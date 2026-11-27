Dentro de nuestro cuerpo pasan muchas cosas sin que nos demos cuenta. El corazón late, mantiene su ritmo, se acelera, se altera. La mayor parte del tiempo no lo sentimos. Pero ¿qué pasa cuando ese ritmo cambia y empieza a hacerse presente? ¿Y cómo se puede llevar esa experiencia al arte?

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De esa pregunta nace Bloodstream, la muestra de la artista canadiense Kathryn Dundas , quien reúne en su trabajo dos mundos que forman parte de su vida: la medicina y el arte textil. Médica de profesión, con experiencia en trasplantes de corazón en bebés, Dundas encontró en el textil una manera de expresar aquello que conoce profundamente desde la medicina, pero también desde su propia experiencia corporal y emocional. “Bloodstream es una abstracción fisiológica de todo lo que hice a lo largo de mi vida”, cuenta la artista desde la presentación de su muestra en la Galería de las Misiones en José Ignacio. Y agrega: “El corazón es algo muy importante para mí”.

Cuando uno entra a la galería, se encuentra en el salón de la izquierda con la muestra de Kathryn, que está organizada en tres movimientos, cada uno compuesto por cuatro obras: Pulse, Surge y Flood. Los títulos hacen referencia a distintos estados del corazón y, al mismo tiempo, a diferentes maneras de sentir y experimentar nuestros propios ritmos internos.

En Pulse (Pulso), los colores y las formas se mantienen contenidos. Hay una aparente calma, una estabilidad que casi pasa inadvertida. Es el ritmo natural del corazón cuando todo funciona bien y no necesitamos pensar en él. “Cuando estamos regulados, ni siquiera nos damos cuenta de que el corazón está latiendo”, explica Kathryn.

En Surge (Oleada), algo empieza a cambiar. Aparecen tensiones, movimientos y pequeñas alteraciones. Es ese momento en que empezamos a sentir los latidos, cuando el corazón se hace presente y nos recuerda que algo está sucediendo dentro de nosotros.

Finalmente, llega Flood (Inundación), donde la intensidad crece y las formas parecen desbordarse. El caos de la superficie convive, sin embargo, con una continuidad que permanece por debajo. Es la imagen de un corazón que ha perdido su ritmo habitual, pero que conserva una inteligencia propia. “Incluso dentro de la irregularidad sigue existiendo cierto orden”, señala Dundas. Y hay algo más que le interesa especialmente: “Nuestros cuerpos son hermosos. Tienen una inteligencia propia”.

Esa mirada atraviesa toda la muestra. Para la artista, el cuerpo no es solamente una estructura biológica: es también un territorio de experiencias, emociones y respuestas que muchas veces no podemos controlar ni explicar.

Del cuerpo a la tela

La manera en que Kathryn trabaja tiene mucho que ver con esa búsqueda. Su proceso es físico e intuitivo. A través de cortes libres y de la composición de distintas piezas de tela, va construyendo sus obras. Se mueve entre la máquina de coser y la pared, entre el detalle y la mirada, para ver la composición completa. El color, la repetición, los espacios y las interrupciones van dando forma a la serie.

Aunque hizo arte durante toda su vida, fue en 2014 cuando decidió dejar la pintura y comenzar a trabajar con textiles. “Para mí, la complejidad de este trabajo es justamente lo que necesito. Cuando el trabajo es complejo, tengo que concentrarme exclusivamente en eso. Mis pensamientos no pueden dispersarse ni irse hacia otro lado. Y eso es lo que verdaderamente me lleva a un lugar intuitivo”, cuenta. La costura se convierte así en algo más que una técnica. Es también una forma de meditación, una manera de procesar lo vivido y encontrar calma. “Me pongo auriculares con cancelación de ruido, escucho música y no hay nada más. Simplemente estoy ahí”.

En su vida, el arte convive con la medicina y con otra gran pasión: los caballos. Kathryn encuentra en ellos una fuente de tranquilidad y regulación, tanto para ella como para las personas con las que comparte experiencias equinas. Cuando le preguntamos cómo logra combinar esos tres mundos, su respuesta es simple: “Es una confluencia. Todo se nutre mutuamente”.

Lo que no siempre vemos

Además de Bloodstream, la muestra incluye otra obra que amplía esta idea de un territorio diferente. Se trata de Some Things Are Not Easily Seen: Poverty (Algunas cosas no se ven fácilmente: la pobreza). Para apreciarla, la artista invita a salir al exterior de la galería y, desde el patio central de la galería, ver la obra a distancia.

En este caso, la artista nos hace pensar en aquellas realidades que existen a nuestro alrededor, pero que muchas veces están fuera de nuestra mirada. El texto que acompaña la obra recuerda que, en Canadá, una de cada diez personas vive en situación de pobreza. Detrás de esa cifra hay historias individuales, personas con las que podemos cruzarnos todos los días sin saber qué están atravesando. Es por eso que esta obra propone un gesto tan simple como significativo: para poder leer sus letras hay que alejarse. De cerca no se distinguen con facilidad; recién a cierta distancia el mensaje se vuelve claro. Ese pequeño movimiento cambia nuestra manera de mirar y forma parte del sentido de la obra.

La invisibilidad, entonces, aparece como un tema que conecta esta pieza con Bloodstream: así como no siempre percibimos los movimientos internos de nuestro cuerpo, tampoco advertimos necesariamente las realidades que conviven a nuestro lado.

Un vínculo con Uruguay

La historia de Kathryn con Uruguay comenzó mucho antes de su llegada. A los 17 años, mientras estudiaba Estudios Latinoamericanos y español, se enamoró del país y sintió muchas ganas de conocerlo. Finalmente, llegó en 2022 y, dos años después, compró una casa. Cuando habla de Uruguay, lo hace de una manera especial y sentida. “Apenas mis pies tocaron el suelo uruguayo, sentí que era como un imán. Hay una sensación visceral en el cuerpo, una certeza de que estás en casa”, cuenta. Kathryn encuentra esa conexión no solo con el paisaje, sino también con la gente y con una forma de ser que define como auténtica.

Galería de las Misiones (Las Garzas entre Los Tordos y Las Golondrinas, José Ignacio). La muestra estará hasta el 7 de diciembre de 2026, los viernes, sábados y domingos, de 12 a 18 h. Tel. 4486 2645. Entrada libre.