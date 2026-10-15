El gobierno convalida mayor tasa al tomar deuda en pesos nominales

Mediante la emisión de Notas del Tesoro, el gobierno obtuvo financiamiento del mercado por el equivalente a US$ 112 millones, convalidando así un costo mayor que en las licitaciones anteriores de la misma serie.
El Ministerio de Economía colocó esta semana Notas del Tesoro por el equivalente a US$ 112 millones a una tasa de corte de 7,25%
Mediante la emisión de Notas del Tesoro, el gobierno obtuvo financiamiento del mercado por el equivalente a US$ 112 millones, convalidando así un costo mayor que en las licitaciones anteriores de la misma serie.
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El martes 13, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ofreció títulos en pesos nominales por $ 2.500 millones y colocó el doble de ese monto. El ministerio informó que esta ampliación de la serie 13 se concretó a una tasa de corte de 7,25% anual; es un máximo desde la primera subasta de este año (7,32%).
Esta serie paga una tasa fija de 8,125% anual y vence en junio de 2030. Quedan por delante en 2026 dos ampliaciones más, una el 17 de noviembre y otra el 15 de diciembre, según el calendario anunciado por la cartera. Ambas serán por $ 2.500 millones.
Para cubrir el déficit del gobierno, el MEF está captando fondos del mercado con una segunda serie (14) de Notas en pesos nominales, además de dos en unidades indexadas a la inflación y otras dos en unidades previsionales.
Esta etapa del calendario de emisiones domésticas coincide con una inflación en ascenso; las autoridades estiman que la tasa de 12 meses podría ubicarse por encima de 5%, para luego ceder en el comienzo de 2027.