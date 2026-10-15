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    Premio Nobel de Economía 2026 es “muy sintomático: la macro está de vuelta”

    “Aplicando el Nobel de Economía 2026 al Uruguay actual, los aportes de Woodford son muy valiosos en términos de consolidación del régimen de metas de inflación y las mejoras en la comunicación de la política monetaria”, según Lema

    Michael Woodford, en una clase en la Universidad de Columbia.

    Michael Woodford, en una clase en la Universidad de Columbia.

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    Universidad de Columbia
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los economistas y sus trabajos premiados cada año con el premio asimilado al Nobel en su categoría tienen más cercanía que otros con Uruguay y su realidad. Los de 2026, anunciados el lunes 12, son un caso de contacto directo, según algunos analistas.

    Los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford fueron anunciados como los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, anunció la Real Academia Sueca de Ciencias.

    En conjunto, las contribuciones de Hall y Woodford constituyeron una nueva base para la teoría de las fluctuaciones macroeconómicas, y ayudaron a comprender mejor las causas y los mecanismos de propagación de las recesiones y las expansiones económicas, argumentó la Academia Sueca. Eso permite analizar y aplicar políticas de estabilización. Agrega que si bien sus investigaciones sobre estabilización se centraron inicialmente en la política monetaria, el nuevo marco aportado por ellos se convirtió también en una herramienta fundamental para el análisis de la política fiscal. Se considera, por tanto, que ha contribuido a mejorar los resultados macroeconómicos.

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    “Aplicando el Nobel de Economía 2026 al Uruguay actual, los aportes de Woodford son muy valiosos en términos de consolidación del régimen de metas de inflación y las mejoras en la comunicación de la política monetaria”, reflexionó el economista Aldo Lema en la red social X.

    Consideró, por otro lado, que el hecho de que el Nobel de 2025 haya sido otorgado a economistas que hicieron aportes en temas de crecimiento económico y que el de 2026 reconozca la investigación referida a “estabilización macroeconómica” es “muy sintomático: la macro está de vuelta” dada la realidad actual a escala mundial.

    Hall es profesor de la Universidad de Stanford y Woodford da clases en la Universidad de Columbia.

    La distinción a Hall y Woodford, el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, fue creado en 1968 por el banco central de Suecia, aunque los ganadores los elige un comité de la Real Academia Sueca de Ciencias siguiendo los mismos principios que los premios Nobel, que se otorgan desde 1901. La cuantía del reconocimiento es la misma que la de los Nobel —un cheque de 12 millones de coronas suecas— y la abona la autoridad monetaria sueca. Los premios se entregarán el 10 de diciembre.

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