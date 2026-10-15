  • Cotizaciones
    jueves 15 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El gobierno convalida mayor tasa al tomar deuda en pesos nominales

    El Ministerio de Economía colocó esta semana Notas del Tesoro por el equivalente a US$ 112 millones a una tasa de corte de 7,25%

    Sede del Ministerio de Economía.

    Sede del Ministerio de Economía.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Mediante la emisión de Notas del Tesoro, el gobierno obtuvo financiamiento del mercado por el equivalente a US$ 112 millones, convalidando así un costo mayor que en las licitaciones anteriores de la misma serie.

    El martes 13, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ofreció títulos en pesos nominales por $ 2.500 millones y colocó el doble de ese monto. El ministerio informó que esta ampliación de la serie 13 se concretó a una tasa de corte de 7,25% anual; es un máximo desde la primera subasta de este año (7,32%).

    Esta serie paga una tasa fija de 8,125% anual y vence en junio de 2030. Quedan por delante en 2026 dos ampliaciones más, una el 17 de noviembre y otra el 15 de diciembre, según el calendario anunciado por la cartera. Ambas serán por $ 2.500 millones.

    Leé además

    Ricardo Dessy.
    Finanzas públicas

    Analista de Citibank: “Urgencia no hay”, pero la trayectoria de la deuda es “un temita”

    Por Iara Zinno
    Pizarra de una casa de cambio del Centro de Montevideo.
    Mercado cambiario

    El dólar registra leve suba frente al peso; el tipo de cambio real casi en “equilibrio”, según el BCU

    Por Redacción Búsqueda

    Para cubrir el déficit del gobierno, el MEF está captando fondos del mercado con una segunda serie (14) de Notas en pesos nominales, además de dos en unidades indexadas a la inflación y otras dos en unidades previsionales.

    Esta etapa del calendario de emisiones domésticas coincide con una inflación en ascenso; las autoridades estiman que la tasa de 12 meses podría ubicarse por encima de 5%, para luego ceder en el comienzo de 2027.

    Selección semanal
    Inversiones

    El gobierno anuncia megainversión en parque de centros de datos: es “la más grande de la historia”

    Por Redacción Búsqueda
    Perros sueltos

    Federación Rural elaboró el borrador del plan piloto para el control de perros en Cerro Largo

    Por Lucas Farías
    Finanzas públicas

    DGI empezó a notificar a empresas con inconsistencias en el pago de IVA, para regularizar tributo

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol Uruguayo

    La AUF sufrió un revés en el Parlamento, en pleno diálogo con el gobierno por la Libertadores y el 2030

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa