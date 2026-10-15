¿Por qué la gente ya no quiere tener hijos?

Cuando Susannah McIntyre, de 37 años, pasea con sus tres hijos pequeños por su pueblo de Cambridgeshire, los peatones murmuran, según cuenta ella. En las cafeterías parecen sentir alivio al verlos irse. Cuando ella era niña, las familias con cinco hijos eran las que parecían numerosas. Pero en la escuela primaria local, sólo otras dos familias tienen tres hijos. Ahora dice que se siente como algo "atípico", alguien a quien miran con desconfianza y cierto desprecio, "quienes piensan que la crianza de los hijos es una elección de estilo de vida autoindulgente".

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En todo el mundo, cada vez menos personas tienen hijos. En Europa, tener un solo hijo se está convirtiendo en la norma: la mitad de las familias con hijos tienen sólo uno. En el Reino Unido, la cifra es del 45 por ciento, y sólo el 14 por ciento de las familias tienen tres o más hijos. Esto se repite en lugares inesperados. Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Tamil Nadu, en India, tienen ahora tasas de natalidad más bajas que Alemania. La tasa de México ha quedado por detrás de la de EEUU, donde las familias con un solo hijo ahora superan en número a las que tienen dos.

Las tasas de natalidad en más de dos tercios de los países del mundo han caído por debajo de la "tasa de reemplazo" de 2.1 hijos por mujer, necesaria para mantener una población estable. La población mundial pronto comenzará a disminuir, por primera vez desde la Peste Negra del siglo XIV; según una estimación, la población humana alcanzaría su máximo ya en 2064.

Hay muchos factores detrás de este descenso de la natalidad. Los jóvenes tienen menos probabilidades de estar en una relación que las generaciones anteriores a la misma edad. A las parejas jóvenes les resulta más difícil acceder a la vivienda y sentirse lo suficientemente estables económicamente como para plantearse tener un bebé. Y a algunos les preocupa si es correcto traer un niño a un mundo tan convulso.

Pero, tras cinco años de investigación, he llegado a la conclusión de que también hay otro factor en juego: una forma de contagio social. En un mundo que parece tratar a los padres con hostilidad, donde las ventajas de criar hijos son cada vez menos evidentes, es más fácil no tener hijos si todos a tu alrededor toman la misma decisión. Como fenómeno, puede volverse autoperpetuante.

Este factor adicional — los efectos de red — puede explicar las notables similitudes entre la caída de las tasas de natalidad en lugares y culturas muy diferentes. También les ofrece a los seres humanos una forma de revertir el declive al hacer que tener hijos vuelva a ser atractivo.

La caída de las tasas de natalidad suele presentarse como una simple cuestión de elección. Pero en una investigación de Ester Lazzari y Eva Beaujouan sobre 10 países con baja fecundidad, hasta la mitad de los hombres y las mujeres llegan al final de su etapa reproductiva deseando haber tenido más hijos. Si bien superar el pico de población humana aliviará la presión sobre los recursos naturales, se prevé que la disminución de la población mundial sea rápida, lo que dará lugar a una gran cantidad de personas de la tercera edad que pondrán a prueba a los estados de bienestar y a las economías. En China, donde la política del hijo único introducida en 1980 distorsionó la planificación familiar durante 35 años, ahora existe el "problema 4-2-1", en el que un hijo único debe mantener a dos padres y cuatro abuelos.

Hay otros efectos más sutiles. A medida que los niños se vuelven menos visibles, nuestra tolerancia hacia sus ruidosos caprichos disminuye. En Japón, los mapas colaborativos de Dorozoku le muestran a la gente cómo evitar las calles donde "los niños juegan con pelotas". En un barrio elegante de las afueras de París, los jueces ordenaron el año pasado que una escuela primaria cerrara su patio de recreo después de que los vecinos se quejaron del ruido. En una clínica de Boston, Massachusetts, en 2022, conocí a Wanda Baker, a quien le habían pedido que se quedara afuera porque su bebé enfermo y sus dos hermanos estaban molestando a otros pacientes. "Me siento de segunda clase", dijo.

"Las familias son la unidad más básica de la sociedad y la institución más indispensable de la humanidad", dice Nicholas Eberstadt, demógrafo y titular de la cátedra Henry Wendt en el American Enterprise Institute (AEI). "Pero a medida que las familias y sus ramificaciones se vayan reduciendo, serán cada vez menos capaces de soportar el peso". Los responsables políticos, añade, "no están preparados para la era de la despoblación que transformará las sociedades, las economías y la política de poder".

La trampa de la baja fecundidad

Los seres humanos se imitan unos a otros, un impulso primario que se remonta a nuestra necesidad primitiva de protegernos en tribus. Las normas sociales se desarrollaron como una forma de delegar parte de nuestra toma de decisiones. La cooperación con el grupo se volvió instintiva.

