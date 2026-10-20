¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Los pronósticos de Ludovica Squirru en su nuevo horóscopo chino 2027

La astróloga presentó sus predicciones para el año de la Cabra de Fuego, con un mensaje centrado en la armonía, el cuidado de la naturaleza y la vida en comunidad

Ludovica Squirru junto al director editorial de Penguin Random House Julián Ubiría.

Ludovica Squirru junto al director editorial de Penguin Random House Julián Ubiría.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Beatriz Berardo y Wilma Bentancur.

Beatriz Berardo y Wilma Bentancur.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

La cabra de fuego será la protagonista de 2027 y, con ella, llegará un cambio de ritmo después de un año marcado por el galope del caballo. Así lo plantea la astróloga argentina Ludovica Squirru en Horóscopo chino 2027, su nuevo libro de predicciones, presentado en la Feria Internacional del Libro de Montevideo.

Durante la presentación, Squirru compartió su mirada sobre el año que se aproxima y el contexto mundial. Si bien advirtió que el año del caballo de fuego sería complicado, reconoció que sus pronósticos se habían quedado cortos frente a los acontecimientos. En ese contexto, señaló que el mundo atraviesa un cambio de ciclo anunciado por antiguas tradiciones.

La crisis ambiental, la explotación de los recursos naturales y los conflictos que atraviesan distintas regiones fueron algunos de los temas que abordó. Frente a ese escenario, la autora puso el foco en la necesidad de recuperar el vínculo con la naturaleza y construir nuevas formas de convivencia. Como ejemplo, se refirió a Traslasierra, en Córdoba, donde vive y donde, según contó, la comunidad conserva la costumbre de colaborar ante las dificultades, como cuando los vecinos se organizan para combatir incendios.

En ese sentido, la cabra aparece como una invitación a desacelerar y buscar mayor armonía. Según la autora, será un año para revisar los vínculos, elegir con quién compartir el camino y tomar decisiones más sabias. La belleza, el arte y la cooperación serán claves para transitarlo. El mensaje de Ludovica apunta más allá de las predicciones individuales, apuesta a la vida en comunidad como una oportunidad para construir un mundo mejor.

Selección semanal
Cuestionamientos a la Jutep

Blancos pondrán en la mira a los integrantes del oficialismo de la Junta Anticorrupción en sesión especial en el directorio

Por Federico Castillo
ANP

Puerto: ANP acordó pagar más de US$ 600.000 por adeudo en el servicio de control de acceso al tren de UPM

Por Redacción Búsqueda
Petróleo

Justicia desestimó cautelar contra la búsqueda de petróleo ‘offshore’ al entender que no se probó “peligro de lesión”

Partido Nacional

Subido a la ola azul de la región, Da Silva recorre Uruguay con el eslogan “Te da la derecha”

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Un hotel en Panamá invita a los huéspedes a restaurar los arrecifes de coral

Un hotel en Panamá invita a los huéspedes a restaurar los arrecifes de coral

Por Redacción Galería
La aplicación que les da un giro a las citas en línea conectando personas a partir de los libros que leen

La aplicación que les da un giro a las citas en línea conectando personas a partir de los libros que leen

Por Redacción Galería
Sobrevivientes y familiares de los Andes se reúnen para hablar de donación de órganos

Sobrevivientes y familiares de los Andes se reúnen para hablar de donación de órganos

Por Redacción Galería
Tres adioses.
Video

Es solo un bellísimo accidente

Por Patricia Mántaras de la Orden