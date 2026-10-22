El dólar cerró en $ 40,09 tras bajar 0,4% en la semana; el BCU destacó la estabilidad del peso

En el mercado mayorista —“interbancario”— local, el dólar cerró este miércoles 21 a un promedio de $ 40,091. Con el dato de hoy, bajó 0,36% frente al miércoles anterior, cuando el promedio fue de $ 40,236. En comparación con el cierre de setiembre ($ 40,286), acumula una caída de 0,48%.

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La trayectoria local transcurrió en una semana de movimientos dispares para el dólar global. El miércoles 14, los datos de inflación de Estados Unidos mostraron que el Índice de Precios al Consumo subió 3,7% en los 12 meses a setiembre. La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— aumentó 2,6%. Ambos registros superaron las previsiones y reavivaron las apuestas a una suba de tasas de la Reserva Federal (Fed).

En los días siguientes, declaraciones de autoridades de la Fed moderaron esas expectativas. La vicepresidenta Michelle Bowman planteó esperar y evaluar los datos antes de decidir otro aumento. Mary Daly sostuvo que podrían ser necesarias más subas, aunque no veía urgencia para octubre. El viernes 16, el dólar se encaminaba a cerrar su primera semana a la baja en más de un mes frente al euro y el yen. Este miércoles 21, el índice DXY —que mide al dólar frente a una canasta de monedas— volvió a retroceder, 0,14%, hasta 101,65. Los operadores asignaban pocas probabilidades a un alza en la reunión de la Fed de la próxima semana.

En la región, la atención estuvo puesta en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro competirán en la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre. Las encuestas más recientes mostraron una disputa ajustada; una medición de Quaest divulgada este miércoles 21 redujo la ventaja de Bolsonaro. El martes 20, el dólar cayó en Brasil y cerró cerca de 5,01 reales. La evolución brasileña importa para Uruguay por el peso del país vecino en el comercio y como referencia cambiaria regional, aunque no permite atribuirle por sí sola los movimientos del dólar local.

A ese panorama se sumó la volatilidad del petróleo. El Brent llegó a US$ 111,99 por barril durante la jornada del martes, un máximo de cinco meses, y luego retrocedió para cerrar en US$ 108,79. El miércoles se mantuvo cerca de ese nivel, mientras los inversores seguían las tensiones en Medio Oriente y los riesgos para el suministro. Un encarecimiento sostenido de la energía puede alimentar las expectativas de inflación y, por esa vía, influir en las apuestas sobre las tasas de la Fed.

El BCU destacó la estabilidad del peso

El lunes 19, el Banco Central del Uruguay (BCU) publicó el Informe de Política Monetaria (Ipom) del tercer trimestre, que ayuda a poner los movimientos recientes en una perspectiva más amplia. El informe señala que durante el trimestre el peso permaneció prácticamente estable y mostró menos variabilidad que otras monedas de la región. Hacia fines de setiembre, cuando el fortalecimiento global del dólar presionó a las monedas regionales, el peso acompañó ese movimiento con menor intensidad. En el período también disminuyeron los montos operados en el mercado local, tanto en Bevsa como en las operaciones extrabursátiles.

El informe agrega que las ventas netas de dólares del sector privado se redujeron durante el trimestre. El BCU vinculó esa caída principalmente con las compras de dólares de las AFAP para suscribir títulos de la emisión internacional del gobierno, que debían integrarse en esa moneda y cuyo efecto se concentró en julio. Familias y empresas también moderaron sus ventas netas; los bancos y los agentes no residentes mantuvieron una posición vendedora.

También el lunes 19, el BCU informó sobre la intervención de su presidente, Guillermo Tolosa, en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok. Allí describió la mayor resiliencia de las economías emergentes como una “gran moderación”. Para Uruguay, destacó la diversificación de mercados y fuentes de financiamiento, el aumento de las reservas y una menor exposición al dólar en la deuda y el crédito. También señaló que la libre flotación cambiaria permite absorber parte de los shocks externos. Advirtió, sin embargo, que el reconocimiento de esa estabilidad por ahorristas e inversores puede demorarse: “El dividendo de la estabilidad va a estar ahí, pero parecería que (…) va a llegar más tarde de lo que se esperaba”.