Incluso en el mundo moderno, la necesidad de adaptarse es poderosa. En un experimento pionero de la década de 1950 que demostró el poder del contagio social, el psicólogo Solomon Asch pidió a los participantes que realizaran una tarea sencilla: emparejar líneas en una tarjeta, en la que la respuesta correcta era obvia. Sin saber que los demás participantes eran actores instruidos por Asch, más de un tercio de los participantes se sumó a la elección del grupo, a pesar de que ésta era obviamente incorrecta.

El impacto de los efectos de red en las tasas de natalidad quedó bien documentado en un estudio realizado en Brasil. La introducción gradual de la señal de televisión en diferentes regiones en la década de 1980 vino acompañada de una caída abrupta en las tasas de natalidad. Quienes recibían la señal se habían enganchado a las telenovelas, que mostraban a protagonistas femeninas urbanas con pocos hijos o sin ellos. En 1960, la mujer brasileña promedio tenía poco más de seis hijos. Cuarenta años después, era de poco más de dos: una caída casi tan rápida como la de China. El impacto fue mayor entre las espectadoras de edades más cercanas a las de las protagonistas femeninas, con quienes más se identificaban.

Estudios más recientes han corroborado estos hallazgos. Una investigación realizada en Suecia en 2010 demostró que las mujeres que trabajaban en oficinas tenían más probabilidades de tener un bebé si una colega de su nivel lo hacía, sin que influyeran las compañeras de trabajo de otros niveles jerárquicos. Otro estudio realizado en 6,500 compañías alemanas reveló de manera similar que las tasas de transición de la proporción de empleadas que quedaban embarazadas por primera vez prácticamente se duplicaban después de que una colega tenía un bebé, y que el efecto duraba aproximadamente dos años.

Los científicos sociales alemanes Daniel Lois y Oliver Arránz Becker han descubierto que el interés de las parejas por tener un hijo se refuerza cuando sus amigos se convierten en padres. Sugieren tres posibles factores: las parejas con hijos desmitifican la paternidad ante su círculo social, generan una presión social para que los demás sigan su ejemplo y crean la sensación de que no hacerlo podría afectar los lazos sociales.

"El comportamiento del grupo de pares indica lo que se espera que hagan las personas como yo, y en qué momento de la vida", dice Anna Rotkirch, profesora investigadora del Instituto de Investigación Demográfica de Finlandia. "Hemos evolucionado para ser muy conscientes de las señales reproductivas en nuestro entorno", dice, y añade que siente que éstas se han vuelto cada vez más negativas.

La aceleración del descenso de la tasa de natalidad desde la llegada de los teléfonos inteligentes podría tener menos que ver con el tiempo dedicado a las pantallas, que distrae del romance, y más con las imágenes negativas del parto y las positivas de la soltería. "El miedo al embarazo y el discurso sobre la maternidad como sacrificio se han vuelto más comunes en los últimos 15 años", dice Rotkirch, y señala que "muchas mujeres sin hijos mencionan el miedo a lo que le sucede al cuerpo durante el parto como una razón para no haber tenido un hijo".

Varios estudios han encontrado que ver y tener en brazos a bebés de verdad hace que las mujeres tengan más ganas de tener su propio bebé, aunque es posible que se trate de una autoselección.

Las redes sociales aumentan el grado en que los adultos jóvenes interactúan con compañeros o modelos a seguir que no conocen y con quienes no tienen parentesco. "He hablado con madres jóvenes que se sorprenden de que publicar en Instagram sobre tener un bebé genere menos 'me gusta' que publicar sobre un viaje de vacaciones de lujo", dice Rotkirch. "Los adultos jóvenes se están guiando cada vez más en cuestiones reproductivas por personas o plataformas a las que realmente no les importan sus planes de formar una familia y que no tienen nada que ganar ni perder con ellos".

La situación actual en Inglaterra y Gales es que las mujeres nacidas en 1979 están formando familias más pequeñas que sus padres de la generación de los baby boomers y sus abuelos de la "generación más grande", y se prevé que sus hijas, pertenecientes a la generación Z, tengan familias aún más pequeñas.

Una de las principales razones por las que las personas terminan teniendo menos hijos de los que deseaban es que estamos posponiendo la decisión de formar una familia. En Europa, las madres tienen 31 años al tener su primer hijo y los padres 34, en comparación con 1975, cuando las edades promedio eran de 26 años para las madres y 30 para los padres. Esto, por sí solo, hace que sea más difícil tener múltiples hijos.

Pero la tendencia general respalda la hipótesis de la "trampa de la baja fecundidad" propuesta por los economistas Vegard Skirbekk, Wolfgang Lutz y Maria Rita Testa en 2006. Sostuvieron que, una vez que la fecundidad desciende por debajo del nivel de reemplazo, la consiguiente reducción de cada generación puede afianzar la ausencia de hijos como una norma que se vuelve más difícil de revertir. Esta espiral descendente reduce la presión social para formar una familia.

