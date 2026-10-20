Daniel Sturla reflexionó sobre la llegada del Papa a Uruguay

En una nueva edición del ciclo Hablemos en Confianza de ADM, el cardenal conversó con el periodista Miguel Nogueira sobre el mensaje que una eventual visita del pontífice podría transmitir al país

Miguel Nogueira dialoga con el cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla sobre ¿qué significa la venida del Papa?

Miguel Nogueira conversa con el cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla en una nueva edición del ciclo Hablemos en Confianza de ADM.

¿Qué significa para Uruguay la venida del papa? Esa fue la pregunta que guio la conversación entre el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el periodista Miguel Nogueira, durante una nueva edición de Hablemos en Confianza, el ciclo de charlas de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), que tuvo lugar en el salón Thays del hotel Sofitel Montevideo.

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Más allá de la posibilidad de que el papa León XIV visite el país, la conversación puso el foco en el mensaje que su llegada podría transmitir a la sociedad uruguaya. Para Sturla, la figura del pontífice trasciende a la comunidad católica y representa una oportunidad para renovar la esperanza y reflexionar sobre el lugar del amor y la fe en la vida cotidiana.

Durante la presentación, el presidente de ADM, Jorge Abuchalja, destacó que la posibilidad de incluir a Uruguay en la gira del pontífice por América Latina ya representa un reconocimiento para el país, independientemente de que la visita llegue a concretarse.

La expectativa por el viaje estuvo acompañada por la incertidumbre sobre el estado de salud del sumo pontífice, quien fue operado recientemente. Sturla reconoció que la noticia lo había golpeado y explicó que, para un católico, el papa es una figura de referencia, cercana a la de un padre.

La charla abordó, además, los desafíos sociales y educativos de Uruguay, en particular el trabajo con niños, jóvenes y familias en contextos vulnerables. En ese marco, la eventual llegada del papa apareció como una oportunidad para poner en primer plano valores como la solidaridad, la convivencia y el compromiso con los demás.