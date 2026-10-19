La economía mundial se encamina a un auge impulsado por IA, según expertos

La inteligencia artificial (IA) impulsará el crecimiento en las principales economías, mucho más allá de China y Estados Unidos (EE.UU.), durante la próxima década sin provocar pérdidas masivas de empleos, según una encuesta de economistas realizada por el Financial Times (FT), la cual arrojó una valoración sorprendentemente optimista que contrasta con las advertencias sobre los profundos riesgos que esta tecnología representa para la sociedad.

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En la encuesta realizada a 94 economistas de Asia, EE.UU. y Europa, el 54% de los encuestados dijo que muchos o casi todos los países del G20 experimentarían importantes beneficios económicos y aumentos significativos de productividad durante la próxima década gracias a la IA.

“Los beneficios de la IA se sentirán más allá del lugar donde se genere la innovación; se extenderán a las economías que adopten y amplíen el uso de la IA”, dijo Jumana Saleheen, economista principal de la gestora de activos Vanguard. “Las economías que la adopten, y que incorporan los productos de IA en sus sistemas, también saldrán ganando, pero con un desfase temporal. Son una especie de segundos ganadores”.

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Esta visión optimista surge en medio de una creciente preocupación por el potencial disruptivo de la tecnología, con figuras destacadas de la industria —como Dario Amodei, de Anthropic, y Sam Altman, de OpenAI— que piden que se frene la innovación debido a los riesgos de un comportamiento impredecible y destructivo por parte de los agentes de IA.

Algunos economistas ya han advertido que los beneficios de la IA seguirían concentrándose en gran medida entre los propietarios de compañías de vanguardia en grandes economías como EE.UU. y China, lo que desplazaría la riqueza de los trabajadores hacia los accionistas. Otros, entre ellos el Banco de Pagos Internacionales (BPI), han advertido que un eventual retroceso del auge de la inversión y bursátil asociado a la IA podría tener un elevado costo y asestar un golpe significativo al crecimiento.

Por el contrario, la encuesta del FT sugirió que las ganancias de productividad de la IA serían impulsadas por una adopción generalizada y efectiva de la tecnología por parte de las empresas de todo el mundo, de la misma manera que los beneficios de la electricidad y las computadoras se extendieron mucho más allá de sus países de origen.

“Los países no necesitan desarrollar ellos mismos IA de vanguardia para beneficiarse. Las ganancias en productividad pueden provenir de la adopción por parte de los trabajadores y las empresas, las importaciones que incorporan IA, los efectos de la difusión del conocimiento y los bienes y servicios más baratos”, dijo Martin Beck, economista jefe de WPI Strategy. “La magnitud de los beneficios variará, pero las múltiples oportunidades de ganancias sugieren que el efecto sobre el crecimiento de los ingresos debería ser positivo en todo el G20”.

Estas conclusiones optimistas coinciden con un estudio del Banco Mundial publicado en junio, que reveló que los beneficios derivados de la IA podrían superar a los impulsados por la electrificación.

Si se materializan, los avances de esta magnitud podrían ayudar a revertir la trayectoria descendente a largo plazo del crecimiento de la productividad mundial, que se ha reducido de un promedio de 1.4% anual en la década de 2000 a 1.1% en la década de 2010 y, a menos que se produzca un cambio tecnológico significativo, se espera que alcance un promedio de alrededor del 0.8% en esta década, según el Banco Mundial.

La directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva. AFP

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo en agosto que la IA se estaba convirtiendo en “un motor de crecimiento para la economía mundial” a medida que la inversión se extendía más allá de EE.UU.

En su informe Perspectivas de la economía mundial (WEO, por sus siglas en inglés) de octubre, el FMI señaló que la economía mundial había demostrado ser resiliente, y que el impulso tecnológico impulsado por la IA proporcionaba “una importante compensación frente a los vientos en contra geopolíticos”. Sin embargo, señaló que las perspectivas para países específicos dependían de su posición en las cadenas de valor tecnológicas, su capacidad de inversión interna y su disposición para absorber nuevas tecnologías.

“La principal forma en que se transmiten los beneficios de las nuevas tecnologías es mediante precios más bajos, lo que —por definición— beneficiará a toda la población”, dijo Tim Leunig, profesor visitante de la London School of Economics.

Sin embargo, la encuesta también sugirió que entre los países que corrían el riesgo de quedarse rezagados figuraban los menos desarrollados, con infraestructuras más débiles, y las economías emergentes que dependen de la prestación de servicios externalizados que la IA puede sustituir.

Treinta y dos encuestados advirtieron que los países africanos, en particular, corrían el riesgo de quedarse rezagados debido a sus infraestructuras más débiles. Entre los países mencionados expresamente figuraban Nigeria, Somalia y Etiopía.

Léa Dauphas, economista en jefe del grupo de investigación TAC Economics, advirtió sobre el riesgo de una brecha cada vez mayor en la que la productividad crece más rápidamente en los países que adoptan pronto la tecnología, aumentando así su capacidad para seguir invirtiendo en IA.

Los países cuyos modelos de crecimiento se basan en ventajas en los costos laborales en actividades cada vez más vulnerables a la automatización también están en riesgo, según la encuesta del FT. Por ejemplo, Filipinas depende de la externalización de procesos empresariales, los centros de atención telefónica y los servicios administrativos rutinarios.

Soldados recogen una bandera de la Unión Europea en la sede de Bruselas. AFP

“La IA podría erosionar partes de su ventaja comparativa actual más rápido de lo que pueden desarrollar otras nuevas”, dijo Philipp Lausberg, analista principal de políticas del European Policy Centre, quien también ve riesgos para una serie de otros países, entre ellos México e Indonesia.

Europa presentó un panorama más dividido. Los países nórdicos, el Reino Unido, Francia y Alemania fueron citados con frecuencia por los participantes de la encuesta como posibles ganadores. Sin embargo, los economistas también advirtieron que la regulación podría ralentizar la adopción en la región.

“Considero que Europa es muy vulnerable, tanto porque preveo un aumento de las restricciones normativas en materia de adopción como por nuestra falta de presencia en toda la cadena de suministro”, dijo Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, aunque señaló algunas excepciones en el norte de Europa.

Incluso dentro de los mismos países, los efectos serán muy dispares, según los economistas, a medida que se reestructuren los mercados laborales. Muchos economistas señalaron que los puestos administrativos, los de atención al cliente, los destinados a profesionales de nivel inicial y otros empleos cognitivos rutinarios eran los más vulnerables.

Sin embargo, la mayoría de los economistas señalaron que esto no debería traducirse en un aumento significativo o duradero del desempleo, argumentando que se crearían nuevos empleos y que la IA podría ayudar a las economías que enfrentan una disminución de la población en edad laboral.

La IA “cambiará la naturaleza de los empleos”, dijo Diane Coyle, profesora Bennett de Políticas Públicas en la Universidad de Cambridge. “Pero no preveo un apocalipsis laboral”.

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