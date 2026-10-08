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    El dólar se mueve sin tendencia frente al peso, influido por novedades del exterior

    El tipo de cambio acumula una baja de 0,2% en lo que va de octubre

    Billetes de dólares.

    Billetes de dólares.

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    Pablo Vignali-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Influido por novedades del exterior, el mercado cambiario local abandonó en los últimos días el ciclo de estabilidad que caracterizó la operativa en gran parte de setiembre.

    La divisa estadounidense se negoció en la plaza uruguaya sin una tendencia clara; empezó octubre operándose a $ 40,463 en promedio, bajó en las dos jornadas siguientes (a $ 40,092 el lunes 5), subió a $ 40,166 el martes 6 y ayer miércoles 7 a $ 40,150. En lo que va del mes, el tipo de cambio bajó 0,2%.

    En esos movimientos en el tipo de cambio influyeron factores como la suba de los rendimientos de la deuda pública estadounidense, los focos de inestabilidad política en Francia y España, y la sorpresiva votación del derechista Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, que lo posiciona con ventaja para el balotaje con el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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