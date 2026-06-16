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Desde David Beckham hasta Paris Hilton: las celebridades que ocupan las butacas en el Mundial 2026

No sorprendió que el partido entre Estados Unidos y Paraguay, llevado a cabo en Los Ángeles, reuniera a una gran cantidad de figuras de distintos ámbitos

Tom Cruise asistió al partido entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles junto a David y Victoria Beckham.

Tom Cruise asistió al partido entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles junto a David y Victoria Beckham.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La elección de Estados Unidos como una de las sedes del Mundial 2026 parece haber reforzado la presencia de celebridades en el campeonato. No sorprendió que, por ejemplo, el partido entre el locatario y Paraguay en Los Ángeles reuniera a una gran cantidad de figuras de distintos ámbitos.

Un actor que no se escondió fue Tom Cruise, a quien se lo vio junto a David y Victoria Beckham. Para el exfutbolista inglés fue un día de celebración, ya que horas antes recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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Más cerca de la cancha se ubicó Anya Taylor-Joy, quien siguió el partido en vivo acompañada de su esposo Malcolm Rae. De su presencia llamó la atención que llevara puesta la camiseta de Argentina, su segundo país, ya que es hija de un argentino.

Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy alentó a Estados Unidos en el Mundial, aunque con la camiseta de Argentina, su otro país.

Anya Taylor-Joy alentó a Estados Unidos en el Mundial, aunque con la camiseta de Argentina, su otro país.

En las tribunas también se vio a Bill Gates, a Leonardo DiCaprio —tratando de camuflarse, como de costumbre— y a la socialite Paris Hilton, que se mostró entusiasmada de alentar a su país en un Mundial. “Anoche fue uno de esos momentos icónicos que nunca olvidaré. De pie en el SoFi Stadium, alentando al equipo estadounidense en el Mundial. Ver a todos reunirse con tanto orgullo y pasión fue tan inspirador”, escribió en su Instagram.

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Sofía Vergara y Owen Wilson, por su parte, coparon la cancha antes del partido por un motivo particular: los actores fueron invitados especiales para la cobertura de la Copa del Mundo realizada por Telemundo, cadena de televisión estadounidense.

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Otro actor que no se perdió el primer partido de su equipo fue el canadiense Ryan Reynolds, quien asistió al encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, que terminó en empate. “No me iba a perder este partido. Una de las mejores atmósferas que el deporte ha visto. Tan orgulloso del equipo de Canadá”, publicó en sus redes sociales.

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