Los pronósticos de Ludovica Squirru en su nuevo horóscopo chino 2027

La cabra de fuego será la protagonista de 2027 y, con ella, llegará un cambio de ritmo después de un año marcado por el galope del caballo. Así lo plantea la astróloga argentina Ludovica Squirru en Horóscopo chino 2027, su nuevo libro de predicciones, presentado en la Feria Internacional del Libro de Montevideo.
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Durante la presentación, Squirru compartió su mirada sobre el año que se aproxima y el contexto mundial. Si bien advirtió que el año del caballo de fuego sería complicado, reconoció que sus pronósticos se habían quedado cortos frente a los acontecimientos. En ese contexto, señaló que el mundo atraviesa un cambio de ciclo anunciado por antiguas tradiciones.
La crisis ambiental, la explotación de los recursos naturales y los conflictos que atraviesan distintas regiones fueron algunos de los temas que abordó. Frente a ese escenario, la autora puso el foco en la necesidad de recuperar el vínculo con la naturaleza y construir nuevas formas de convivencia. Como ejemplo, se refirió a Traslasierra, en Córdoba, donde vive y donde, según contó, la comunidad conserva la costumbre de colaborar ante las dificultades, como cuando los vecinos se organizan para combatir incendios.
En ese sentido, la cabra aparece como una invitación a desacelerar y buscar mayor armonía. Según la autora, será un año para revisar los vínculos, elegir con quién compartir el camino y tomar decisiones más sabias. La belleza, el arte y la cooperación serán claves para transitarlo. El mensaje de Ludovica apunta más allá de las predicciones individuales, apuesta a la vida en comunidad como una oportunidad para construir un mundo mejor.