Gerardo Caetano recibió el premio Konex Mercosur a las Humanidades

El historiador y politólogo uruguayo fue reconocido por la fundación argentina por su trayectoria y contribución intelectual en Sudamérica

El historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano fue reconocido con el premio Konex Mercosur a las Humanidades.

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La semana pasada, la fundación creada en 1980, que reconoce a personalidades e instituciones destacadas en las artes, las ciencias, la cultura y la vida social en Argentina y la región, informó que el Gran Jurado de los Premios Konex 2026 distinguió a Caetano con el galardón a la excelencia en las Humanidades.

Los galardones reconocen a las personalidades en distintas disciplinas que ostentan la trayectoria más significativa en la década 2016-2025. La entrega de los premios tendrá lugar el 3 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Otras personalidades reconocidas por el premio fueron el doctor en Sociología Juan Carlos Torre (Konex de Brillante) y la ensayista e intelectual Beatriz Sarlo, fallecida en 2024, que recibió de forma póstuma el premio Konex de Honor.

Caetano es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, miembro de las Academias de Letras y de Ciencias del Uruguay, expresidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) e integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) por Argentina y Uruguay. Es autor de varios libros y artículos que han sido reconocidos por premios académicos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 2022 de Clacso.