Empezó el Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae) con funciones en Montevideo, Paysandú y San José

Este año, Montevideo, San José y Paysandú serán la sede del Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae), que ofrece una grilla de 37 espectáculos y un total de 68 funciones de teatro, danza, circo, títeres y teatro en locaciones como el Teatro Macció de San José, el Florencio Sánchez —tanto el del Cerro de Montevideo como el de Paysandú—, el Centro Cultural Artesano (Peñarol), la sala Lazaroff y salas del Sodre, del Solís y El Galpón.
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El festival es una oportunidad para que todo el público (desde niños hasta adultos) se acerque al arte nacional en sus diversas formas. Este año, además de anualizar el festival —que anteriormente se realizaba cada dos años—, la Comedia Nacional se sumó a la grilla con un espectáculo con 30 artistas en escena, al igual que el Ballet Nacional del Sodre, que cerrará el festival el 18 de octubre en el Teatro Solís.
La consigna de este año es “Lo grande y lo pequeño”, y el fin será emparejar producciones de gran escala con trabajos independientes, con presencia también de arte internacional, aunque de forma minoritaria: serán ocho los espectáculos internacionales provenientes de países como Francia, Chile, España, Italia, Argentina y Suiza, entre otros.
Algunas de las obras locales serán Ballet, de Roberto Suárez; Mala persona (ganadora en los Premios Florencio Sánchez en 2025); Hotel Monday; Manos sucias, de la Comedia Nacional, dirigida por Marianella Morena; la obra de danza-teatro autobiográfica Hola fin del mundo, y el espectáculo de circo Elefante, un vacío enorme.
Hasta el 18 de octubre en salas de Montevideo, San José y Paysandú. Entradas gratuitas en centros culturales o pagas en salas principales por Tickantel, Redtickets o Abitab, según el espectáculo.