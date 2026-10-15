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    El dólar registra leve suba frente al peso; el tipo de cambio real casi en “equilibrio”, según el BCU

    “No se observan presiones generalizadas en la inflación” sino un aumento “localizado”en el IPC, afirmó el presidente de la autoridad monetaria

    Pizarra de una casa de cambio del Centro de Montevideo.

    Pizarra de una casa de cambio del Centro de Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El dólar se valorizó respecto de monedas como el euro, el yen y el real brasileño, y también ante el peso uruguayo, aunque moderadamente.

    En el mercado mayorista —“interbancario”— local, la divisa estadounidense se negoció unos centésimos más caro cada día al inicio de esta semana, apenas por encima de los $ 40,2. Ayer, miércoles 14, las compraventas se efectuaron a $ 40,236, también en promedio. Eso es $ 0,05 menos que a fin de setiembre (–0,1%).

    Para el Banco Central (BCU), el tipo de cambio real efectivo “se ubica en torno a su nivel de equilibrio”, indicó la minuta del último Comité de Política Monetaria (Copom), efectuado la semana pasada. La brecha que hubo desde 2022 y hasta hace poco “se termina de cerrar” y “por primera vez en bastantes años está cerca de cero”, dijo su presidente, Guillermo Tolosa, en una reunión con periodistas el viernes 9 convocada para explicar la suba de la tasa de política monetaria resuelta el día anterior.

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    En años recientes, esa brecha respecto de los fundamentos fue motivo de quejas por parte del sector agroexportador, asociándola a un encarecimiento en dólares de Uruguay. Aclarando conceptos, Tolosa señaló que el BCU no usa la “terminología del atraso cambiario” y que es erróneo asociar el índice de tipo de cambio real con el nivel de competitividad en sentido amplio.

    El jueves 8, el BCU elevó la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos —de 5,75% a 6%—, luego de que la inflación subiera a 4,7% en los 12 meses cerrados en setiembre. Según su comunicado, ante “la proliferación y persistencia de los shocks geopolíticos y climáticos constituye un riesgo relevante para la evolución de los precios y las expectativas” inflacionarias. Agregó que el objetivo de la suba de la tasa de referencia de política monetaria es “preservar el anclaje de las expectativas de inflación y contribuir a la convergencia de la inflación hacia la meta de 4,5%”.

    Tolosa reforzó en su presentación ante los periodistas la visión de que “no se observan presiones generalizadas en la inflación”, sino un aumento “localizado” en algunos rubros del Índice de Precios al Consumo (IPC).

    Indicó que la proyección del BCU es que la tasa de aumento anual del IPC “va a subir en el entorno de 5%, capaz un poco más” en los próximos seis meses, y después bajará. El jerarca informó que se recalculó asumiendo que habría una afectación en la producción de frutas y verduras mayor a la que se preveía por el efecto del fenómeno climático del Niño, lo cual haría subir los precios de este rubro.

    Fundamentó la decisión de subir la tasa de política monetaria como una acción proactiva y como forma de “actuar a tiempo” para prevenir eventuales desalineamientos en las expectativas de inflación ante ese factor climático o que el petróleo se mantenga caro más tiempo que el esperado.

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