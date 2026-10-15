El dólar registra leve suba frente al peso; el tipo de cambio real casi en “equilibrio”, según el BCU

“No se observan presiones generalizadas en la inflación” sino un aumento “localizado”en el IPC, afirmó el presidente de la autoridad monetaria

El dólar se valorizó respecto de monedas como el euro, el yen y el real brasileño, y también ante el peso uruguayo, aunque moderadamente.

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En el mercado mayorista —“interbancario”— local, la divisa estadounidense se negoció unos centésimos más caro cada día al inicio de esta semana, apenas por encima de los $ 40,2. Ayer, miércoles 14, las compraventas se efectuaron a $ 40,236, también en promedio. Eso es $ 0,05 menos que a fin de setiembre (–0,1%).

Para el Banco Central (BCU), el tipo de cambio real efectivo “se ubica en torno a su nivel de equilibrio”, indicó la minuta del último Comité de Política Monetaria (Copom), efectuado la semana pasada. La brecha que hubo desde 2022 y hasta hace poco “se termina de cerrar” y “por primera vez en bastantes años está cerca de cero”, dijo su presidente, Guillermo Tolosa, en una reunión con periodistas el viernes 9 convocada para explicar la suba de la tasa de política monetaria resuelta el día anterior.

En años recientes, esa brecha respecto de los fundamentos fue motivo de quejas por parte del sector agroexportador, asociándola a un encarecimiento en dólares de Uruguay. Aclarando conceptos, Tolosa señaló que el BCU no usa la “terminología del atraso cambiario” y que es erróneo asociar el índice de tipo de cambio real con el nivel de competitividad en sentido amplio.

El jueves 8, el BCU elevó la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos —de 5,75% a 6%—, luego de que la inflación subiera a 4,7% en los 12 meses cerrados en setiembre. Según su comunicado, ante “la proliferación y persistencia de los shocks geopolíticos y climáticos constituye un riesgo relevante para la evolución de los precios y las expectativas” inflacionarias. Agregó que el objetivo de la suba de la tasa de referencia de política monetaria es “preservar el anclaje de las expectativas de inflación y contribuir a la convergencia de la inflación hacia la meta de 4,5%”.