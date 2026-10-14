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Centro Providencia invita a una entrevista con Roberto Canessa y una charla sobre salud mental y adolescencia

Charlas que Transforman es un encuentro a beneficio organizado por el Centro Educativo Providencia que este año propondrá, entre otras cosas, una conversación sin tabúes sobre salud mental y adolescencia y una entrevista a Roberto Canessa

Providencia acompaña anualmente a unos 700 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, además de a sus familias, y ofrece un abordaje socioeducativo integral, familiar y comunitario.

Providencia acompaña anualmente a unos 700 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, además de a sus familias, y ofrece un abordaje socioeducativo integral, familiar y comunitario.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Algunas charlas tienen la capacidad de sembrar interrogantes, de incitar a la reflexión o quedar grabadas por un buen tiempo en la memoria. Ese es, precisamente, el objetivo de Charlas que Transforman, una iniciativa del Centro Educativo Providencia que propone un encuentro entre personas, empresas e instituciones alrededor de temáticas contemporáneas y conversaciones profundas con especialistas y referentes de distintas áreas. Este año, algunos de los protagonistas serán Roberto Canessa, Facundo Ponce de León y Lorena Estefanell.

En primer lugar, se dará un espacio central a la charla “Bienestar y salud mental en la adolescencia”, a cargo de Estefanell. Será una oportunidad para abordar estos asuntos sin miedo ni tabúes.

El sobreviviente de la tragedia de los Andes, en tanto, será entrevistado por Facundo Ponce de León, en una charla que ahondará en decisiones, vínculos, liderazgo y en la capacidad de transformar experiencias en aprendizajes.

Charlas que Transforman es también una forma de acercar al público el trabajo de este centro educativo, una asociación sin fines de lucro ubicada en el barrio Casabó (Cerro Oeste) en Montevideo, nacida en 1994 por iniciativa de familias del barrio y miembros laicos del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. La organización acompaña anualmente a unos 700 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, además de a sus familias, y ofrece un abordaje socioeducativo integral, familiar y comunitario. Todos sus programas son gratuitos.

Durante el encuentro se podrán conocer de primera mano los proyectos y las capacidades de los estudiantes de Providencia, mientras que también será posible encontrarse con personas y organizaciones interesadas en educación, bienestar y comunidad.

El encuentro en Sala Magnolio comenzará con la acreditación y la apertura de la muestra de proyectos estudiantiles, con recepción de invitados y recorrido libre. Seguirá con el ingreso a la sala, una breve presentación de Providencia y la charla a cargo de Lorena Estefanell. Antes del cóctel de cierre en torno a la muestra tendrá lugar la entrevista de Ponce de León a Canessa.

Providencia se organiza en cinco programas: CAIF Providencia, que acompaña a más de 90 niños y niñas de primera infancia, desde recién nacidos hasta los 3 años, y sus familias; el Club de Niñas y Niños, un espacio complementario al horario escolar con propuestas pedagógicas y talleres donde participan más de 100 niños y niñas; el Liceo Providencia, con más de 150 adolescentes de 7º, 8º y 9º, horario extendido y talleres para fortalecer habilidades blandas, afectivas y sociales; el Centro Juvenil, pensado para jóvenes que van a otros liceos, con contención y apoyo para terminar el bachillerato, y el Programa de Salud Mental, una propuesta integral para más de 100 jóvenes de entre 14 y 24 años que promueve el bienestar psicoemocional.

Todo esto es posible gracias al apoyo de quienes tienen la fuerte convicción de que proporcionar herramientas pedagógicas y humanas, así como sostén emocional, para la primera infancia y la juventud es el camino hacia un futuro mejor.

Martes 17 de noviembre a las 19 h en la Sala Magnolio. Entradas a 3.200 pesos por Redtickets o en la sede del Centro Educativo Providencia.

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