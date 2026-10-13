  • Cotizaciones
    martes 13 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Gerardo Caetano recibió el premio Konex Mercosur a las Humanidades

    El historiador y politólogo uruguayo fue reconocido por la fundación argentina por su trayectoria y contribución intelectual en Sudamérica

    Gerardo-Caetano-Entrevista
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano fue reconocido con el premio Konex Mercosur a las Humanidades.

    La semana pasada, la fundación creada en 1980, que reconoce a personalidades e instituciones destacadas en las artes, las ciencias, la cultura y la vida social en Argentina y la región, informó que el Gran Jurado de los Premios Konex 2026 distinguió a Caetano con el galardón a la excelencia en las Humanidades.

    Los galardones reconocen a las personalidades en distintas disciplinas que ostentan la trayectoria más significativa en la década 2016-2025. La entrega de los premios tendrá lugar el 3 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

    Leé además

    Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia.
    Sistema previsional

    Gobierno enviará al Parlamento proyecto de ley que crea causal jubilatoria anticipada desde los 60 años

    Por Redacción Búsqueda
    El edil Gonzalo Gómez durante la conferencia de prensa en la Junta Departamental de Montevideo.
    Video
    Derroteros

    ¿Entre hipocresía y crueldad?

    Por Guillermo Draper

    Otras personalidades reconocidas por el premio fueron el doctor en Sociología Juan Carlos Torre (Konex de Brillante) y la ensayista e intelectual Beatriz Sarlo, fallecida en 2024, que recibió de forma póstuma el premio Konex de Honor.

    Caetano es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, miembro de las Academias de Letras y de Ciencias del Uruguay, expresidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) e integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) por Argentina y Uruguay. Es autor de varios libros y artículos que han sido reconocidos por premios académicos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 2022 de Clacso.

    Otros uruguayos han sido galardonados en el pasado con el premio Konex Mercosur. La artista visual e investigadora Ana Tiscornia fue premiada en la categoría Artes visuales; el difunto periodista Jorge Traverso, en Comunicación y periodismo; y el músico Hugo Fattoruso, por sus aportes a la música popular.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Impuestos: la DGI inició fiscalizaciones “en todo el territorio nacional”

    Por Redacción Búsqueda
    Jutep

    La junta anticorrupción recibió dos denuncias contra Gandini por posible omisión y ya las tramita

    Por Guillermo Draper
    Radios públicas

    El periodista Leonardo Pérez será el nuevo director de las radios públicas, después de la renuncia en febrero de Daniel Ayala

    Por Redacción Búsqueda
    Lana

    La menor oferta mundial sostiene los altos precios de la lana y se abren oportunidades para Uruguay

    Por Juan Luis Dellapiazza

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa