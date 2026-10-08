El Banco Central subió la tasa de política monetaria a 6%, ante la reciente aceleración inflacionaria

El organismo reconoce que la inflación seguirá “transitoriamente por encima de la meta” de 4,5% anual, aunque dentro del rango de tolerancia

El Banco Central(BCU) resolvió este jueves 8 incrementar la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, de 5,75% a 6%.

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Esa decisión de sesgo contractivo fue adoptada luego que la inflación subió a 4,7% en los 12 meses cerrados en setiembre, y ante “la proliferación y persistencia de los shocks geopolíticos y climáticos constituye un riesgo relevante para la evolución de los precios y las expectativas” inflacionarias, señaló en un comunicado. Agregó que el objetivo de la suba de la tasa de referencia de política monetaria es “preservar el anclaje de las expectativas de inflación y contribuir a la convergencia de la inflación hacia la meta de 4,5%”.

El BCU considera que el alza de la inflación anual a setiembre estuvo asociado al incremento de los bienes importados, frutas, verduras y combustibles. “No se observan presiones inflacionarias generalizadas” y los bienes no transables están mostrando estabilidad en los últimos meses, añadió.

En el escenario internacional, las tensiones geopolíticas continúan impulsando los precios de la energía y, de forma indirecta, los de otros bienes comercializables, lo que ha contribuido a una revisión al alza de las expectativas de inflación. A nivel doméstico, la economía muestra “señales de resiliencia luego de enfrentar shocks sectoriales y climáticos que también afectaron transitoriamente la actividad” económica, analizó la autoridad monetaria.

La sesión de este jueves 8 del Comité de Política Monetaria del BCU. BCU En este marco, según el BCU, las proyecciones indican que la inflación “permanecerá transitoriamente por encima de la meta”, aunque dentro del rango de tolerancia (de 1,5% en menos o en más), “mientras se procesan los shocks de oferta. Posteriormente, convergerá hacia el objetivo de 4,5% en el horizonte de política monetaria”.