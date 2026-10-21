El arte de hacer sentir bien

Para celebrar nuestro aniversario este año, el número 26, decidimos centrarnos en el concepto de hospitalidad. En primer lugar, porque la vida loca que tenemos, corriendo para todos lados, conectados a los dispositivos y desconectados de todo el resto, necesita, cada vez con más fuerza y más frecuencia, de momentos de ocio, de disfrute, de relajación. Viajar, pasear, comer rico, hospedarse en lugares confortables y bellos son escapes necesarios, hasta podrían pensarse como refugios de una rutina que nos consume.

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Entonces pensamos primero en un número lleno de ideas de viajes, escapadas y lugares lindos para visitar y donde comer. Pero al indagar un poquito más en el concepto de hospitalidad, que es el nombre de la industria que reúne turismo, gastronomía, hotelería y entretenimiento, encontramos que refiere también al arte de recibir y hacer sentir bienvenido a quien llega de visita. Es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños.

En tiempos en que la individualidad está bastante exacerbada, que el aislamiento tecnológico nos hace cada vez menos humanos, que nos encontramos con amigos o familia por apenas un rato para ponernos al día pero ya no compartimos planes juntos, volver a tener experiencias en las que la prioridad es hacernos sentir bien, y en compañía de otros humanos, suena a algo muy interesante.

Con esta valoración en mente nos planteamos hacer un número especial que abarcara ambas dimensiones, la económica y la filosófica. El recorrido que les proponemos intenta llegar a lugares donde la hospitalidad es el verdadero cometido; donde las personas que están al frente de los proyectos se aplican en el arte de recibir y hacer sentir como en casa.

El recorrido que les proponemos intenta llegar a lugares donde la hospitalidad es el verdadero cometido; donde las personas que están al frente de los proyectos se aplican en el arte de recibir y hacer sentir como en casa.

A lo largo del número hacemos un viaje por Bonito, un lugar paradisíaco de Mato Grosso del Sur, en Brasil, de naturaleza exuberante y aguas increíblemente cristalinas, un paseo inmersivo por la naturaleza que recarga las energías y nos reconecta con nuestra propia existencia. Y en ese mismo estilo de viaje a la naturaleza, contamos la historia de un hotel en Panamá que invita a sus huéspedes a trabajar activamente en la recuperación y conservación de los arrecifes de coral, sumergirse para plantar semillas y luego, ya de regreso en sus casas, a la distancia, a seguir el desarrollo de ese ecosistema. A esto le llaman hospitalidad regenerativa.

Cuando pensamos en gastronomía, nos inclinamos por restaurantes donde los platos que llegan a la mesa son apenas una excusa para vivir una experiencia distendida, en conexión con el entorno, de largas sobremesas, de charlas con los anfitriones. Donde la cocina vuelve a ser aquel ritual que congregaba a los invitados alrededor del fuego.

Y luego nos fuimos a buscar experiencias, no tan lejos de casa, pero que traen la novedad de vivir momentos memorables para quienes se anotan. Hay un puñado de uruguayos muy orgullosos de su nacionalidad que invitan a turistas extranjeros a experimentar las tradiciones que hacen grande a este país, como decía Ruben Rada. Son uruguayos a los que les gusta ser anfitriones y tienen la cualidad de hacer sentir bienvenidos a los visitantes. Por eso los invitan a comer un asado a sus casas, a reunirse en un parque a tomar mate o a ir al estadio y vivir en carne propia la pasión del fútbol uruguayo.

También hay personas que se dedican a recibir a otros en sus talleres con la excusa de aprender algo, pero terminan pasando muchas otras cosas. Eso se da porque alguien se ocupó de generar el ambiente para que los participantes se sientan bien recibidos.

A quien le gusta servir y hacer sentir cómoda a la gente es a Patricia Wolf, que con su calidez da la bienvenida a esta edición. En una extensa entrevista en profundidad, la modelo y DJ cuenta sobre las últimas decisiones que la han llevado a instalarse en Punta del Este, bajar las revoluciones, escucharse más a ella, y con ese nuevo ritmo, recibir y agasajar a los clientes del café de su hijo Dani, ubicado en las sugerentes calles La Meditación y Las Estrellas, en La Barra. Allí, Pati se mueve como en su propia casa. Saluda, conversa con los clientes y, si hace falta, levanta una mesa o se pone a lavar platos. Disfruta de un espacio pensado como lugar de reunión para una comunidad diversa. Porque, dice, “la vida sola es linda, pero compartida tiene mucho más sentido”.

Sean bienvenidos entonces a disfrutar de este número aniversario que preparamos con mucho cariño esperando siempre hacerlos sentir muy bien, y en compañía.