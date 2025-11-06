  • Cotizaciones
    La Jutep falló sobre el caso Danza: "No existe incompatibilidad"

    Con dos votos del oficialismo y la discordia de la oposición, la Junta Anticorrupción avaló que el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se desempeñe en el sector público y privado.

    Álvaro Danza, presidente de ASSE.

    Álvaro Danza, presidente de ASSE.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    "No existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado", resolvió esta tarde el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), en un fallo dividido.

    Los dos miembros del oficialismo, Ana Ferraris y Alfredo Asti, votaron a favor y Luis Calabria, por la oposición, en contra.

    La resolución exhorta al presidente de ASSE, Álvaro Danza, y demás miembros del directorio del organismo a que se abstengan de participar en la toma de decisiones "en caso de duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses" que pueda afectar "su objetividad e imparcialidad".

    La oposición tenía previsto interpelar por este tema a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, en la Cámara de Diputados. Pero ahora esa instancia es una incertidumbre. Si bien se manejan incluso fechas posibles —el 24 o el 27 de noviembre—, se aguardaba por este fallo de la Jutep y por las acciones que tome Danza en consecuencia, antes de resolver los pasos a seguir.

    Desde que asumió a fines de marzo, este médico y docente universitario grado 5 ha atendido pacientes en la Asociación Española, Médica Uruguaya y la Cooperativa de Asistencia Médica de Soriano, lo que según la oposición y algunos expertos, atenta contra el artículo 200 de la Constitución.

