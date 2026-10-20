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Daniel Sturla reflexionó sobre la llegada del Papa a Uruguay

En una nueva edición del ciclo Hablemos en Confianza de ADM, el cardenal conversó con el periodista Miguel Nogueira sobre el mensaje que una eventual visita del pontífice podría transmitir al país

Presidente de ADM Jorge Abuchalja entrega un cuadro al cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla.

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Mauricio Rodríguez
Alberto Volonté, Patricia Abuchalja, Guido Manini Ríos y Grethel Welker.

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Mauricio Rodríguez
Secretario general y tesorero de ADM Nilo Peile, senador Pedro Bordaberry y Daniel Salinas.

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Mauricio Rodríguez
Prosecretario de ADM Enrique Navarro junto al senador Pablo Mieres y el embajador de Rumania Radu-Mihail Filip.

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Mauricio Rodríguez
Miguel Nogueira conversa con el cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla en una nueva edición del ciclo Hablemos en Confianza de ADM.

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Mauricio Rodríguez
Daniel Salinas junto a Miguel Nogueira.

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Mauricio Rodríguez
Miguel Nogueira dialoga con el cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla sobre ¿qué significa la venida del Papa?

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Mauricio Rodríguez
María Cecilia López y Gonzalo de Castro.

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Mauricio Rodríguez
De ADM: Ariel Ferragut y prosecretario Enrique Navarro.

De ADM: Ariel Ferragut y prosecretario Enrique Navarro.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

¿Qué significa para Uruguay la venida del papa? Esa fue la pregunta que guio la conversación entre el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el periodista Miguel Nogueira, durante una nueva edición de Hablemos en Confianza, el ciclo de charlas de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), que tuvo lugar en el salón Thays del hotel Sofitel Montevideo.

Más allá de la posibilidad de que el papa León XIV visite el país, la conversación puso el foco en el mensaje que su llegada podría transmitir a la sociedad uruguaya. Para Sturla, la figura del pontífice trasciende a la comunidad católica y representa una oportunidad para renovar la esperanza y reflexionar sobre el lugar del amor y la fe en la vida cotidiana.

Durante la presentación, el presidente de ADM, Jorge Abuchalja, destacó que la posibilidad de incluir a Uruguay en la gira del pontífice por América Latina ya representa un reconocimiento para el país, independientemente de que la visita llegue a concretarse.

La expectativa por el viaje estuvo acompañada por la incertidumbre sobre el estado de salud del sumo pontífice, quien fue operado recientemente. Sturla reconoció que la noticia lo había golpeado y explicó que, para un católico, el papa es una figura de referencia, cercana a la de un padre.

La charla abordó, además, los desafíos sociales y educativos de Uruguay, en particular el trabajo con niños, jóvenes y familias en contextos vulnerables. En ese marco, la eventual llegada del papa apareció como una oportunidad para poner en primer plano valores como la solidaridad, la convivencia y el compromiso con los demás.

Durante el encuentro, Jorge Abuchalja le entregó a Sturla un cuadro con una representación del nacimiento de Jesús. El encuentro reunió a representantes del ámbito empresarial, institucional y diplomático, en una instancia que invitó a pensar qué lugar podría ocupar Uruguay en una visita papal y qué mensaje podría dejar más allá de su dimensión religiosa.

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