Los 150 años de Manuel de Falla y obras de Rachmaninoff y Schumann en una gala de la Orquesta Juvenil Nacional

Un día de 1915 se estrenaron en Madrid las Siete Canciones Populares Españolas, compuestas en París por Manuel de Falla, oriundo de Cádiz, quien elevó estas simples melodías a un nivel artístico superior y logró reconocimiento internacional.
La orquesta dirigida por Ariel Britos conmemorará el nacimiento del compositor español con un espectáculo que repasará las Siete Canciones Populares, además de obras de Sergei Rachmaninoff y Robert Schumann
Un día de 1915 se estrenaron en Madrid las Siete Canciones Populares Españolas, compuestas en París por Manuel de Falla, oriundo de Cádiz, quien elevó estas simples melodías a un nivel artístico superior y logró reconocimiento internacional.
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La Orquesta Juvenil Nacional conmemorará los 150 años del nacimiento del compositor español con una gala que repasará estos éxitos en un programa que será complementado con obras de Sergei Rachmaninoff y Robert Schumann.
Del compositor ruso, la orquesta dirigida por Ariel Britos tocará las Danzas Sinfónicas, Op. 45, su última y más representativa composición, mientras que del alemán se podrá escuchar la Obra de Conciertos para cuatro Cornos Solistas, reconocida por su expresividad y lirismo.
Viernes 23 de octubre a las 20 h en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Adela Reta. Entradas desde 170 hasta 700 pesos por Tickantel.