tras el descenso del club en 2022.

Colón vendió el activo fútbol en 2020 por un período de 20 años, bajo el proyecto empresarial La Verde SA, impulsado por Pablo Tallarico, un exfutbolista. El grupo inicial incorporó posteriormente a otros empresarios vinculados al fútbol y al mundo de la representación de jugadores. Ahora está a un paso de regresar a Primera División por segunda vez en su historia, después de más de seis décadas.

Rentistas volvió a la Primera División tras su descenso en 2022. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

El caso de Atenas de San Carlos es el más particular. Ya tuvo una experiencia de gestión privada vinculada a una SAD en 2020, con un proyecto asociado al Grupo Pachuca, de México, y a la familia del empresario argentino Andrés Fassi, entonces presidente de Talleres de Córdoba y vinculado a la conducción del grupo mexicano. Sin lograr el objetivo de ascender, la sociedad se retiró en 2023 con el compromiso de cancelar deudas. Posteriormente, Atenas inició negociaciones con un grupo inversor británico vinculado al club inglés Middlesbrough, con la intención de constituir una nueva SAD. En 2024, los socios fueron convocados a una asamblea para considerar un preacuerdo. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse. Atenas atraviesa hoy una etapa de gerenciamiento en la que aún mantiene su condición institucional diferenciada de una SAD, pero prevé conformarse de nuevo como SAD el año que viene.

De esta manera, la composición de la Primera División de 2027 tendrá una particularidad inédita. Serán apenas seis las asociaciones civiles: Cerro, Defensor Sporting, Liverpool, Montevideo Wanderers, Nacional y Peñarol.

El ganador de la final entre Colón y Atenas se sumará a las nueve instituciones que ya están en Primera: Albion, Boston River, Central Español, Deportivo Maldonado, Juventud de Las Piedras, Montevideo City Torque, Plaza Colonia, Racing y Rentistas.

De los cinco títulos de Primera División que hasta el momento se disputaron en 2026, Racing es la única SAD que consiguió uno: el Torneo Apertura, el primero en sus 107 años de historia. Racing juega este fin de semana ante Liverpool la semifinal que determinará qué equipo enfrentará a Peñarol en la definición del Campeonato Uruguayo. En la Copa AUF Uruguay, Montevideo City Torque y Juventud de Las Piedras jugarán las semifinales.