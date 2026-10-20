Los pronósticos de Ludovica Squirru en su nuevo horóscopo chino 2027

La astróloga presentó sus predicciones para el año de la Cabra de Fuego, con un mensaje centrado en la armonía, el cuidado de la naturaleza y la vida en comunidad

La cabra de fuego será la protagonista de 2027 y, con ella, llegará un cambio de ritmo después de un año marcado por el galope del caballo. Así lo plantea la astróloga argentina Ludovica Squirru en Horóscopo chino 2027, su nuevo libro de predicciones, presentado en la Feria Internacional del Libro de Montevideo.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Durante la presentación, Squirru compartió su mirada sobre el año que se aproxima y el contexto mundial. Si bien advirtió que el año del caballo de fuego sería complicado, reconoció que sus pronósticos se habían quedado cortos frente a los acontecimientos. En ese contexto, señaló que el mundo atraviesa un cambio de ciclo anunciado por antiguas tradiciones.

La crisis ambiental, la explotación de los recursos naturales y los conflictos que atraviesan distintas regiones fueron algunos de los temas que abordó. Frente a ese escenario, la autora puso el foco en la necesidad de recuperar el vínculo con la naturaleza y construir nuevas formas de convivencia. Como ejemplo, se refirió a Traslasierra, en Córdoba, donde vive y donde, según contó, la comunidad conserva la costumbre de colaborar ante las dificultades, como cuando los vecinos se organizan para combatir incendios.