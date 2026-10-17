¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un hotel en Panamá invita a los huéspedes a restaurar los arrecifes de corales

En el Caribe panameño, el hotel Nayara Bocas del Toro impulsa una experiencia de hospitalidad regenerativa mediante un programa pionero de restauración de hábitats coralinos

Resort Nayara Bocas del Toro
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Rodeado de manglares y aguas turquesas, Nayara Bocas del Toro propone una experiencia de alojamiento en villas sobre el agua, en el archipiélago de Bocas del Toro, en el Caribe de Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica. En este entorno, donde la vida marina es parte central del paisaje, el hotel impulsa un programa de restauración de hábitats coralinos junto con Caribbean Coral Restoration Center (CCRC), una organización de base científica dedicada a recuperar arrecifes.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Nayara Resorts con los viajes regenerativos, que buscan no solo reducir el impacto del turismo, sino también contribuir a la recuperación de los ecosistemas de los destinos. Bocas del Toro alberga aproximadamente el 87% de las especies de coral constructoras de arrecife documentadas en Panamá, un país reconocido por su biodiversidad. La conservación de estos hábitats resulta fundamental tanto para la vida marina como para las comunidades locales, cuyas actividades dependen de la pesca, el turismo y, en consecuencia, de la salud del océano.

Para Nayara, el proyecto extiende al entorno submarino una filosofía que atraviesa sus distintos destinos: la idea de que la hospitalidad también implica proteger los paisajes y ecosistemas que hacen singular a cada lugar. En Bocas del Toro, esa responsabilidad comprende los arrecifes, los manglares, las praderas marinas y los corredores de vida marina que rodean la propiedad.

Un arrecife vivo

La alianza con CCRC aplica ciencia de restauración basada en resiliencia, seleccionando cepas de coral que han demostrado capacidad para resistir condiciones oceánicas más cálidas y más ácidas. En lugar de medir el éxito únicamente por el número de corales sembrados, el programa da seguimiento a indicadores ecológicos más amplios, como la biodiversidad y la biomasa, para asegurar que los hábitats restaurados funcionen como ecosistemas completos y vivos.

El trabajo se desarrolla en tres fases. La primera fase ya ha transformado las aguas bajo las villas de Nayara, donde las estructuras de hábitat instaladas en el fondo marino se han convertido en ecosistemas marinos activos. En cinco zonas monitoreadas, la medición de biomasa realizada por CCRC indica que estas áreas han avanzado desde una etapa temprana de recuperación hacia lo que los científicos clasifican como un ecosistema prístino y rico en especies ápice (en la cima de la cadena alimentaria de su ecosistema). Entre las especies residentes se encuentran el pargo de cola amarilla, la barracuda grande, la langosta espinosa del Caribe y el pez loro arcoíris, junto con el regreso de depredadores como los tiburones nodriza.

La segunda fase se encuentra actualmente en desarrollo justo fuera del límite de la propiedad, donde Nayara y CCRC están estableciendo un arrecife completo como parte de una red de restauración más amplia. Esta red ya abarca 16 zonas activas de hábitat que influyen en más de 80.000 metros cuadrados a lo largo del archipiélago de Bocas del Toro, aproximadamente el tamaño de 11 canchas de fútbol. Los primeros indicadores de biodiversidad dentro de la Zona de Recuperación de Hábitat Nayara son alentadores, con incrementos significativos en poblaciones de peces ángel en edad reproductiva y langostas.

La fase final extenderá el programa por toda la bahía posterior que rodeará seis villas flotantes planificadas. Este nuevo capítulo se está diseñando con una meta ambiental ambiciosa: utilizar el crecimiento medible del coral y la restauración de hábitats para ayudar a compensar la huella de las villas y crear un modelo más regenerativo de hospitalidad sobre el agua. La construcción ya comenzó y su finalización está proyectada para finales de 2027.

Huéspedes involucrados

El programa también invita a los huéspedes a participar en las tareas de conservación. A través de experiencias guiadas de snorkel y buceo junto con expertos de CCRC, pueden aprender sobre la ecología de los arrecifes, colaborar en la instalación de estructuras de hábitat y participar en la siembra de especies de coral seleccionadas por su resistencia al aumento de la temperatura del agua y a los episodios de blanqueamiento, un fenómeno que puede debilitarlos y comprometer su supervivencia.

Lo que comienza como una experiencia marina se convierte en una contribución directa a la recuperación del ecosistema. El programa de adopción de coral permitirá a los huéspedes seguir la evolución de las estructuras de arrecife en cuya creación participaron, mediante datos e imágenes recopilados a los seis meses, al año y a los tres años. Así podrán conocer los cambios en su crecimiento y estado de salud, incluso después de haber dejado la isla.

¿Qué es la hospitalidad regenerativa?

El concepto de hospitalidad regenerativa tiene sus raíces en corrientes de pensamiento vinculadas con la agricultura y el diseño que comenzaron a desarrollarse durante las décadas de 1980 y 1990. Su aplicación al turismo ganó visibilidad en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia de 2020, con una pregunta de fondo: ¿cómo puede viajar una persona y dejar un lugar mejor de lo que lo encontró?

A diferencia de la sostenibilidad, que busca reducir el impacto ambiental y conservar los recursos, este enfoque propone contribuir activamente a la recuperación de los destinos. Esto puede traducirse en restaurar arrecifes de coral, reforestar bosques nativos o generar oportunidades económicas para las comunidades locales.

Sobre el hotel

Nayara Bocas del Toro está ubicado en la isla privada de Frangipani, en el archipiélago de Bocas del Toro. El resort, exclusivo para mayores de 16 años, cuenta con villas construidas sobre el agua y casas entre los árboles, en un entorno de vegetación tropical y manglares. Algunas de las villas tienen piscinas privadas de agua salada y pisos de vidrio que permiten observar la vida marina.

La propuesta funciona bajo un régimen de todo incluido y tiene dos restaurantes: Elephant House, instalado en una estructura centenaria trasladada desde Bali, y Coral Café, de estilo informal y con mesas al aire libre.

La oferta se completa con un bar junto al agua, un spa con tratamientos al aire libre y actividades como snorkel, kayak y paddle surf, además de excursiones en barco por las islas del archipiélago. El establecimiento forma parte de Nayara Resorts y cuenta con certificación de sostenibilidad Green Globe.

Selección semanal
Cuestionamientos a la Jutep

Blancos pondrán en la mira a los integrantes del oficialismo de la Junta Anticorrupción en sesión especial en el directorio

Por Federico Castillo
ANP

Puerto: ANP acordó pagar más de US$ 600.000 por adeudo en el servicio de control de acceso al tren de UPM

Por Redacción Búsqueda
Petróleo

Justicia desestimó cautelar contra la búsqueda de petróleo ‘offshore’ al entender que no se probó “peligro de lesión”

Partido Nacional

Subido a la ola azul de la región, Da Silva recorre Uruguay con el eslogan “Te da la derecha”

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Data centers: las catedrales del siglo XXI se afincan en Uruguay

Data centers: las catedrales del siglo XXI se afincan en Uruguay

Por Tessa García Gori
Un hotel en Panamá invita a los huéspedes a restaurar los arrecifes de corales

Un hotel en Panamá invita a los huéspedes a restaurar los arrecifes de corales

Por Redacción Galería
Cecilia Bonino presentó un libro para “ordenar las finanzas y vivir mejor”

Cecilia Bonino presentó un libro para “ordenar las finanzas y vivir mejor”

Por Felipe Barbeito
Punta del Este Food & Wine llega a las diez ediciones

Punta del Este Food & Wine llega a las diez ediciones

Por Redacción Galería