Es cierto que ningún país que haya caído muy por debajo de los dos hijos por mujer ha logrado aún recuperarse hasta alcanzar un nivel similar. Corea del Sur ha registrado un ligero aumento, de 0.75 en 2024 a 0.8 en 2025, pero aún no está claro si se trata de un fenómeno temporal, resultado de que las mujeres tengan un hijo a una edad un poco más temprana.

A medida que pase el tiempo, un repunte podría volverse cada vez menos probable. En China, la escritora Helen Gao ha sugerido que "ninguno de los hijos únicos de China puede imaginar cómo sería criar a varios hijos". Si creciste sin hermanos, y tus amigos también, ¿por qué querrías algo diferente? Si a eso le sumamos las exigencias absurdas de la crianza intensiva moderna y todas las demás cosas que puedes hacer con tu tiempo en el mundo actual, no es de extrañar que tantas parejas ahora declaren que "con uno basta".

Eberstadt, del AEI, cree que la teoría mimética — la tendencia humana a copiar inconscientemente los deseos, las decisiones y las acciones de los demás en lugar de actuar a partir de un pensamiento independiente — está desempeñando un papel que se pasa por alto en la caída de la natalidad. "La creciente rareza de las familias numerosas podría hacer que a los seres humanos les resulte más difícil optar por volver a tenerlas — debido a lo que los académicos llaman pérdida de aprendizaje social — y prolongar los bajos niveles de fecundidad", dice.

Incentivos a la natalidad

Las esperanzas de llenar el vacío demográfico suelen depositarse en la inmigración. Pero los recién llegados a un país también se ven influenciados por las normas sociales. En una encuesta noruega, la mayoría de los inmigrantes de primera generación procedentes de Vietnam, Pakistán, Sri Lanka y Turquía dijeron que era muy importante tener hijos para tener un matrimonio feliz. Para la segunda generación, menos de la mitad compartía esta opinión. Las mujeres de origen somalí tienen un promedio de siete hijos en Somalia, pero sólo dos en Noruega.

Un estudio incluso reveló que las mujeres polacas que se mudaban a Inglaterra y Gales terminaban teniendo más hijos que sus pares en su país de origen, ajustándose al promedio familiar de su nuevo país, a pesar de que a menudo cuesta más criar a un hijo en Londres que en Varsovia.

Los grupos que mantienen vínculos más fuertes con sus países de origen y que tienen una fe religiosa sólida se ven menos influenciados de manera inmediata. Sin embargo, los datos sugieren que, con el tiempo, también terminan formando familias más pequeñas. La tasa de fecundidad entre las mujeres paquistaníes en el Reino Unido cayó un 38 por ciento entre 2001 y 2021, según el Observatorio de Migración.

Si la inmigración no ofrece una solución, quizás se puedan aprovechar los propios efectos de red. Hacer que tener hijos parezca deseable, posible y visible es una característica de dos empresas que están contrarrestando la tendencia de la tasa de natalidad en países con baja fecundidad.

En Taiwán, los empleados del fabricante de chips TSMC representan alrededor del 0.3 por ciento de la población, pero fueron responsables del 1.8 por ciento de los nacimientos en Taiwán en 2023. El condado de Hsinchu, donde tiene su sede la compañía, cuenta con más niños por cada 100 adultos en edad laboral que cualquier otra región. Ha creado un entorno en el que los niños son muy visibles, con servicios integrales de cuidado infantil en las instalaciones y un preescolar en cada uno de sus campus.

De manera similar, LOTTE, el imperio minorista surcoreano, tiene una tasa de natalidad interna que es más del doble de la nacional: 2.05 bebés por mujer, en comparación con 0.8. La compañía, que emplea a alrededor de 60,000 personas, cuenta con sólidas políticas de licencia parental. Por ejemplo, es obligatorio que los padres se tomen al menos un mes de licencia de paternidad con salario completo. En reconocimiento a sus esfuerzos, la compañía ha sido elogiada por el Comité de Estrategia Demográfica de Corea del Sur.

Este modelo puede trasladarse a otros contextos. En Nagi, un pueblo de montaña japonés, el descenso demográfico se convirtió en un problema existencial en 2002, cuando la disminución del número de residentes generó presión para fusionarse con otras prefecturas. En lugar de eso, el alcalde se esforzó por ofrecer incentivos financieros, incluyendo incentivos a la natalidad, amplias prestaciones de guardería y atención médica gratuita para los niños. Los residentes adoptan un enfoque comunitario, en el que los jubilados se ofrecen a ayudar, y a los niños se les considera algo positivo. El resultado es que, mientras que la mitad de las familias japonesas tiene sólo un hijo, en Nagi, el 47 por ciento de los hogares tiene tres o más.

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