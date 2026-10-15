Blancos pondrán en la mira a los integrantes del oficialismo de la Junta Anticorrupción en sesión especial en el directorio

Con la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en la mira, el Directorio del Partido Nacional se reunirá en sesión especial el próximo lunes 19 y se presentará un informe jurídico sobre su funcionamiento. En la reunión, los blancos también harán una puesta a punto y recuento de algunos de los últimos episodios que han envuelto en la polémica al organismo encargado de velar por las buenas prácticas de los funcionarios públicos.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Tras la reunión, habrá un pronunciamiento institucional de los blancos y podría haber algún reclamo formal para exigir cambios en la estructura del organismo, según dijeron fuentes nacionalistas a Búsqueda . La sesión estará liderada por el diputado Pablo Abdala, encargado de la interpelación parlamentaria a la Jutep en diciembre de 2025.

El encuentro del lunes está precedido de un alboroto político alrededor de la Jutep. El organismo envió un cuestionario firmado por su vicepresidente, Alfredo Asti, al senador colorado Pedro Bordaberry, con el objetivo de averiguar si el director de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) por el Partido Colorado, Robert Bouvier, violó la prohibición de realizar actividades político-partidarias al asistir a una reunión con integrantes de la lista 10 en Florida.

El martes 13, durante una sesión en el Senado, Bordaberry respondió con dureza a Asti. Dijo que el encuentro fue un “asado de camaradería” para celebrar la recuperación de un quebranto de salud del diputado de su sector, Walter Cervini. Y disparó: “El señor Asti, un genio de la maldad y de la degradación más grande que se pueda imaginar, resulta que va e investiga eso. ¡Rata rastrera, eso es Asti!”.

En una respuesta formal dirigida a Asti, Bordaberry escribió que no respondería el “interrogatorio” que le fue enviado. “No lo hago por desdén hacia los órganos de control cuya existencia he defendido siempre. Lo hago por respeto a ellos. Para protegerlos de acciones como esta que los desprestigian. Usted no tiene competencia alguna para hacer lo que está haciendo”, afirmó. “Un órgano de control que actúa fuera de su competencia deja de controlar y pasa a necesitar ser controlado. Responder su oficio, sería convalidar, con mi firma de senador de la República, una actuación que la Constitución no autoriza. No puedo ni debo hacerlo”, agregó. Y advirtió que acciones y conductas de este tipo pueden encuadrar en las figuras previstas en los artículos 162 y 166 del Código Penal: abuso de funciones y usurpación de funciones. “Quizás usted, por carecer de formación jurídica no valora debidamente lo que un accionar ilegal y abusivo como el que surge del oficio en cuestión, puede significar en materia de responsabilidad penal”.

En una conferencia de prensa ese mismo día, Bordaberry, acompañado del secretario del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y de los senadores blancos Graciela Bianchi y Javier García, anunció que denunciará penalmente al vicepresidente de la Jutep. Ojeda dijo que el organismo se transformó en una “Gestapo acusatoria”.

Preocupación por los “ataques” a la Jutep

La presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, dijo que está transitando este episodio “con mucha preocupación”. “Una preocupación creciente, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo, donde el país enfrenta un crecimiento importante del crimen organizado, del narcotráfico, del lavado de activos. Siempre detrás de eso hay corrupción, que se ataque de esta manera al organismo que es referente en materia de corrupción, preocupa y preocupa mucho”, dijo en declaraciones a Info capital.

Ferraris dijo que Asti sufrió un “ataque gratuito” y que “está cumpliendo el rol para el que fue elegido”. Y se preguntó “quién gana y quién pierde con este tipo de ataques”. También señaló que el organismo que preside sufre una “andanada de ataques” y reclamó que la sociedad “debe involucrarse y defender la institucionalidad”.

Por otra parte, aseguró que al nuevo sistema de declaraciones juradas también “lo han atacado”. Y que hay actores políticos “que les genera escozor determinado tipo de controles” y que “inquietan las investigaciones sobre las declaraciones juradas”.

El análisis de los blancos

En la reunión del próximo lunes, los blancos pondrán sobre la mesa los antecedentes que entienden irregulares en el organismo. Uno de ellos es el vinculado al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alvaro Danza. Los nacionalistas consideran que se desatendió la recomendación de la asesoría letrada al fallar que no existía incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y sus cargos docentes en la Universidad de la República y sus funciones en mutualistas privadas.

También cuestionan un informe elaborado por Asti sobre inconsistencias en las declaraciones juradas del senador Ojeda que compartió con los servicios técnicos. “O sea que no solo prejuzgó, además afectó la independencia técnica de los servicios de la Jutep”, explicó una fuente blanca. Otros de los episodios bajo la lupa es el archivo por mayoría de una denuncia presentada contra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, por una presunta omisión e inconsistencia en sus declaraciones juradas de bienes e ingresos. Los blancos cuestionan “actuaciones paralelas al expediente”, en las que “se accedieron a datos reservados de las declaraciones juradas”.

También critican los pases en comisión que han ingresado para “áreas neurálgicas del organismo”, como tramitar denuncias y declaraciones juradas. “Esos pases son de confianza política de la mayoría, donde lo que debe haber son funcionarios ingresados por concurso o por llamados transparentes”, cuestionó una fuente del Partido Nacional.